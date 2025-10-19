กกต. คาดเลือกตั้งซ่อม สส.กาญจนบุรี เขต 4 รู้ผลวันนี้ไม่เกิน 3 ทุ่ม
กกต. คาดเลือกตั้งซ่อม สส.กาญจนบุรี เขต 4 รู้ผลวันนี้ไม่เกิน 3 ทุ่ม เชื่อวันนี้น่าจะผ่านไปได้อย่างเรียบร้อย โดยไม่มีปัญหาใดๆ
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 4 จังหวัดกาญจนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งในเขตเลือกตั้งที่ 4 ของจังหวัดกาญจนบุรี นี้มีผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งจำนวน 2 ราย คือนางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยและพลเอกชินวัฒน์ แม้นเดช ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่าการเดินทางลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อเป็นการสังเกตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4ของจังหวัดกาญจนบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างลงซึ่งในเขตเลือกตั้งที่ 4 นี้มีพื้นที่ในเขตเลือกตั้งจำนวน 4 อำเภอ มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 254 หน่วยและมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 133,100 คน ซึ่งสถานการณ์การแข่งขันระหว่างผู้สมัคร ทั้งสองคนเป็นไปอย่างเข้มข้นแต่ก็ยังคงอยู่ในกรอบและกฎกติกาคาดว่าการเลือกตั้ง ในวันนี้น่าจะผ่านไปได้อย่างเรียบร้อย โดยไม่มีปัญหาใดๆ
ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งเป้าเอาไว้ ว่าในวันนี้จะมีผู้เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 60% ของผู้มีสิทธิทั้งหมด โดยหลังปิดทีมเลือกตั้งในเวลา 17:00 นาฬิกา จะให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยทำการปิดหีบนับคะแนนทันที คาดว่าจะสามารถรู้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้ภายในเวลาไม่เกิน 21.00 น. ของวันนี้อย่างแน่นอน
