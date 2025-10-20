การเงินเศรษฐกิจ

GrabFood เข้าร่วม "คนละครึ่งพลัส" สั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้แล้ว พร้อมวิธีลงทะเบียนร้านค้า

เผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 13:40 น.
GrabFood เข้าร่วม "คนละครึ่งพลัส" สั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้แล้ว พร้อมวิธีลงทะเบียนร้านค้า

GrabFood เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส” แล้ว พร้อมเสนอเงื่อนไขพิเศษ เปิดไทม์ไลน์และสอนวิธีสมัครครบทุกขั้นตอนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ

20 ตุลาคม 2568 GrabFood ได้ประกาศเข้าร่วมเป็นแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ในโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ของรัฐบาลอย่างเป็นทางการ พร้อมเสนอเงื่อนไขพิเศษสำหรับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว

การประกาศนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” วันแรก ซึ่ง GrabFood ได้เปิดเผยไทม์ไลน์และขั้นตอนการสมัครสำหรับร้านค้าที่สนใจ เพื่อเตรียมรองรับกำลังซื้อจากผู้ใช้สิทธิ์หลายล้านคนที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้

ไทม์ไลน์สำหรับร้านค้า ที่ต้องการเข้าร่วมกับ GrabFood

  • วันนี้เป็นต้นไป: สำหรับร้านค้าใหม่ ให้รีบสมัครเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย และลงทะเบียนร้านค้าผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ให้เรียบร้อย
  • 22 ตุลาคม 2568: ร้านค้าที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ GrabFood อยู่แล้ว จะต้องกด ‘ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข’ ในแอปพลิเคชัน GrabMerchant เพื่อเชื่อมต่อระบบกับแอปฯ ถุงเงิน
  • 3 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2568: เป็นช่วงเวลาให้ร้านค้ากด เลือกเข้าร่วมฟู้ดเดลิเวอรี่กับ GrabFood ในแอปฯ ถุงเงิน (ร้านค้าที่ต้องการรับสิทธิ์ GP 7% ต้องเลือกภายในวันที่ 3 พ.ย. 68)
  • 7 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568: ประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” สั่งอาหารผ่าน GrabFood ได้
อินโฟกราฟิกสรุปไทม์ไลน์การสมัครสำหรับร้านค้า
ภาพจาก: GrabMerchant

เปิดคู่มือสมัคร 3 ขั้นตอน สำหรับร้านค้าใหม่

ขั้นตอนที่ 1: สมัครแอปฯ “ถุงเงิน”

ร้านค้าจะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยและสมัครใช้งานแอปฯ “ถุงเงิน” ให้สำเร็จก่อน ซึ่งสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ถุงเงิน แอปพลิเคชันถุงเงิน หรือที่สาขาของธนาคารกรุงไทย (นิติบุคคลสมัครได้ที่สาขาเท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 2: ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส”

หลังจากมีแอปฯ ถุงเงินแล้ว ให้ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com และนำเอกสารไปยื่นตามหน่วยงานที่กำหนด (เช่น กระทรวงมหาดไทยสำหรับบุคคลธรรมดา หรือธนาคารกรุงไทยสำหรับนิติบุคคลรายย่อย) เพื่อขออนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อ GrabFood เพื่อรับสิทธิพิเศษ

เมื่อได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ให้เข้าไปที่แอปฯ GrabMerchant ในวันที่ 22 ต.ค. เพื่อกดยอมรับเงื่อนไขการเชื่อมต่อกับแอปฯ ถุงเงิน และตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. เป็นต้นไป ให้กดเลือก GrabFood เป็นผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ เพื่อรับสิทธิพิเศษ GP 7%

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

