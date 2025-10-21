ญี่ปุ่นอนุมัติขาย “ยาคุมฉุกเฉิน” ในร้านขายยาได้เป็นครั้งแรก ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์
ญี่ปุ่น อนุมัติการขาย “ยาคุมฉุกเฉิน” ในร้านขายยาได้แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรี
ประเทศญี่ปุ่นได้อนุมัติให้มีการจำหน่ายยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน (Morning-After Pill) โดยไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ได้เป็นครั้งแรก ตามการเปิดเผยของผู้ผลิตยา ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการเปิดกว้างด้านสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีในญี่ปุ่น
บริษัท ASKA Pharmaceutical ผู้ผลิตยา กล่าวว่า การเข้าถึงยาคุมฉุกเฉินที่กว้างขึ้นนี้จะ “เสริมสร้างพลังให้กับผู้หญิงญี่ปุ่นในด้านสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์” แต่ยังไม่มีการประกาศวันที่ยาจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
ยาคุมฉุกเฉินจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ “ยาที่ต้องได้รับคำแนะนำ” หมายความว่า ผู้หญิงจะต้องซื้อยาภายใต้การดูแลของเภสัชกร ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ กว่า 90 ประเทศที่สามารถซื้อได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ เลย
อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์ Mainichi Shimbun รายงานว่าจะไม่มีการจำกัดอายุผู้ซื้อ และไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครอง
ญี่ปุ่นถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีมุมมองแบบอนุรักษ์นิยม มีรากฐานจากแนวคิดปิตาธิปไตย (Patriarchy) และมุมมองแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับบทบาทของสตรี ทำให้การอนุมัติยาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีเป็นไปอย่างล่าช้า
โดยการจำหน่ายยาโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์เคยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยโดยคณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งขณะนั้นการปรึกษาหารือสาธารณะพบว่ามีเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้น แต่กลุ่มนักเคลื่อนไหวกลับออกมาวิจารณ์ว่าการกำหนดให้ต้องมีใบสั่งแพทย์เป็นอุปสรรคต่อผู้หญิงอายุน้อยและเหยื่อที่ถูกข่มขืนในการเข้าถึงยาคุมฉุกเฉิน
ASKA Pharmaceutical ได้ยื่นขออนุมัติต่อหน่วยงานกำกับดูแลในปี 2024 หลังจากได้ทดลองขายแบบไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ที่ร้านขายยา 145 แห่งในปีก่อนหน้านั้น ก่อนหน้านี้ ยาคุมฉุกเฉินสามารถหาซื้อได้ตามคลินิกหรือร้านขายยาที่ต้องมีการตรวจและสั่งยาโดยแพทย์เท่านั้น
อ้างอิง : www.bbc.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตำรวจญี่ปุ่น รวบหนุ่มขายภาพโป๊ดารา ทำขึ้นจาก AI รายได้นับล้าน
- ศาลญี่ปุ่นสั่งประหารชีวิต ฆาตกรชายกราดยิง-แทงคน เสียชีวิตรวม 4 ราย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: