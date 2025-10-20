ประวัติ “ฉลามจัส ดุลยวัต แก้วศรียงค์” นักว่ายน้ำทีมชาติไทย แฟนเก่ามิกซ์เฉลิมศรี
เปิดประวัติ “ฉลามจัส” ดุลยวัต แก้วศรียงค์ นักว่ายน้ำชายหนึ่งเดียวของทัพนักกีฬาไทย ในการแข่งขัน โอลิมปิก 2024 ที่ตั้งเป้าทำลายสถิติของตัวเอง
ดุลยวัต แก้วศรียงค์ หรือ “จัส” เป็นนักกีฬาว่ายน้ำวัยเพียงแค่ 20 ปี จากสังกัดสโมสร แบงคอค อีลิท สวิม ทีม เคยคว้าเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2565 ก่อนที่ในปีถัดมา “ฉลามจัส” ประกาศศักดา ด้วยการทำลายสถิติประเทศไทยได้ถึง 2 รายการ ทั้ง ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่มทั่วไป ด้วเวลา 1:49.79 นาที และ ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่มทั่วไป ด้วยสถิติ 50.24 วินาที
ด้วยผลงานที่โดดเด่นทำให้ พลเอกเจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ได้ตัดสินใจส่ง ดุลยวัต ได้สิทธิ์ไปแข่งขัน โอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่เมืองหลวงแดนน้ำหอมในฐานะไวล์การ์ด
แม้ว่ากีฬาว่ายน้ำจะไม่ใช่กีฬาความหวังในปารีสเกมส์ 2024 แต่ตัวของ ฉลามจัส ก็ตั้งความว่าต้องการทำลายสถิติของตัวเองให้ได้ แม้ว่าการว่ายน้ำ 100 เมตร ให้ได้สถิติต่ำกว่า 50 วินาที ในระดับโอลิมปิกจะเป็นเรื่องยากก็ตาม
สำหรับ ‘ฉลามจัส’ ดุลยวัต ได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการฟรีสไตล์ 100 เมตรชาย ซึ่งจะแข่งรอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคมนี้ เวลาไทย 16.00 น. โดยในรายการ ฟรีสไตล์ 100 เมตรชาย มีนักกีฬาทั่วโลกเข้าแข่งขันทั้งหมด 79 คน จาก 65 ประเทศ
เส้นทางความสัมพันธ์ ฉลามจัส กับ มิกซ์ เฉลิมศรี
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2567 มิกซ์ เฉลิมศรี อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เปิดตัวแฟนใหม่ ฉลามจัส ในวัย 22 ปี ทว่ารักของทั้งสองก็หวานชื่นได้ไม่นาน ในเดือนพฤษภาคม 2568 ได้มีข่าวว่า มิกซ์ เฉลิมศรี ได้ประกาศเลิกกับ ฉลามจัสอย่างเป็นทางการ
