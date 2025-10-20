การเงินเศรษฐกิจ

ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสไม่ผ่าน มีรอบเก็บตก เฟส 2 ไหม รัฐบาลแจ้งแล้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 06:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 07:05 น.
90

ควันหลงหลังเปิดลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส วันแรก ประชาชนให้ความสนใจล้นหลาม กระทรวงการคลังเตรียม เฟส 2 ไว้แล้ว รอพิจารณาในลำดับถัดไป

หลังจากเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส ในวันนี้ (20 ต.ค. 68) เป็นวันแรก และมีรายงานว่าสิทธิ์ได้เต็มลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดคำถามว่าจะมีรอบเก็บตกสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทันหรือไม่ ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ออกมาให้คำตอบในเรื่องนี้แล้ว

นายอนุทิน กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ประชาชนให้ความสนใจโครงการเป็นจำนวนมาก และเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการขยายโครงการ นายกฯ ได้ยืนยันว่ากระทรวงการคลังได้ เตรียมโครงการในระยะที่ 2 (เฟส 2) ไว้แล้ว ซึ่งจะมีการพิจารณาในลำดับต่อไป

ท่าทีดังกล่าวสอดคล้องกับที่โฆษกรัฐบาลเคยให้ข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้ว่า รัฐบาลไม่อยากให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และจะหาแนวทางให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึง

สำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสรอบแรกนี้ เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2568 และจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 ขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีกเดือนละ 850 บาท ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม

นอกจากนี้ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาชี้แจงและให้ความมั่นใจกับประชาชนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ โดยยืนยันว่ารัฐบาลมีแผนรองรับสำหรับผู้ที่อาจตกหล่นจากมาตรการต่าง ๆ

‘คนละครึ่ง พลัส’ โฆษกรัฐบาลยืนยันว่า จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใน เฟส 2 เพื่อรองรับผู้ที่อาจมีปัญหาและลงทะเบียนในรอบแรกไม่ทัน โดยจะมีการประกาศรายละเอียดและวันที่ชัดเจนอีกครั้งหลังจากสิ้นสุดโครงการในเฟสแรก

ส่วนกรณี ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ มีประชาชนสอบถามว่าผู้ที่ยังไม่มีบัตรจะทำอย่างไร นายสิริพงศ์ชี้แจงว่า รัฐบาลกำลังทบทวนเพื่อ เปิดให้มีการลงทะเบียนเพิ่มเติมในรอบใหม่ เพื่อให้กลุ่มคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถเข้ารับสิทธิ์ได้โดยไม่ตกหล่น

