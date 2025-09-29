“ภูมิใจไทย” โค่น “เพื่อไทย” เลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ เขต 5
อีฟ จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ตัวแทนพรรคภูมิใจไทย โค่น เพื่อไทย เลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ เขต 5 แทนที่ สส.เพื่อไทย ที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้
ผลการเลือกตั้งซ่อม สส.ศรีสะเกษ เขต 5 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งซ่อม ภายหลังจากที่ แทนนายอมรเทพ สมหมาย อดีต สส.เพื่อไทยที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้
โดยการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็น สส.จากพรรคน้ำเงินที่ชนะ หลังผลการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการพบว่า หมายเลข 2 นางสาวจินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล พรรคภูมิใจไทย มีคะแนนนำอยู่ที่ 37,561 คะแนน และ หมายเลข 1 นางสาวภูริกา สมหมาย พรรคเพื่อไทย ได้ 29,277 คะแนน
หลังทราบผลพรรคภูมิใจไทย เขียนข้อความระบุว่า “พรรคภูมิใจไทย ขอขอบคุณ ทุกคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชน พร้อมเดินหน้าทำงาน เพื่อชาวขุณหาญ-ภูสิงห์ ทันที”
ขณะที่ทางพรรคเพื่อไทย เขียนข้อความระบุว่า “พรรคเพื่อไทย ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนมอบให้ ในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ
แม้ผลการเลือกตั้งจะไม่เป็นไปตามความคาดหวัง แต่ทุกคะแนนเสียงคือความไว้วางใจ อันมีค่าที่สุดสำหรับพรรคเพื่อไทย
พรรคเพื่อไทย จะยังมุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไป”
