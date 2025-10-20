ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรี 100% “วิสุดา ภูมิใจไทย” ทิ้งเพื่อไทยไม่เห็นฝุ่น 17,108 คะแนน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 14:47 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 14:48 น.
55
เลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรีใครได้
แฟ้มภาพ

กกต.กาญจนบุรี ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งซ่อม สส.กาญจนบุรี เขต 4 นับแล้ว 100% “วิสุดา” ภูมิใจไทย ชนะ “พล.อ.ชินวัฒน์” จากเพื่อไทย ห่างกัน 17,108 คะแนน ส่วนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด มีกว่า 3,200 ใบ

จากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 ผลนับคะแนนปรากฏว่า นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ได้รับชัยชนะ โดยได้คะแนนเสียงมากกว่า พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช จากพรรคเพื่อไทย

โดยเมื่อเวลาประมาณ 22.30 น.ของคืนวันที่ 19 ตุลาคม 2568 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 ลงนาม ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งซ่อม สส.กาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

เลือกตั้งซ่อม ภาญจนบุรี ผลเลือกตั้ง 68
แฟ้มภาพ

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

  • จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,100 คน
  • จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 96,090 คน

จำนวนบัตรเลือกตั้ง

  • จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งได้รับจัดสรร 140,400 บัตร
  • จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ 96,090 บัตร
  • จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 44,310 บัตร

ผลการนับคะแนน

  • บัตรดี 90,188 บัตร
  • บัตรเสีย 2,655 บัตร
  • บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 3,247 บัตร

จำนวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับเรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุดผู้สมัครรับเลือกตั้ง

  1. นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ ภูมิใจไทย 53,648 คะแนน
  2. พลเอกชินวัฒน์ แม้นเดช เพื่อไทย 36,540 คะแนน

รวมคะแนนทั้งสิ้น 90,188 คะแนน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ลงนามโดย นายเกียรติศักดิ์ ธนาวรรณโอภาส ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง พ.ต.อ.สิทธิพงศ์ สังข์แสง กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ซึ่งจากผลคะแนนที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ปรากฏว่านางสาววิสุดา จากพรรคภูมิใจไทย เอาชนะ พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ จากพรรคเพื่อไทย โดยมีคะแนนต่างกันอยู่ที่ 17,108 คะแนน

หลังการนับคะแนน พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนผ่านเพจพรรคเพื่อไทยอย่างทันท่วงที ว่า ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 4 ซึ่งประกอบไปด้วย อำเภอบ่อพลอย อำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา และ อำเภอเลาขวัญ ที่ได้ออกมาใช้สิทธิอย่างคับคั่ง ถือเป็นนิมิตหมายอันดีของระบอบประชาธิปไตย ตนรู้สึกปลื้มใจ และที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ทุกท่านที่ได้ให้คะแนนกับตนถึง 36,000 กว่าคะแนน ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้ได้ทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้องในการแก้ปัญหาร่วมกับท่านในเขต 4 ต่อไป ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยความเคารพและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริง

ด้าน ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำพท. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ผลการเลือกตั้งซ่อมเขต 4 พรรคเพื่อไทยไม่ชนะ เหตุผลสำคัญคือฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนมากกว่า ทุกศึกตนเต็มที่ ศึกนี้ก็เช่นนั้น เคยแพ้ แต่สิ่งที่ไม่เคยคือไม่เคยหยุดสู้ กำลังใจมีให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทางเสมอ ขอบคุณทุกคะแนนเสียง ขอบคุณผู้สมัครและทีมงานทุกคน เรายังคงออกเดิน เมื่อไม่หยุดก้าว เราก็ใกล้เป้าหมายขึ้นทุกวัน

ขณะที่ นางสาววิสุดา ผู้ชนะการเลือกตั้ง กล่าวขอขอบพระคุณทุกความไว้วางใจที่มอบให้ตนและพรรคภูมิใจไทย ตนมีความตั้งใจและพร้อมที่จะทำหน้าที่ผู้แทนของพวกเราทุกคนด้วยความจริงใจ ไม่ใช่แค่ทำตามหน้าที่ แต่ใช้หน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด.

วิสุดา วิเชียรศิลป์ ชื่อเล่น ดรีม อายุ 31 ปี
ภาพ @ดรีม วิสุดา วิเชียรศิลป์

วิสุดา วิเชียรศิลป์ หาเสียงเลือกตั้งซ่อม จ.กาญจนบุรี
ภาพ @ดรีม วิสุดา วิเชียรศิลป์
วิสุดา ภูมิใจไทย ประวัติ ลูกสาวศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์
ภาพ @ดรีม วิสุดา วิเชียรศิลป์
วิสุดา วิเชียรศิลป์ ลูกสาวศักดิ์ดา คว้าชัยเลือกตั้งซ่อม สส.กาญจนบุรี เขต 4 รักษาแชมป์ให้พ่อ
ภาพ @ดรีม วิสุดา วิเชียรศิลป์
ภาพ @ดรีม วิสุดา วิเชียรศิลป์

