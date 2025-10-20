สาวโวยจ่าย “ประกันสังคม” เท่ากับเสียภาษี แต่ได้คนละครึ่งพลัสแค่ 2000 ความจริงทำเงิบ!
หาคำตอบให้ หลังสาวโพสต์ระบาย คนละครึ่งพลัสได้ 2400 บาท เชื่อมโยงแบบขาดองค์ความรู้กระทั่งเกิดดราม่า บ่นอุบผ่านโซเชียลหายไป 400 เกิดจากอะไรทั้งที่เสียประกันสังคม สุดท้ายกระแสตีกลับความจริงผู้สาวเข้าใจผิดสุดกู่ !
จากกรณีผู้ใช้ฟซยุ๊กรายหนึ่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์ โครงการคนละครึ่งพลัสที่วันนี้ (20 ต.ค.68) มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียนกว่า 20 ล้านสิทธิที่มีคุณสมบัติที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ตั้งแต่ 20 – 26 ต.ค. 68 เวลา 06.00-22.00 น.
อย่างไรก็ดี เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีคนแห่แชร์โพสต์ของหญิงรายหนึ่งซึ่งเขียนข้อความเล่าว่า “อะไรที่เรียกว่าเสียภาษี ฉันก็เสียประกันสังคมมาตลอดนะไม่เรียกเสียภาษีหรอ ทำไมได้ 2000 แล้วที่ได้ 2400 คือต้องเสียภาษีแบบไหน #วัดจากอะไร ?
ได้ก็ถือว่าโอเครแต่ ติดใจนิสนึ่งคือ 2000-2400 จัดจากภาษีแบบไหน”
ด้วยเหตุนี้ต่อมาไม่นาน “หนุ่มนักออม” เฟซบุ๊กแฟนเพจสายการเงินจึงขออนุญาตเปิดเนื้อหาไขข้อสงสัยดังกล่าวอย่างละเอียด โดยระบุว่า ดราม่าคนละครึ่ง หายไป 400บาท เกิดจากอะไร? หลายคนงงว่าทำไมบางคนได้ 2,400 บาท แต่บางคน (ทั้ง ๆ ที่ก็เสียภาษี / จ่ายประกันสังคม) ได้แค่ 2,000 บาท
เลยมีคำถามว่า ต้องเสียภาษีแบบไหนถึงได้ 2,400 ? แล้วเงินจำนวน 2,400 วัดจากอะไร ? คำตอบ คือ รัฐไม่ได้ดูว่าใครโดนหักภาษีหรือจ่ายประกันสังคม แต่เขาดูว่าใครยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ต่างหาก โดยเงื่อนไขคนที่ได้ 2,400 บาท คือคนที่ “เคยยื่นภาษี” กับกรมสรรพากรในรอบล่าสุด (ยื่นแบบ) แปลว่า รัฐเช็กแล้วว่ามีรายได้ชัดเจน อยู่ในระบบภาษีจริง
ส่วนคนที่ได้ 2,000 บาท = คือคนที่ “ไม่ได้ยื่นภาษี” หรือยื่นแล้วรายได้ต่ำจนไม่เข้าเกณฑ์ ถึงจะทำงานได้เงินเดือน โดนหักประกันสังคมทุกเดือน แต่ถ้า ไม่เคยยื่นแบบภาษีเอง ก็จะอยู่ในกลุ่มนี้
จุดที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิด
“โดนหักภาษีเงินเดือน = เสียภาษีแล้ว” จริงครึ่งเดียว เพราะการถูกหัก ณ ที่จ่าย ไม่ได้แปลว่า “ยื่นภาษี” รัฐใช้ข้อมูลจาก การยื่นภาษี (ภ.ง.ด.) ไม่ใช่การ “โดนหักเงินอัตโนมัติ”
สรุปแบบพูดสั้นให้เข้าใจ
- คนยื่นภาษี = ได้ 2,400
- คนไม่ยื่น = ได้ 2,000
ไม่เกี่ยวว่าเสียประกันสังคม หรือภาษีถูกหักทุกเดือนไหม ถ้า “ไม่ยื่น” ก็ถือว่าไม่มีในระบบ
ทั้งนี้ ข้อมูลจาก เว็บไซต์คนละครึ่งพลัส www.คนละครึ่งพลัส.com ระบุว่า คนที่จะได้ 2,400 บาทนั้นจะต้องเป็นคนที่ยื่นแบบภาษี
- ประชาชนผู้ยื่นแบบภาษี 2,400 บาท/คน ตลอดโครงการ
- ประชาชนผู้ไม่ยื่นแบบภาษี 2,000 บาท/คน ตลอดโครงการ
หมายเหตุ ประชาชนผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป (ภ.ง.ด.90) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดี่ยว (ภ.ง.ด.91) หรือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.95) ของปีภาษี 2567 ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ความแตกต่างของการยื่นแบบภาษี กับ การเสียภาษี
- ยื่นภาษี คือ การส่งแบบภาษีให้สรรพากรทราบรายได้และสิทธิลดหย่อน
- เสียภาษี คือ ภาระที่ประชาชน ต้องนำส่งให้ภาครัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คนจนเฮ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้
- GrabFood เข้าร่วมคนละครึ่งพลัส สั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้แล้ว พร้อมวิธีลงทะเบียนร้านค้า
- อนุทินแย้มข่าวดี คลังเตรียม คนละครึ่งพลัส เฟส 2 รอแล้ว หลังกระแสตอบรับดี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: