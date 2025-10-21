โดม ปกรณ์ โต้ นางงามกัมพูชา อ้างใช้สายตายั่วยวนจีบ เจ้าตัวสวนแรง ‘สวดครบทุกบท’

โดม ปกรณ์ ลัม โต้กลับ ‘ป๊อก กิม เทง โสตถิตา’ นางงามกัมพูชา หลังถูกอ้างใช้สายตายั่วยวน ล่าสุดโพสต์ภาพห้อยพระเต็มคอ ลั่น สวดครบทุกบทแล้ว ฝันดีครับ
จากการณีที่ ป๊อก กิม เทง โสตถิตา นางงามชาวกัมพูชา ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Sothida Pokimtheng อ้างว่าถูกพระเอกหนุ่ม โดม ปกรณ์ ลัม ใช้สายตายั่วยวนในเชิงจีบระหว่างที่พบกันโดยบังเอิญ ตอนที่เคยได้ร่วมงานกันที่กรุงเทพมหานคร
ล่าสุด หนุ่มโดมไม่ปล่อยให้หลายคนไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดนาน ออกมาโต้กลับผ่านเฟซบุ๊ก Dome Pakorn Lam พร้อมแนบภาพขณะที่เจ้าตัวนอนหลับตาอยู่บนเตียงนอน โดยห้อยพระหลายองค์ที่คอ ระบุแคปชั่นว่า “สวดครบทุกบท ที่ทุกคนแนะนำมาแล้วนะครับ ฝันดีครับ”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เจ้าตัวเคยออกมาเคลื่อนไหว ระบุว่า “อยู่ดี ๆโดนของขมอย เข้าแล้วกรู” ทั้งยังคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “นี่สินะที่มาของคำว่า “โหนกระสวย”, “ปุ๊เปล่าน้าา่าา”, “เข้าใจว่าชีวิตมันต้องอยู่ด้วยความหวัง!! #ขวัญใจอีหวัง” และ “ไม่อยากเจ็บ ติ๋ม อย่ายิ้มให้พี่”
