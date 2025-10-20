คลิปไวรัล ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ประชาชนแห่ ยืนยันตัวตน แสดงความพร้อมรับสิทธิ์
ไวรัลคลิปบรรยากาศสุดคึกคัก ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เข้ายืนยันตัวตนแอปฯ เป๋าตัง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนจริง
กลายเป็นคลิปไวรัลที่สร้างรอยยิ้มและแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชน ก่อนการเปิดลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส ในวันนี้ (20 ต.ค. 68) เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อรายหนึ่ง ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นบรรยากาศสุดคึกคักบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยแห่งหนึ่ง
ในคลิปดังกล่าวซึ่งโพสต์ไว้เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นภาพประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจและเดินทางมายืนยันตัวตนสำหรับแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ โดยผู้โพสต์ได้เขียนแคปชั่นสั้น ๆ ว่า “สงสารใครดี” ซึ่งสะท้อนถึงความคึกคักจนเจ้าหน้าที่และประชาชนต่างต้องทำงานอย่างเต็มที่
ภาพบรรยากาศดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนที่มีต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเป็นอย่างมาก และความตั้งใจที่จะเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์สำคัญในครั้งนี้
