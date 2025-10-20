คนจนเฮ ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ลงทะเบียน “บัตรคนจน” รอบใหม่ได้

คนที่ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ยังสามารถลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่เดือน พ.ย. นี้ได้ หากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด
20 ตุลาคม 2568 ท่ามกลางกระแสการลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส ที่กำลังดำเนินไปอย่างคึกคัก ได้เกิดคำถามสำคัญในหมู่ประชาชนว่า หากลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสแล้ว จะยังสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ที่คาดว่าจะเปิดในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้หรือไม่
ล่าสุดเพจ อนุวัต จัดให้ ได้มีการระบุว่า “ใครลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ก็สามารถลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ที่รัฐบาล อาจจะเปิดลงใหม่เดือน พฤศจิกายนนี่ได้ ถ้าคุสมบัติผ่าน”
ใครที่ต้องลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่
- กลุ่มผู้ลงทะเบียนรายใหม่: คือผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในช่วงปี 2565-2568 (ซึ่งมีจำนวนกว่า 2 ล้านคน) และผู้ที่เคยลงทะเบียนไม่ผ่านในรอบก่อนหน้าที่ต้องการยื่นเรื่องใหม่อีกครั้ง
- กลุ่มผู้ถือบัตรเดิม: ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วประมาณ 13.5 ล้านคน จะต้องทำการตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ของตนเองใหม่อีกครั้ง เพื่อประเมินฐานะทางการเงินและทรัพย์สินว่ายังคงเข้าเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่
เช็กคุณสมบัติ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”
ผู้ที่สนใจลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งข้อมูลจะถูกตรวจสอบกับหน่วยงานรัฐกว่า 40 แห่ง โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้
เกณฑ์ด้านรายได้
- มีรายได้ส่วนตัว ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
- รายได้เฉลี่ยของคนในครอบครัว (รวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน) ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
เกณฑ์ด้านทรัพย์สินและการเงิน
- มีสินทรัพย์ทางการเงิน (เช่น เงินฝาก, สลาก, พันธบัตร) รวมกัน ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
- ต้องไม่มีบัตรเครดิต
- ต้องไม่มีวงเงินกู้ซื้อบ้าน ตั้งแต่ 1.5 ล้านบาท ขึ้นไป
- ต้องไม่มีวงเงินกู้ซื้อรถยนต์ เกิน 1 ล้านบาท
