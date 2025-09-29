วันหยุดเดือนตุลาคม 2568 ทำไมเอกชนบางแห่ง ไม่หยุด “วันปิยมหาราช”
เปิดปฏิทินวันหยุดเดือนตุลาคม 2568 พร้อมไขคำตอบ ทำไมบางบริษัทเอกชนไม่หยุด 23 ต.ค. ชี้กฎหมายแรงงานกำหนดแค่ขั้นต่ำ 13 วันต่อปี
อย่างที่ทราบกันดีว่าใน เดือนตุลาคม 2568 มีวันหยุดราชการและวันหยุดตามประเพณีที่สำคัญ 2 วัน คือ วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 วันนวมินทรมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) ซึ่งเป็นวันหยุดทั้งหน่วยงานราชการ, เอกชน และธนาคาร ทำให้มี วันหยุดยาว 3 วัน คือ วันเสาร์ที่ 11 ถึงวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม และวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 วันปิยมหาราช เป็นวันหยุดราชการ, เอกชนส่วนใหญ่ และธนาคาร แต่ทำไมบางบริษัทเอกชนไม่ได้หยุด วันปิยมหาราช?
แม้ว่า วันปิยมหาราช (23 ตุลาคม) จะเป็นวันหยุดราชการประจำปี แต่ก็มีพนักงานบริษัทเอกชนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงต้องทำงานตามปกติ สาเหตุหลักมาจากข้อกำหนดของกฎหมายแรงงานที่ให้อำนาจนายจ้างในการเลือกวันหยุด
กฎหมายกำหนด “ขั้นต่ำ 13 วัน” ไม่ได้บังคับทุกวันหยุดราชการ
ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ได้กำหนดให้นายจ้างต้องจัด “วันหยุดตามประเพณี” ให้แก่ลูกจ้าง ไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี โดยให้นับรวมวันแรงงานแห่งชาติ (1 พฤษภาคม) เข้าไปด้วย ส่วนอีก 12 วันที่เหลือ นายจ้างมีสิทธิ์ที่จะเลือกจากวันหยุดราชการประจำปี, วันหยุดทางศาสนา หรือวันหยุดตามประเพณีท้องถิ่น แล้วประกาศให้พนักงานทราบล่วงหน้า
ดังนั้น หากบริษัทได้เลือกวันหยุดตามประเพณีอื่นๆ ครบ 13 วันตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ก็ ไม่จำเป็นต้องประกาศให้วันปิยมหาราชเป็นวันหยุดของบริษัทก็ได้ นี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ปฏิทินวันหยุดของแต่ละบริษัทเอกชนไม่เหมือนกัน
ธุรกิจบริการที่ต้องเปิดต่อเนื่อง
สำหรับธุรกิจบางประเภทที่จำเป็นต้องเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น โรงแรม, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล หรือห้างสรรพสินค้า บริษัทสามารถตกลงกับพนักงานให้มาทำงานในวันหยุดตามประเพณีได้ แต่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด หรือให้หยุดชดเชยในวันอื่นแทน
หากบริษัทสั่งให้มาทำงานในวันหยุด ต้องได้ค่าจ้างเพิ่ม
ในกรณีที่บริษัทของคุณประกาศให้วันปิยมหาราชเป็นวันหยุด แต่มีคำสั่งให้คุณมาทำงาน คุณมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามกฎหมาย ดังนี้
- สำหรับพนักงานรายเดือน จะได้รับค่าทำงานในวันหยุด เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่า ของค่าจ้างปกติ (รวมกับเงินเดือนปกติ เท่ากับว่าได้ค่าแรงในวันนั้นเป็น 2 เท่า)
- สำหรับพนักงานรายวัน จะได้รับค่าจ้าง อย่างน้อย 2 เท่า ของค่าจ้างในวันทำงานปกติ
- หากทำงานล่วงเวลา (OT) ในวันหยุด จะได้รับค่าล่วงเวลาในอัตรา 3 เท่า ของค่าจ้างปกติ
ดังนั้น หากบริษัทของคุณไม่ได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็นหนึ่งในวันหยุดตามประเพณี 13 วันของบริษัท ก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย แต่หากประกาศเป็นวันหยุดแล้วสั่งให้มาทำงาน จะต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือให้วันหยุดชดเชยตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
