ด่วน! คนละครึ่งพลัส เปิดลงทะเบียนรอบใหม่วันนี้ 21 ต.ค. พบ เหลือเกือบ 5 แสนสิทธิ ใครพลาดเมื่อวานรีบเลย
กระทรวงการคลังนำ สิทธิคงเหลือจากผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มาเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ของโครงการ คนละครึ่งพลัส ตั้งแต่เช้าวันนี้ 21–26 ต.ค. 2568 (เวลา 06.00–22.00 น.) ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” จนกว่าสิทธิจะหมด โดยเป็นสิทธิที่เหลือจากการตรวจสอบคุณสมบัติรอบแรกของวันที่ 20 ต.ค. ที่เต็มวงเงินไปตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้
เวลา 06.00 น. วันนี้ เว็บไซต์ทางการของโครงการแสดงตัวเลข สิทธิคงเหลือ 496,855 สิทธิ (ใกล้ 5 แสนสิทธิ) ก่อนทยอยลดลงตามการลงทะเบียนของประชาชนตลอดวัน
วิธีลงทะเบียนรอบเก็บตก 21 ต.ค.
ประชาชนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ โดยกดที่แบนเนอร์โครงการ ‘คนละครึ่งพลัส’ และทำตามขั้นตอน ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ระหว่างเวลา 06.00 – 22.00 น. ของแต่ละวัน ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ตุลาคม หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
ขอย้ำคุณสมบัติสำคัญอีกครั้งคือ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 16 ปีขึ้นไป และไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้ว อย่าลืม ใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ออกจากโครงการ
ทำไมมี “สิทธิคงเหลือ” รอบใหม่
สำหรับสิทธิ์ที่นำมาเปิดใหม่นี้ เป็นสิทธิคงเหลือจากผู้ที่ลงทะเบียนในรอบแรกแต่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติ โดย ณ เวลา 06.00 น. ของวันนี้ มีสิทธิ์คงเหลืออยู่จำนวน 496,855 สิทธิ์ ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม
สาเหตุของการไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่คือ อายุไม่ถึง 16 ปี, เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเคยถูกตัดสิทธิ์จากโครงการในเฟสก่อนหน้า
สอดคล้องกับข้อมูลที่ เฟซบุีกของ อนุวัต จัดให้ โพสต์ เมื่อเช้าวันนี้ ที่ระบุว่า “21/10/68 รัฐเริ่มตรวจสอบคุณสมบัติ คนลงทะเบียน ตนละครึ่งพลัส ทำให้ มีคนขาดคุณสมบัติ ทำให้มีสิทธิว่างให้ลงทะเบียนวันนี้-26 ตค 68ได้อีก นะ เกือบ 5 แสนสิทธิ 6:00 โมง รอลงใน เป๋าตัง ได้เลย”
