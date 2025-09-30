ข่าว

ผลพวง พท.แพ้เลือกตั้งซ่อม สมบัติ ขำก๊ากส้มรับจบ ! ฝาก 2 คำถามให้คิด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 10:39 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 11:21 น.
69

แห่ถกหาสาเหตุ พรรคเพื่อไทย คะแนนความนิยมลด หลังแพ้เลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ เขต 5 สมบัติ บุญงามอนงค์ ขำก๊ากมหากาพย์ส้มรับจบ ฝาก 2 คำถามให้คิด

หลังจากวานนี้ (29 ก.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สรุปผลการลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 (ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ โดยผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นางสาวจินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคภูมิใจไทย 40,246 คะแนน ทิ้งอันดับ 2 น.ส.ภูริกา สมหมาย ซึ่งได้ 31,577 คะแนน ห่างกันถึง 8,669 คะแนนเสียง

ต่อมา แม้จะมีทั้งการออกมายอมรับความพ่ายแพ้ของพท. โดย แพทองธาร ชินวัตร ในฐานะหัวหน้าพรรคก็ขอน้อมรับความพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งซ่อมดังกล่าว ขณะที่ น.ส.ภูริกา ยอมรับแม้จะพ่ายการเลือกตั้งแต่ถือว่าภาคภูมิใจมากสำหรับคะแนนที่ได้ ถือว่าเป็นที่พอใจเพราะได้คะแนนแทบจะไม่แตกต่างจากคะแนนของบิดา คือ นายอมรเทพ สมหมาย ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ยังยืนยันที่จะสนับสนุนพรรคพท. ทำงานดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ก่อนทิ้งท้ายด้วยขอกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่ให้ความเมตตาพร้อมทำงานการเมืองต่อเนื่อง

แฟ้มภาพ

อ้างอิงข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจ ในส่วนของผลการเลือกตั้งในพื้นที่ดังกล่าวถือว่ามีความหมายสำหรับทั้ง2 พรรค (พท.-ภท.) ซึ่งทางเพื่อไทยต้องเผชิญกับความเชื่อมั่นและความนิยมที่ถดถอย จากกรณีคลิปเสียงสนทนาระหว่างน.ส.แพทองธาร ชินวัตร กับฮุน เซน จนต้องพ้นจากตำแหน่งนายกฯ ส่งผลให้เกิดการพลิกขั้วรัฐบาล โดยภูมิใจไทยเป็นแกนนำที่ตั้งเป้าเอาชนะในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ มีเครือข่ายท้องถิ่นเข้มแข็ง มีนายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ พ่อของไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย เป็นแกนสำคัญ

ขณะที่ในส่วนของเสียงวิจารณ์ หลังทราบผลก็มีการวิเคราะห์ตลอดจนถกเถียงกันในหลายประเด็น ล่าสุด สมบัติ บุญงามอนงค์หรือ “บก.ลายจุด” ออกมาแสดงความเห็นกรณีบางส่วนมองผลเลือกตั้งครั้งนี้ อาจมี “พรรคส้ม” หรือ พรรคประชาชน เป็นตัวแปรสำคัญ อาทิ การไม่ยอมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งด้วย คะแนนจึงเทไปอีกฝั่งจนห่างกันกว่าหลักแปดพันคะแนน

“ส้มรับจบ” บก.ลายจุดหลังจากจั่วหัวสั้นๆ เจ้าตัวก็สารภาพต่อทันทีว่า ตนเองถึงกับหลุดขำลั่น จากนั้นจึงขออนุญาตตั้งคำถามถึงที่มาของคะแนนฝั่งน้ำเงินที่พุ่งพรวดขึ้นมานั้น ตกลงเทมาจากขั้วไหนแน่ ?

“ผมขำจนก๊ากทันทีที่ได้อ่านว่า การเลือกตั้งซ่อมที่ศรีสะเกษตัวแทนของเพื่อไทยแพ้ภูมิใจไทย โดยมีคนอธิบายว่าเกิดจากพวกส้มไปเลือกน้ำเงิน คือ ชุดอธิบายที่ว่าส้มเป็นสาเหตุของปรากฎการณ์ต่างๆ นี่มีมาสักระยะหนึ่งแล้วที่มีคนใช้คำว่า ส้มรับจบ”

“มันโคตxขำที่ได้ยินเรื่องนี้ เพราะส้มเขาไม่ได้ส่งผู้สมัครแต่ก็ยังโดนกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุให้เพื่อไทยแพ้ เอาจริงๆ ผมไม่ซื้อไอเดียนี้ แต่เมื่อมาดูผลของคะแนนพบว่า การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เพื่อไทยคะแนนลดลง 1307 คะแนน ส่วนภูมิใจไทยเพิ่มขึ้น 14409 คะแนน เมื่อเทียบกับการเลือกตั้ง 66”

คำถามผมมี 2 คำถาม

  1. มวลชนที่เคยเลือกส้ม เขาเลือกน้ำเงินได้จริงๆ เหรอ ?
  2. ถ้าไม่ใช่ส้มเลือกน้ำเงิน คะแนนของน้ำเงินที่เพิ่มขึ้นสามารถมาจากไหนหรือเหตุผลอะไรได้บ้าง ?

”ตัวเลข 14409 คะแนน มาจากไหน เรามาลองวิเคราะห์กันดู ปรากฎว่าผมคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกจนต้องวนมาที่คำถามแรก ส้มแบบไหนเหรอที่จะไปเลือกน้ำเงิน”

แฟ้มภาพ

ส่วนเพจ Drama-addict ก็ผสมโรงใส่ความเห็นมุมควันหลงพท.แพ้เลือกตั้งซ่อมหนนี้ด้วย โดยระบุ “ผลเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษเขต 5 เพื่อไทยคะแนนิยมลด หลังการเลือกตั้งที่ศรีสะเกษรู้ผล ฝั่งเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งคะแนนลดลง 1000 กว่าคะแนน ภูมิใจไทยคะแนนมากขึ้น 16,000 กว่าคะแนน”

ฝั่งลูกหาบนางแบกนายแบกของเพื่อไทยออกมาแก้ตัวกันเหยงๆ ว่า ที่แพ้เลือกตั้งเป็นเพราะ “ส้มไม่ลงเลือกตั้ง” ทำให้คะแนนของส้มถูกเทไปที่ภูมิใจไทย

ขนาดพรรคส้มไม่ลงเลือกตั้งยังเป็นความผิดของพรรคส้มเลยว่ะ ทำไมถึงคิดว่าคนที่ลงคะแนนให้ส้มพอส้มไม่ลงแล้วเค้าจะไปเทให้ภูมิใจไทยว่ะ

ขอให้คิดแบบนี้กันเยอะเยอะทั้งพรรคเลยนะครับ มีอะไรโทษส้มไว้ก่อน ฟังนายแบกนางแบกเยอะๆ อย่าไปวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงว่า ทำไมถึงแพ้เลือกตั้ง รอบหน้าจะได้ประสบความสำเร็จเหมือนที่ศรีสะเกษไง.

ภาพจาก : thaigov

อ่านข่าวการเมืองอื่นๆ เพิ่มเติมด้านล่าง

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

