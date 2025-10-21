ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นอนุมัติขาย “ยาคุมฉุกเฉิน” ในร้านขายยาได้เป็นครั้งแรก ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์

Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 09:39 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 09:39 น.
56

ญี่ปุ่น อนุมัติการขาย “ยาคุมฉุกเฉิน” ในร้านขายยาได้แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรี

ประเทศญี่ปุ่นได้อนุมัติให้มีการจำหน่ายยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน (Morning-After Pill) โดยไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ได้เป็นครั้งแรก ตามการเปิดเผยของผู้ผลิตยา ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการเปิดกว้างด้านสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีในญี่ปุ่น

บริษัท ASKA Pharmaceutical ผู้ผลิตยา กล่าวว่า การเข้าถึงยาคุมฉุกเฉินที่กว้างขึ้นนี้จะ “เสริมสร้างพลังให้กับผู้หญิงญี่ปุ่นในด้านสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์” แต่ยังไม่มีการประกาศวันที่ยาจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

ยาคุมฉุกเฉินจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ “ยาที่ต้องได้รับคำแนะนำ” หมายความว่า ผู้หญิงจะต้องซื้อยาภายใต้การดูแลของเภสัชกร ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ กว่า 90 ประเทศที่สามารถซื้อได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ เลย

อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์ Mainichi Shimbun รายงานว่าจะไม่มีการจำกัดอายุผู้ซื้อ และไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครอง

ญี่ปุ่นถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีมุมมองแบบอนุรักษ์นิยม มีรากฐานจากแนวคิดปิตาธิปไตย (Patriarchy) และมุมมองแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับบทบาทของสตรี ทำให้การอนุมัติยาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีเป็นไปอย่างล่าช้า

โดยการจำหน่ายยาโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์เคยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยโดยคณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งขณะนั้นการปรึกษาหารือสาธารณะพบว่ามีเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้น แต่กลุ่มนักเคลื่อนไหวกลับออกมาวิจารณ์ว่าการกำหนดให้ต้องมีใบสั่งแพทย์เป็นอุปสรรคต่อผู้หญิงอายุน้อยและเหยื่อที่ถูกข่มขืนในการเข้าถึงยาคุมฉุกเฉิน

ASKA Pharmaceutical ได้ยื่นขออนุมัติต่อหน่วยงานกำกับดูแลในปี 2024 หลังจากได้ทดลองขายแบบไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ที่ร้านขายยา 145 แห่งในปีก่อนหน้านั้น ก่อนหน้านี้ ยาคุมฉุกเฉินสามารถหาซื้อได้ตามคลินิกหรือร้านขายยาที่ต้องมีการตรวจและสั่งยาโดยแพทย์เท่านั้น

อ้างอิง : www.bbc.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ย้ำเคารพความเห็นต่าง ไม่สร้างความเกลียดชัง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ททท. กังวลปม “นางแบบเบลารุส” โดนลวงมาไทย ก่อนถูกฆ่าที่เมียนมา

7 นาที ที่แล้ว
รมว.กลาโหม ยื่นคำขาดเขมร หากประชุมล่ม นายกฯ ไม่ลงนามสันติภาพ ไม่มีครั้งต่อไปแล้ว ข่าวการเมือง

รมว.กลาโหม ยื่นคำขาดเขมร หากประชุมล่ม นายกฯ ไม่ลงนามสันติภาพ ไม่มีครั้งต่อไปแล้ว

19 นาที ที่แล้ว
รมว.แรงงานเกาหลีใต้ สวนกระแสสังคม ยันไม่ลดโควตาวีซ่าแรงงานเขมร โต้ปมอาชญากรรม ข่าวต่างประเทศ

รมว.แรงงานเกาหลีใต้ สวนกระแสสังคม ยันไม่ลดโควตาวีซ่าแรงงานเขมร โต้ปมอาชญากรรม

21 นาที ที่แล้ว
พ่อผีลูกหงส์แดง ข่าว

รีบไปดูไวรัลฮาลั่น พ่อผี-ลูกหงส์ ควันหลงลิเวอร์พูลแพ้แมนยูฯ 1-2 โฮหนัก “ขายดิอาสทำไม”

21 นาที ที่แล้ว
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 23 ต.ค. 2568 ข่าว

เช็กที่นี่ ทางด่วนฟรี วันปิยมหาราช 23 ต.ค.นี้ รวม 63 ด่าน

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” แจงความสัมพันธ์ “กัน จอมพลัง” คบกันเพื่อช่วยเหลือ ปชช.

41 นาที ที่แล้ว
เปิดปฏิทินวันหยุดเดือนตุลาคม 2568 พร้อมไขคำตอบ ทำไมบางบริษัทเอกชนไม่หยุด 23 ต.ค. ชี้กฎหมายแรงงานกำหนดแค่ขั้นต่ำ 13 วันต่อปี ข่าว

วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 68 ทำไมเอกชนบางแห่งถึงไม่หยุด

44 นาที ที่แล้ว
Frank Ilett แฟนบอลแมนยูตัดผม ข่าว

ผลพวง 3 แต้มที่แอนฟิล์ ลุ้นต่อภารกิจชนะ 5 นัดรวด “ปีศาจแดง” เพื่อสาวกแอฟโฟรผู้ภักดี

48 นาที ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

วันขอเงินพระจันทร์ 21 ต.ค. 68 ฤกษ์ดีเรียกทรัพย์ คืนนี้เริ่มไหว้-สวดกี่โมง?

51 นาที ที่แล้ว
ช่างผมพัทยาแจ้งความ หลังถูก นทท. ญี่ปุ่นพยายามเปิดกางเกง ข่าว

ญี่ปุ่นเดือด นทท. ลวนลามช่างผมไทย เหยียดลูกค้า LGBTQ ทำอับอาย-จี้ลงโทษหนัก

60 นาที ที่แล้ว
เปิดภาพ อั้ม พัชราภา ประกบพระเอกในตำนาน โคจรเจอกันในรอบ 24 ปี บันเทิง

เปิดภาพ อั้ม พัชราภา ประกบพระเอกในตำนาน โคจรเจอกันในรอบ 24 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ซานาเอะ ทาคาอิจิ” จ่อเป็นนายกหญิงญี่ปุ่นคนแรก ลงคะแนนเสียงวันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฉลามจัส&quot; รับนอกใจ &quot;มิกซ์ เฉลิมศรี&quot; จริง ยอมรับผิดทุกอย่าง พร้อมขอโทษ FC ทำให้ผิดหวัง บันเทิง

“ฉลามจัส” รับนอกใจ “มิกซ์ เฉลิมศรี” จริง ยอมรับผิดทุกอย่าง พร้อมขอโทษ FC ทำให้ผิดหวัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก &quot;วรภัค ธันยาวงษ์&quot; ประวัติไม่ธรรมดาของ อดีตผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารกรุงไทย ที่นายกฯ อนุทิน ดึงตัวมาเป็น รมช.คลัง ในโควตาคนนอก ข่าว

ประวัติ วรภัค ธันยาวงษ์ อดีต ผจก.กรุงไทย นั่งเก้าอี้ รมช.คลัง โควตาคนนอก รบ.อนุทิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอหมู” เตือนท่านชาย เสพสื่อลามกมากไป ระวังหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมาสแกมเมอร์ kk park ข่าวต่างประเทศ

เบื้องหลังปฏิบัติการทลาย “KK Park” ลุ้นชะตากรรมกว่า 2000 ชีวิต โยงเมืองบาปริมชายแดน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เยอรมนี แนะประชาชนสำรองอาหาร เตือนโอกาสเกิดสงคราม หลังรัสเซียคุกคามยุโรปไม่หยุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วรภัค” ตอบสั้นๆ หากมีโอกาสจะแถลงข่าว ถูกโยงเป็น 1 ใน 7 เอี่ยวสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;โดม ปกรณ์ ลัม&#039; โต้กลับนางงามเขมร หลังถูกอ้าง &quot;ใช้สายตายั่วยวน&quot; บันเทิง

โดม ปกรณ์ โต้ นางงามกัมพูชา อ้างใช้สายตายั่วยวนจีบ เจ้าตัวสวนแรง ‘สวดครบทุกบท’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เติมเงิน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังเท่าไหร่ เพื่อใช้วงเงินครบทุกบาท เศรษฐกิจ

สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เติมเงิน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังเท่าไหร่ ให้ใช้วงเงินครบทุกบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่าร้อนระอุ อินฟลูเอนเซอร์ดังเปิดใจเล่าพฤติกรรมอดีตคนรัก ทั้งปมหนี้รถ 6.7 แสน, แอบสะกิด ฟลุ๊ค กะล่อน และเรื่องราวจาก นาง ค. ที่ถูกบอกว่า คบมิกซ์เพื่อผลประโยชน์ บันเทิง

สรุปมหากาพย์! ดราม่า “มิกซี่” แฉวีรกรรม ฉลามจัส” อดีตแฟนหนุ่ม ทั้งเรื่องรถ ตำนานนางสะกิด ฮาเร็มลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เกตุ ตอบชัด หลังคนสงสัย คืนดีลูกสาว &quot;เจนนี่ รัชนก&quot; หรือยัง? ลั่น ไม่มีวันโกรธลูก แต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกัน บันเทิง

แม่เกตุ ตอบแล้ว คืนดี เจนนี่ หรือยัง? ยัน แม่-ลูกไม่โกรธกัน แค่ ลิ้นกับฟัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบ ผจก.บาร์ญี่ปุ่น บังคับ พนง. หลับนอนกับผู้ชาย 400 คน ใน 3 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ไม่ทันใช้คนละครึ่ง! สิบล้อทับสยอง แม่สามีจุกอกเล่าสะใภ้ไปยืนยันสิทธิ 2 รอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 09:39 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 09:39 น.
56
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ย้ำเคารพความเห็นต่าง ไม่สร้างความเกลียดชัง

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
รมว.กลาโหม ยื่นคำขาดเขมร หากประชุมล่ม นายกฯ ไม่ลงนามสันติภาพ ไม่มีครั้งต่อไปแล้ว

รมว.กลาโหม ยื่นคำขาดเขมร หากประชุมล่ม นายกฯ ไม่ลงนามสันติภาพ ไม่มีครั้งต่อไปแล้ว

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
พ่อผีลูกหงส์แดง

รีบไปดูไวรัลฮาลั่น พ่อผี-ลูกหงส์ ควันหลงลิเวอร์พูลแพ้แมนยูฯ 1-2 โฮหนัก “ขายดิอาสทำไม”

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 23 ต.ค. 2568

เช็กที่นี่ ทางด่วนฟรี วันปิยมหาราช 23 ต.ค.นี้ รวม 63 ด่าน

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
Back to top button