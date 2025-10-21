ข่าวต่างประเทศ

เยอรมนี แนะประชาชนสำรองอาหาร เตือนโอกาสเกิดสงคราม หลังรัสเซียคุกคามยุโรปไม่หยุด

เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 10:15 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 10:15 น.
68

ทางการเยอรมนี ออกโรงเตือนประชาชน มีโอกาสเกิดสงครามครั้งแรกในรอบ 35 ปี แนะควรมีอาหารสำรอง 3-10 วัน หลังรัสเวียยังไม่ยหยุดคุกคามประเทศในยุโรป

เป็นครั้งแรกในรอบ 35 ปี ที่สำนักงานคุ้มครองพลเรือนและความช่วยเหลือภัยพิบัติแห่งสหพันธ์เยอรมนี (BBK) ได้ออกมาเตือนเรื่องความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงคราม โดยหน่วยงานเน้นย้ำว่าแม้เยอรมนีจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุด แต่ได้มีการเผยแพร่คู่มือฉบับใหม่เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในกรณีเกิดวิกฤตการณ์

การปรับปรุงข้อแนะนำครั้งนี้เกิดขึ้นจากความกังวลของประชาชนหลังสงครามที่รัสเซียทำกับยูเครนมาเกือบสี่ปี ซึ่งยังคงคุกคามความมั่นคงของยุโรป โดยทาง ราล์ฟ ไทส์เลอร์ ประธาน BBK กล่าวว่า “การเตรียมพร้อมล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ดีเสมอ”

คู่มือฉบับใหม่ชื่อ “การเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตและภัยพิบัติ” นี้ ได้เพิ่มประเด็นที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงเลยตั้งแต่ปี 1990 คำเตือนฉบับดังกล่าวยังพูดถึงภัยคุกคามลูกผสมอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นครั้งแรก โดยมีทั้งการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของสาธารณูปโภค การแพร่กระจายข้อมูลเท็จ การก่อวินาศกรรม และ สงคราม

แม้กระทั่ง มาร์ติน เยเกอร์ หัวหน้าหน่วยข่าวกรองของเยอรมนี (BND) ก็ออกมาเตือนว่า ความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงคราม “ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป”

BBK แนะนำว่า “ทุกครัวเรือนควรเตรียมพร้อมที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้เป็นเวลาสามถึงสิบวัน” โดยไทส์เลอร์ยอมรับว่าไม่มีกฎตายตัว และแต่ละคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองตามสถานการณ์ของครัวเรือน

ผลสำรวจเผยว่า 53% ของชาวเยอรมนียังไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินใดๆ เลย ไทส์เลอร์จึงแนะนำให้เริ่มต้นด้วย “การสำรองเสบียงในชีวิตประจำวัน” (Living Supply) แทนการตุนอาหารกระป๋อง เช่น ให้ซื้อสินค้าเพิ่มเติมเล็กน้อย เช่น พาสต้า หรืออาหารกระป๋อง ในการซื้อของครั้งต่อไป และให้นำผลิตภัณฑ์ที่ซื้อใหม่ไปไว้ด้านหลัง เพื่อให้บริโภคของเก่าก่อน พร้อทแนะนำให้มีปริมาณอาหารสำรองเพียงพอสำหรับ 3-10 วัน

นอกจากนี้ คู่มือยังแนะนำให้ตรวจสอบยาสามัญประจำบ้านให้พร้อม และให้มีอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับกรณีไฟฟ้าดับ เช่น วิทยุที่ใช้แบตเตอรี่, ไฟฉายที่ใช้มือหมุนหรือพลังงานแสงอาทิตย์, และเตาแคมป์ปิ้ง เพื่อใช้ในการหุงหาอาหาร

อ้างอิง : www.euronews.com

 

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

