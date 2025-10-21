ข่าว

ประวัติ วรภัค ธันยาวงษ์ อดีต ผจก.กรุงไทย นั่งเก้าอี้ รมช.คลัง โควตาคนนอก รบ.อนุทิน

เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 10:26 น.
ทำความรู้จัก "วรภัค ธันยาวงษ์" ประวัติไม่ธรรมดาของ อดีตผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารกรุงไทย ที่นายกฯ อนุทิน ดึงตัวมาเป็น รมช.คลัง ในโควตาคนนอก
ทำความรู้จัก “วรภัค ธันยาวงษ์” ประวัติไม่ธรรมดาของ อดีตผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารกรุงไทย ที่นายกฯ อนุทิน ดึงตัวมาเป็น รมช.คลัง ในโควตาคนนอก

วันนี้ 7 กันยายน 2568 ณ ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ได้เปิดตัว นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยเป็นการแต่งตั้งในโควตาคนนอก

นายอนุทินกล่าวว่า ตนเองรู้จักกับนายวรภัคมานานกว่า 30 ปี และได้เชิญให้เข้ามาร่วมทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์สูงในกลไกของกระทรวงการคลังและตลาดทุน สามารถเริ่มทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนรู้งานใหม่

ประวัติ วรภัค ธันยาวงษ์ ประสบการณ์โชกโชนในแวดวงการเงิน

นายวรภัค ธันยาวงษ์ (เกิด 29 สิงหาคม 2507) เป็นบุคคลที่คร่ำหวอดในวงการการเงินและการธนาคารมาอย่างยาวนาน วรภัค สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Management Science & Computer System จาก Oklahoma State University และปริญญาโท MBA (การเงิน) จาก University of Missouri, Kansas City สหรัฐอเมริกา

เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) และมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งระดับสูงของธนาคารต่างชาติ เช่น Deutsche Bank และ Bank of America

นายวรภัคเป็นที่รู้จักจากแนวคิดการบริหารที่มุ่งมั่นในการปฏิรูปองค์กร โดยในช่วงที่บริหารธนาคารกรุงไทย เขาเคยกล่าวถึงภารกิจพลิกโฉมองค์กรว่าเปรียบเสมือน “ภารกิจไปดวงจันทร์ ถ้าทำไม่ได้ อย่างน้อยก็ต้องไปถึงดวงดาว” ซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ที่ต้องการผลักดันการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยเน้นการให้บริการลูกค้ารายย่อยและกลุ่ม SME

การดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ตรงเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครั้งนี้ ถูกมองว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลใหม่ในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศ

