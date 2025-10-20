“คนละครึ่งพลัส” ใกล้เต็มแล้ว เหลือไม่ถึง 3 ล้านสิทธิ ใครยังไม่ลงทะเบียนด่วน

อัปเดตล่าสุด “คนละครึ่งพลัส” เปิดลงทะเบียนวันแรก ยอดพุ่งถล่มทลาย ล่าสุดเหลือสิทธิ์ไม่ถึง 3 ล้านสิทธิ์จากทั้งหมด 20 ล้านสิทธิ์แล้ว ใครยังไม่ลงทะเบียนรีบด่วน
20 ตุลาคม 2568 ความคืบหน้าล่าสุดของโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างถล่มทลาย
ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า จากจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด 20,000,000 สิทธิ์ ขณะนี้มีจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่เพียงประมาณ 2,900,000 สิทธิ์ เท่านั้น เท่ากับว่ามีผู้ลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า 17 ล้านสิทธิ์ ภายในเวลาเพียง 4 ชั่วโมงครึ่ง
สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ยังคงสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2568 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์จะครบตามโควต้า ซึ่งคาดว่าจะเต็มภายในไม่กี่วัน จึงขอให้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนแล้ว และหน้าจอแอปฯ เป๋าตัง แสดงข้อความว่า “กำลังรอผลการลงทะเบียน” พร้อมระบุให้รอ SMS ภายใน 3 วันนั้น ขออย่าได้เป็นกังวลใจ เนื่องจากการแสดงผลดังกล่าวหมายความว่าท่านได้จองสิทธิ์ภายในโควต้า 20 ล้านสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเพียงรอให้ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลยืนยันกลับมาอีกครั้งเท่านั้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สาเหตุลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ไม่สำเร็จ 20 ล้านสิทธิ หลายคนทำพลาด
- รีบเลย! ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” เหลือ 4 ล้านสิทธิ เช็กวิธีแก้ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน
- สมัคร คนละครึ่งพลัส แล้วขึ้นว่า “กำลังรอผลการลงทะเบียน” ไม่ต้องตกใจ ให้รอ SMS ใน 3 วัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: