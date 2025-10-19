เพจดัง แฉ นายกเกาหลีบอก นักการเมืองไทย 7 คน เอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา
ท่านเปา เพจดัง แฉ นายกเกาหลีใต้บอก นักการเมืองไทย 7 คน เอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา บ่นเกาหลีตามเรื่องไม่นาน แต่มีข้อมูลทุกอย่าง
เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา โพสต์ข้อความระบุว่า “เดือด! นายกฯ เกาหลีใต้เผยรายชื่อนักการเมืองไทย 7 ราย พัวพันเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา ตอนนี้รายชื่อทั้งหมดอยู่ในมือนักข่าวแล้ว…”
ก่อนจะเขียนข้อความต่อว่า “รอ อยากจะรู้ว่าเหมือนกันว่าตัวไหน ถึงสื่อไทยจะไม่กล้าเปิดชื่อแต่อย่างน้อย ประชาชนทั้งประเทศจะได้รู้ว่ามีนักการเมืองไทย ที่เอี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์คือเรื่องจริง”
“อนาถใจแทนกับรัฐบาลไทยทุกยุคที่ไม่กล้าแม้จะเอ่ยชื่อ หรือเปิดเผยข้อมูลจริงสู่ประชาชน ต้องให้เกาหลีใต้ที่ตามเรื่องมาไม่นานแต่มีข้อมูลทุกอย่างเป็นตัวขับเคลื่อน”
ทั้งนี้หากสำนักข่าว TheThaiger ทราบข้อมูลที่ชัดเจน หรือมีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดๆ จะรายงานให้ทราบต่อไป
