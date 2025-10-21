รัฐบาลแจกของขวัญ “ลดราคาน้ำมัน” เบนซิน-ดีเซล มีผลทันที พร้อมยัน คนละครึ่ง เฟส 2 มาแน่ ม.ค. 69
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ มีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซล 50 สตางค์ และเบนซิน 30 สตางค์ มีผลวันนี้ (21 ต.ค.) พร้อมเผย ‘คนละครึ่งพลัส’ เตรียมเปิดเฟส 2 ต้นปีหน้า
วันนี้ (21 ต.ค. 68) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งมีมติสำคัญหลายประการเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน ให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน ดังนี้
น้ำมันดีเซล
- ปรับลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร
น้ำมันเบนซิน
- ปรับลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร
โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
หลังจากการเปิดลงทะเบียนโครงการ ‘คนละครึ่งพลัส’ ในวันแรก (20 ต.ค.) มีประชาชนให้ความสนใจจนลงทะเบียนครบ 20 ล้านสิทธิ์อย่างรวดเร็ว ที่ประชุมได้ยืนยันว่ารัฐบาลได้ เตรียมแผนสำหรับโครงการ ‘คนละครึ่งพลัส เฟส 2’ ไว้แล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มในเดือนมกราคม 2569
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในรอบแรกและได้รับข้อความว่า “รอผลการลงทะเบียน” นั้น ยืนยันว่า ไม่เสียสิทธิ์ และจะได้รับแจ้งผลผ่าน SMS หรือแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ภายใน 3 วัน นอกจากนี้ ยังมีสิทธิ์คงเหลือจากผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ซึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ในวันนี้ (21 ต.ค.)
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะจัดงาน “รวมพลังห้างท้องถิ่น ลดยิ่งใหญ่ ไทยช่วยไทย” ระหว่างวันที่ 1–15 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมจะสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัสได้
นายกรัฐมนตรียืนยันจะผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจและลดความซับซ้อนของกฎระเบียบต่างๆ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากสหรัฐอเมริกา
