“อนุทิน” แย้มข่าวดี คลังเตรียม “คนละครึ่งพลัส” เฟส 2 รอแล้ว หลังกระแสตอบรับดี

“อนุทิน” ปลื้มคนแห่ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ล้นหลาม พร้อมแย้มข่าวดี รมว.คลัง เตรียมโครงการเฟส 2 รอไว้แล้ว
20 ตุลาคม 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เป็นวันแรก ว่าได้รับรายงานเบื้องต้นว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ยังไม่พบปัญหาใดๆ และรู้สึกยินดีที่ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก
นายอนุทินกล่าวว่า โครงการคนละครึ่งพลัสเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง ช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี ซึ่งเป็นช่วงเทศกาล โดยประชาชนสามารถซื้อสินค้ามูลค่า 200 บาท แต่จ่ายเงินเพียง 100 บาท จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจรีบมาลงทะเบียน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความเป็นไปได้ในการขยายระยะเวลาโครงการหากได้รับการตอบรับที่ดี นายกรัฐมนตรีระบุว่า ขอดำเนินการในระยะแรกให้เรียบร้อยก่อน แต่เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี พร้อมเปิดเผยว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เตรียมโครงการในระยะที่ 2 (เฟส 2) ไว้แล้ว ซึ่งจะพิจารณากันในลำดับต่อไป โดยยืนยันว่านโยบายใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รัฐบาลพร้อมจะทำให้ทั้งหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงเช้าวันเดียวกัน นายอนุทินได้เชิญหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือและรับฟังข้อมูล ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วม อาทิ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งคาดว่านอกจากการเตรียมข้อมูลประชุม กอ.รมน. แล้ว ยังมีการหารือถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาด้วย
