ไม่ถึงวัน! “คนละครึ่งพลัส” สิทธิเต็มแล้ว หลังคนแห่ลงทะเบียน เกลี้ยงภายใน 10 ชั่วโมง

“คนละครึ่งพลัส” สิทธิเต็มแล้ว หลังคนแห่ลงทะเบียนครบ 20 ล้านในวันแรก ใครที่ขึ้นสถานะรอผล ไม่ต้องกังวล ส่วนคนที่ได้สิทธิ์ อย่าลืมใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. นี้
20 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการ คนละครึ่งพลัส ที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นวันแรก ได้ปิดการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากมีผู้ลงทะเบียนครบเต็มจำนวน 20 ล้านสิทธิ์
การลงทะเบียนซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา 06.00 น. ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลาม จนกระทั่งเวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com ได้ขึ้นข้อความว่า มีผู้ลงทะเบียนครบตามวงเงินสิทธิ ซึ่งเท่ากับว่าโควต้าทั้งหมด 20 ล้านสิทธิ์ ได้ถูกใช้จนหมดภายในเวลาเพียง 10 ชั่วโมงเท่านั้น
สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนใหม่และหน้าจอแสดงผลว่า รอผลการลงทะเบียน นั้น ไม่ต้องกังวลใจหรือลงทะเบียนซ้ำ เนื่องจากถือว่าท่านได้รับการจองสิทธิ์ในโควต้า 20 ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งผลยืนยันกลับไปภายใน 3 วัน ผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ SMS
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกคนจะสามารถเริ่มใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 และมีเงื่อนไขสำคัญคือ จะต้อง ใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ก่อนเวลา 23.00 น. หากไม่ใช้จ่ายภายในเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สาวโวยจ่าย “ประกันสังคม” เท่ากับเสียภาษี แต่ได้คนละครึ่งพลัสแค่ 2000 ความจริงทำเงิบ!
- คนจนเฮ ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ลงทะเบียน “บัตรคนจน” รอบใหม่ได้
- “อนุทิน” แย้มข่าวดี คลังเตรียม “คนละครึ่งพลัส” เฟส 2 รอแล้ว หลังกระแสตอบรับดี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: