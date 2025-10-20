ข่าว

ประวัติ “ฉลามจัส ดุลยวัต แก้วศรียงค์” นักว่ายน้ำทีมชาติไทย แฟนเก่ามิกซ์เฉลิมศรี

Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 13:22 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 13:32 น.
11,346

เปิดประวัติ “ฉลามจัส” ดุลยวัต แก้วศรียงค์ นักว่ายน้ำชายหนึ่งเดียวของทัพนักกีฬาไทย ในการแข่งขัน โอลิมปิก 2024 ที่ตั้งเป้าทำลายสถิติของตัวเอง

ดุลยวัต แก้วศรียงค์ หรือ “จัส” เป็นนักกีฬาว่ายน้ำวัยเพียงแค่ 20 ปี จากสังกัดสโมสร แบงคอค อีลิท สวิม ทีม เคยคว้าเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2565 ก่อนที่ในปีถัดมา “ฉลามจัส” ประกาศศักดา ด้วยการทำลายสถิติประเทศไทยได้ถึง 2 รายการ ทั้ง ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่มทั่วไป ด้วเวลา 1:49.79 นาที และ ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่มทั่วไป ด้วยสถิติ 50.24 วินาที

ด้วยผลงานที่โดดเด่นทำให้ พลเอกเจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ได้ตัดสินใจส่ง ดุลยวัต ได้สิทธิ์ไปแข่งขัน โอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่เมืองหลวงแดนน้ำหอมในฐานะไวล์การ์ด

แม้ว่ากีฬาว่ายน้ำจะไม่ใช่กีฬาความหวังในปารีสเกมส์ 2024 แต่ตัวของ ฉลามจัส ก็ตั้งความว่าต้องการทำลายสถิติของตัวเองให้ได้ แม้ว่าการว่ายน้ำ 100 เมตร ให้ได้สถิติต่ำกว่า 50 วินาที ในระดับโอลิมปิกจะเป็นเรื่องยากก็ตาม

สำหรับ ‘ฉลามจัส’ ดุลยวัต ได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการฟรีสไตล์ 100 เมตรชาย ซึ่งจะแข่งรอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคมนี้ เวลาไทย 16.00 น. โดยในรายการ ฟรีสไตล์ 100 เมตรชาย มีนักกีฬาทั่วโลกเข้าแข่งขันทั้งหมด 79 คน จาก 65 ประเทศ

เส้นทางความสัมพันธ์ ฉลามจัส กับ มิกซ์ เฉลิมศรี

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2567 มิกซ์ เฉลิมศรี อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เปิดตัวแฟนใหม่ ฉลามจัส ในวัย 22 ปี ทว่ารักของทั้งสองก็หวานชื่นได้ไม่นาน ในเดือนพฤษภาคม 2568 ได้มีข่าวว่า มิกซ์ เฉลิมศรี ได้ประกาศเลิกกับ ฉลามจัสอย่างเป็นทางการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

เผยตัวเลขน่าตกใจ คนเกาหลีใต้ไปกัมพูชาแล้วไม่กลับประมาณ 2-3 พันคนต่อปี

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ซิโน-ไทย ส่งทนายแจ้งความ “ศุภณัฐ-รักชนก” ฐานหมิ่นประมาท ปมโยงเครือข่ายแก๊งคอลฯ

2 นาที ที่แล้ว
ชัดแล้ว! ลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สามารถลงทะเบียน &quot;บัตรคนจน&quot; รอบใหม่ได้ เศรษฐกิจ

คนจนเฮ ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ลงทะเบียน “บัตรคนจน” รอบใหม่ได้

38 นาที ที่แล้ว
เลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรีใครได้ ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรี 100% “วิสุดา ภูมิใจไทย” ทิ้งเพื่อไทยไม่เห็นฝุ่น 17,108 คะแนน

41 นาที ที่แล้ว
สส.ไอซ์ พรรคประชาชนปะทะคารมเดือด กัน จอมพลัง ผ่านโฟนอิน ‘กรรมกรข่าว’ จี้ใช้คอนเนคชันคนมีอำนาจแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ พร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นกลางทางการเมือง ข่าว

ไอซ์ รักชนก เดินเกมต่อ ชวน กัน จอมพลัง เชิญ อนุทิน-ธรรมนัส มาตอบปมสแกมเมอร์

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คลิปนาที ชัชชาติ เช็กถนนสามเสนทรุด ถมดินสูง-เดินข้ามได้ อัปเดตแผนรื้อสน.ต่อเนื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
GrabFood เข้าร่วม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้แล้ว พร้อมวิธีลงทะเบียนร้านค้า การเงิน

GrabFood เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส” สั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้แล้ว พร้อมวิธีลงทะเบียนร้านค้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “ฉลามจัส ดุลยวัต แก้วศรียงค์” นักว่ายน้ำทีมชาติไทย แฟนเก่ามิกซ์เฉลิมศรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 20 ตค 68 ราคาน้ำมันวันนี้

ดีเซล ลดราคา 50 สต.ต่อลิตร “เบนซิน” 30 สต./ลิตร เริ่ม 21 ต.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาลาห์ แดงเดือด ข่าวกีฬา

ถึงเวลาดร็อป “ซาลาห์” 2 ตำนานชำแหละฟอร์ม-ชี้สัญญาณโรยรา ดิ่งหนักแมตช์แดงเดือด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มิชชันนารีเกาหลี แฉอีกด้าน ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแก๊งคอลฯ ในเขมรเป็นเหยื่อผู้น่าสงสาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาหาร

อาหารเจ 7-11 คัดสรรเมนูสะดวก หาทานง่าย อิ่มอร่อยตลอดเทศกาลกินเจ 2568

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แดงเดือดนัดต่อไป ข่าวกีฬา

ตัดเกรด 11 แข้ง หลังเกมแดงเดือด ลิเวอร์พูล 1-2 แมนฯ ยูไนเต็ด ใครคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ ?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ แย้มข่าวดี คลังเตรียม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เฟส 2 รอแล้ว หลังกระแสดี เศรษฐกิจ

“อนุทิน” แย้มข่าวดี คลังเตรียม “คนละครึ่งพลัส” เฟส 2 รอแล้ว หลังกระแสตอบรับดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัลคลิปบรรยากาศสุดคึกคัก ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เข้ายืนยันตัวตนแอปฯ เป๋าตัง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนจริง ข่าว

คลิปไวรัล ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ประชาชนแห่ ยืนยันตัวตน แสดงความพร้อมรับสิทธิ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แก๊งโจรปล้น “พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์” กลางวันแสกๆ กวาดเพชรยุคนโปเลียน 9 ชิ้น ประเมินมูลค่าไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

ประวัติ เทศกาลดิวาลี ตำนานวันแห่งแสง ขอพรพระแม่ลักษมี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ใกล้เต็มแล้ว เหลือไม่ถึง 3 ล้านสิทธิ์ ใครยังไม่ลงทะเบียนด่วน เศรษฐกิจ

“คนละครึ่งพลัส” ใกล้เต็มแล้ว เหลือไม่ถึง 3 ล้านสิทธิ ใครยังไม่ลงทะเบียนด่วน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์รักชนกดีเบตกันจอมพลังวันนี้ ข่าว

ไอซ์ รักชนก ฟาด กันจอมพลัง ลากนักสิทธิฯ ขึงพืด คาใจกรรชัยไม่ยกหูจี้อนุทิน-ธรรมนัส เหมือนอังคณา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก สส.พรรคประชาชน ทำคลิปสวนกลับ กัน จอมพลัง ดูเหมือนปกป้องแต่เชือดนิ่มๆ ด้วยคลิปเก่าที่เผยความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักการเมืองดัง ข่าว

สส.ไอซ์ เปิดคลิปมัด กัน จอมพลัง แฉความสัมพันธ์ใกล้ชิดนักการเมือง?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ร้องขอเงินทุนจากต่างประเทศ อ้างใช้กำจัดสารตกค้าง 70 ชนิดจากอาวุธไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นานาชาติหนุน “รังสิมันต์ โรม” เสนอปราบสแกมเมอร์ เป็นวาระเร่งด่วน สู่เวทีโลกสำเร็จ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ไม่สำเร็จ 20 ล้านสิทธิ หลายคนทำพลาด เศรษฐกิจ

สาเหตุลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ไม่สำเร็จ 20 ล้านสิทธิ หลายคนทำพลาด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุดเช้านี้! เปิดลงทะเบียนเพียงไม่กี่ชั่วโมง สิทธิคนละครึ่งพลัสถูกจองแล้ว 16 ล้านสิทธิ์ ใครยังติดปัญหาสแกนหน้าไม่ผ่าน เช็กวิธีแก้ด่วนก่อนสิทธิ์เต็ม ข่าว

รีบเลย! ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” เหลือ 4 ล้านสิทธิ เช็กวิธีแก้ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 8 พร้อมตารางคะแนนล่าสุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 13:22 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 13:32 น.
11,346
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เผยตัวเลขน่าตกใจ คนเกาหลีใต้ไปกัมพูชาแล้วไม่กลับประมาณ 2-3 พันคนต่อปี

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
ความฝันที่จะมีรูปร่างสมส่วน เอวคอด S-Line หรือหุ่นทรงนาฬิกาทราย

Corset Waist เทคนิคใหม่สร้างเอวคอด S-Line โดยไม่ต้องตัดกระดูก

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
ชัดแล้ว! ลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สามารถลงทะเบียน &quot;บัตรคนจน&quot; รอบใหม่ได้

คนจนเฮ ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ลงทะเบียน “บัตรคนจน” รอบใหม่ได้

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
เลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรีใครได้

ผลเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรี 100% “วิสุดา ภูมิใจไทย” ทิ้งเพื่อไทยไม่เห็นฝุ่น 17,108 คะแนน

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
Back to top button