เปิดวาร์ปแซ่บ ‘”น้องโฟม” เจ้าของภาพสวยใน โหนกระแส ยืนยันถูก “พลอย” แอบอ้าง ไม่เคยรู้จักกัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 17:04 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 18:09 น.
เปิดวาร์ป "โฟม" สาวสวยเจ้าของภาพที่ถูกนำไปสร้างโปรไฟล์ปลอมในแอปฯ หาคู่ เผยไม่เคยรู้จักคู่กรณี แนะวิธีป้องกันภาพถูกแอบอ้าง
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางจากรายการ โหนกระแส วันนี้ (20 ต.ค. 68) กรณีชายหนุ่มชื่อ ดิว ถูกหญิงสาวชื่อ พลอย ที่รู้จักผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ หลอกให้โอนเงินจนเป็นหนี้ แต่เมื่อไปเจอตัวจริงกลับพบว่าหน้าไม่ตรงปก และที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ เจ้าของรูปภาพตัวจริงก็ได้ปรากฏตัวในรายการด้วย

เปิดตัว โฟม เจ้าของรูปที่ถูกแอบอ้าง

ในรายการได้มีการเปิดตัว คุณโฟม หญิงสาวเจ้าของรูปโปรไฟล์สุดสวยที่ พลอย นำไปใช้หลอกลวงคุณดิว ซึ่งคุณโฟมยืนยันว่าตนเองก็เป็นผู้เสียหายเช่นกัน โดยไม่เคยรู้จักหรืออนุญาตให้พลอยนำรูปไปใช้แต่อย่างใด คาดว่ารูปถูกนำไปจากโซเชียลมีเดียที่ตั้งค่าเป็นสาธารณะ

โฟม โหนกระแส
หลังรายการออกอากาศ ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจและพากัน ‘ตามหาวาร์ป’ ของคุณโฟมเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งให้กำลังใจในฐานะผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกแอบอ้าง

วาร์ป โฟม ประวัติ
ทนายความในรายการชี้ว่า การกระทำของพลอยที่ข่มขู่ให้คุณดิวมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับการคืนเงินนั้น อาจเข้าข่ายความผิดฐาน ‘ข่มขืนกระทำชำเรา’ ได้

วาร์ป น้องโฟม โหนกระแส
ขณะเดียวกัน กรณีของคุณโฟมถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญ โดยมีข้อแนะนำว่าเจ้าของรูปควรเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันตนเอง และสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ควรตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของรูปภาพให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด

สำหรับใครที่อยากรู้จักน้องโฟมให้มากขึ้นสามารถติดตามได้ที่ Facebook Nisara Sripungian ได้เลยครับ

เปิดวาร์ป โฟมมี่ โหนกระแส
ข้อมูลจาก

วาร์ป คุณโฟม

เปิดวาร์ป โฟมมี่
วาร์ปคุณโฟม
เปิดวาร์ป โฟม
