สาวโวยจ่าย “ประกันสังคม” เท่ากับเสียภาษี แต่ได้คนละครึ่งพลัสแค่ 2000 ความจริงทำเงิบ!

เผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 16:17 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 16:40 น.
150
คนละครึ่พลัสได้ 2400 เสียภาษี
แฟ้มภาพ @Facebook

หาคำตอบให้ หลังสาวโพสต์ระบาย คนละครึ่งพลัสได้ 2400 บาท เชื่อมโยงแบบขาดองค์ความรู้กระทั่งเกิดดราม่า บ่นอุบผ่านโซเชียลหายไป 400 เกิดจากอะไรทั้งที่เสียประกันสังคม สุดท้ายกระแสตีกลับความจริงผู้สาวเข้าใจผิดสุดกู่ !

จากกรณีผู้ใช้ฟซยุ๊กรายหนึ่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์ โครงการคนละครึ่งพลัสที่วันนี้ (20 ต.ค.68) มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียนกว่า 20 ล้านสิทธิที่มีคุณสมบัติที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ตั้งแต่ 20 – 26 ต.ค. 68 เวลา 06.00-22.00 น.

อย่างไรก็ดี เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีคนแห่แชร์โพสต์ของหญิงรายหนึ่งซึ่งเขียนข้อความเล่าว่า “อะไรที่เรียกว่าเสียภาษี ฉันก็เสียประกันสังคมมาตลอดนะไม่เรียกเสียภาษีหรอ ทำไมได้ 2000 แล้วที่ได้ 2400 คือต้องเสียภาษีแบบไหน #วัดจากอะไร ?
ได้ก็ถือว่าโอเครแต่ ติดใจนิสนึ่งคือ 2000-2400 จัดจากภาษีแบบไหน”

ด้วยเหตุนี้ต่อมาไม่นาน “หนุ่มนักออม” เฟซบุ๊กแฟนเพจสายการเงินจึงขออนุญาตเปิดเนื้อหาไขข้อสงสัยดังกล่าวอย่างละเอียด โดยระบุว่า ดราม่าคนละครึ่ง หายไป 400บาท เกิดจากอะไร? หลายคนงงว่าทำไมบางคนได้ 2,400 บาท แต่บางคน (ทั้ง ๆ ที่ก็เสียภาษี / จ่ายประกันสังคม) ได้แค่ 2,000 บาท

เลยมีคำถามว่า ต้องเสียภาษีแบบไหนถึงได้ 2,400 ? แล้วเงินจำนวน 2,400 วัดจากอะไร ? คำตอบ คือ รัฐไม่ได้ดูว่าใครโดนหักภาษีหรือจ่ายประกันสังคม แต่เขาดูว่าใครยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ต่างหาก โดยเงื่อนไขคนที่ได้ 2,400 บาท คือคนที่ “เคยยื่นภาษี” กับกรมสรรพากรในรอบล่าสุด (ยื่นแบบ) แปลว่า รัฐเช็กแล้วว่ามีรายได้ชัดเจน อยู่ในระบบภาษีจริง

ส่วนคนที่ได้ 2,000 บาท = คือคนที่ “ไม่ได้ยื่นภาษี” หรือยื่นแล้วรายได้ต่ำจนไม่เข้าเกณฑ์ ถึงจะทำงานได้เงินเดือน โดนหักประกันสังคมทุกเดือน แต่ถ้า ไม่เคยยื่นแบบภาษีเอง ก็จะอยู่ในกลุ่มนี้

คนละครึ่งพลัสใช้ได้วันละเท่าไหร่
ภาพ @คนละครึ่งพลัส.com

จุดที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิด

“โดนหักภาษีเงินเดือน = เสียภาษีแล้ว” จริงครึ่งเดียว เพราะการถูกหัก ณ ที่จ่าย ไม่ได้แปลว่า “ยื่นภาษี” รัฐใช้ข้อมูลจาก การยื่นภาษี (ภ.ง.ด.) ไม่ใช่การ “โดนหักเงินอัตโนมัติ”

สรุปแบบพูดสั้นให้เข้าใจ

  • คนยื่นภาษี = ได้ 2,400
  • คนไม่ยื่น = ได้ 2,000

ไม่เกี่ยวว่าเสียประกันสังคม หรือภาษีถูกหักทุกเดือนไหม ถ้า “ไม่ยื่น” ก็ถือว่าไม่มีในระบบ

คนละครึ่งพลัส 2400
ภาพ @Facebook
ดราม่าคนละครึ่งพลัส 2400
แฟ้มภาพ

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก เว็บไซต์คนละครึ่งพลัส www.คนละครึ่งพลัส.com ระบุว่า คนที่จะได้ 2,400 บาทนั้นจะต้องเป็นคนที่ยื่นแบบภาษี

  • ประชาชนผู้ยื่นแบบภาษี 2,400 บาท/คน ตลอดโครงการ
  • ประชาชนผู้ไม่ยื่นแบบภาษี 2,000 บาท/คน ตลอดโครงการ

หมายเหตุ ประชาชนผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป (ภ.ง.ด.90) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดี่ยว (ภ.ง.ด.91) หรือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.95) ของปีภาษี 2567 ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ความแตกต่างของการยื่นแบบภาษี กับ การเสียภาษี

  • ยื่นภาษี คือ การส่งแบบภาษีให้สรรพากรทราบรายได้และสิทธิลดหย่อน
  • เสียภาษี คือ ภาระที่ประชาชน ต้องนำส่งให้ภาครัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด
สิทธิประโยชน์คนละครึ่งพลัส
ภาพ @คนละครึ่งพลัส.com

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

