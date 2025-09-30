ผลพวง พท.แพ้เลือกตั้งซ่อม สมบัติ ขำก๊ากส้มรับจบ ! ฝาก 2 คำถามให้คิด
แห่ถกหาสาเหตุ พรรคเพื่อไทย คะแนนความนิยมลด หลังแพ้เลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ เขต 5 สมบัติ บุญงามอนงค์ ขำก๊ากมหากาพย์ส้มรับจบ ฝาก 2 คำถามให้คิด
หลังจากวานนี้ (29 ก.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สรุปผลการลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 (ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ โดยผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นางสาวจินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคภูมิใจไทย 40,246 คะแนน ทิ้งอันดับ 2 น.ส.ภูริกา สมหมาย ซึ่งได้ 31,577 คะแนน ห่างกันถึง 8,669 คะแนนเสียง
ต่อมา แม้จะมีทั้งการออกมายอมรับความพ่ายแพ้ของพท. โดย แพทองธาร ชินวัตร ในฐานะหัวหน้าพรรคก็ขอน้อมรับความพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งซ่อมดังกล่าว ขณะที่ น.ส.ภูริกา ยอมรับแม้จะพ่ายการเลือกตั้งแต่ถือว่าภาคภูมิใจมากสำหรับคะแนนที่ได้ ถือว่าเป็นที่พอใจเพราะได้คะแนนแทบจะไม่แตกต่างจากคะแนนของบิดา คือ นายอมรเทพ สมหมาย ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ยังยืนยันที่จะสนับสนุนพรรคพท. ทำงานดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ก่อนทิ้งท้ายด้วยขอกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่ให้ความเมตตาพร้อมทำงานการเมืองต่อเนื่อง
อ้างอิงข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจ ในส่วนของผลการเลือกตั้งในพื้นที่ดังกล่าวถือว่ามีความหมายสำหรับทั้ง2 พรรค (พท.-ภท.) ซึ่งทางเพื่อไทยต้องเผชิญกับความเชื่อมั่นและความนิยมที่ถดถอย จากกรณีคลิปเสียงสนทนาระหว่างน.ส.แพทองธาร ชินวัตร กับฮุน เซน จนต้องพ้นจากตำแหน่งนายกฯ ส่งผลให้เกิดการพลิกขั้วรัฐบาล โดยภูมิใจไทยเป็นแกนนำที่ตั้งเป้าเอาชนะในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ มีเครือข่ายท้องถิ่นเข้มแข็ง มีนายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ พ่อของไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย เป็นแกนสำคัญ
ขณะที่ในส่วนของเสียงวิจารณ์ หลังทราบผลก็มีการวิเคราะห์ตลอดจนถกเถียงกันในหลายประเด็น ล่าสุด สมบัติ บุญงามอนงค์หรือ “บก.ลายจุด” ออกมาแสดงความเห็นกรณีบางส่วนมองผลเลือกตั้งครั้งนี้ อาจมี “พรรคส้ม” หรือ พรรคประชาชน เป็นตัวแปรสำคัญ อาทิ การไม่ยอมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งด้วย คะแนนจึงเทไปอีกฝั่งจนห่างกันกว่าหลักแปดพันคะแนน
“ส้มรับจบ” บก.ลายจุดหลังจากจั่วหัวสั้นๆ เจ้าตัวก็สารภาพต่อทันทีว่า ตนเองถึงกับหลุดขำลั่น จากนั้นจึงขออนุญาตตั้งคำถามถึงที่มาของคะแนนฝั่งน้ำเงินที่พุ่งพรวดขึ้นมานั้น ตกลงเทมาจากขั้วไหนแน่ ?
“ผมขำจนก๊ากทันทีที่ได้อ่านว่า การเลือกตั้งซ่อมที่ศรีสะเกษตัวแทนของเพื่อไทยแพ้ภูมิใจไทย โดยมีคนอธิบายว่าเกิดจากพวกส้มไปเลือกน้ำเงิน คือ ชุดอธิบายที่ว่าส้มเป็นสาเหตุของปรากฎการณ์ต่างๆ นี่มีมาสักระยะหนึ่งแล้วที่มีคนใช้คำว่า ส้มรับจบ”
“มันโคตxขำที่ได้ยินเรื่องนี้ เพราะส้มเขาไม่ได้ส่งผู้สมัครแต่ก็ยังโดนกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุให้เพื่อไทยแพ้ เอาจริงๆ ผมไม่ซื้อไอเดียนี้ แต่เมื่อมาดูผลของคะแนนพบว่า การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เพื่อไทยคะแนนลดลง 1307 คะแนน ส่วนภูมิใจไทยเพิ่มขึ้น 14409 คะแนน เมื่อเทียบกับการเลือกตั้ง 66”
คำถามผมมี 2 คำถาม
- มวลชนที่เคยเลือกส้ม เขาเลือกน้ำเงินได้จริงๆ เหรอ ?
- ถ้าไม่ใช่ส้มเลือกน้ำเงิน คะแนนของน้ำเงินที่เพิ่มขึ้นสามารถมาจากไหนหรือเหตุผลอะไรได้บ้าง ?
”ตัวเลข 14409 คะแนน มาจากไหน เรามาลองวิเคราะห์กันดู ปรากฎว่าผมคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกจนต้องวนมาที่คำถามแรก ส้มแบบไหนเหรอที่จะไปเลือกน้ำเงิน”
ส่วนเพจ Drama-addict ก็ผสมโรงใส่ความเห็นมุมควันหลงพท.แพ้เลือกตั้งซ่อมหนนี้ด้วย โดยระบุ “ผลเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษเขต 5 เพื่อไทยคะแนนิยมลด หลังการเลือกตั้งที่ศรีสะเกษรู้ผล ฝั่งเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งคะแนนลดลง 1000 กว่าคะแนน ภูมิใจไทยคะแนนมากขึ้น 16,000 กว่าคะแนน”
ฝั่งลูกหาบนางแบกนายแบกของเพื่อไทยออกมาแก้ตัวกันเหยงๆ ว่า ที่แพ้เลือกตั้งเป็นเพราะ “ส้มไม่ลงเลือกตั้ง” ทำให้คะแนนของส้มถูกเทไปที่ภูมิใจไทย
ขนาดพรรคส้มไม่ลงเลือกตั้งยังเป็นความผิดของพรรคส้มเลยว่ะ ทำไมถึงคิดว่าคนที่ลงคะแนนให้ส้มพอส้มไม่ลงแล้วเค้าจะไปเทให้ภูมิใจไทยว่ะ
ขอให้คิดแบบนี้กันเยอะเยอะทั้งพรรคเลยนะครับ มีอะไรโทษส้มไว้ก่อน ฟังนายแบกนางแบกเยอะๆ อย่าไปวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงว่า ทำไมถึงแพ้เลือกตั้ง รอบหน้าจะได้ประสบความสำเร็จเหมือนที่ศรีสะเกษไง.
