ข่าวการเมือง
สถานทูตเกาหลี ยืนยันเอง นายกเกาหลีไม่ได้พูดนักการเมืองไทยเอี่ยวสแกมเมอร์
สถานทูตเกาหลีใต้ ยืนยันเอง นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ไม่ได้พูด นักการเมืองไทยเอี่ยวสแกมเมอร์ในกัมพูชา 7 คน
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา โพสต์ข้อความระบุว่า “เดือด! นายกฯ เกาหลีใต้เผยรายชื่อนักการเมืองไทย 7 ราย พัวพันเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา ตอนนี้รายชื่อทั้งหมดอยู่ในมือนักข่าวแล้ว…” สร้างความสนใจให้กับประชาชนนั้น
ล่าสุด สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย ออกมาโต้ถึงกระแสข่าวดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ขอชี้แจงให้ทราบว่า บทความของสำนักข่าว ลงวันที่ 19 ตุลาคม ที่รายงานว่า
‘นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เปิดเผยถึง นักการเมืองไทย 7 คนที่พัวพันและมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา’นั้น ไม่เป็นความจริง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพจดัง แฉ นายกเกาหลีบอก นักการเมืองไทย 7 คน เอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา
- ย้อนฟัง “รังสิมันต์” บอกมีนักการเมืองไทยเปิดบัญชีในกัมพูชา มากกว่า 7 คน
- คุมตัว 64 ชาวเกาหลีใต้ กลับถึงประเทศแล้ว หลังถูกจับคดีสแกมเมอร์ในกัมพูชา
