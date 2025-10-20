ข่าว

คลิปนาที ชัชชาติ เช็กถนนสามเสนทรุด ถมดินสูง-เดินข้ามได้ อัปเดตแผนรื้อสน.ต่อเนื่อง

เผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 13:45 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 14:58 น.
60
ภาพ @กรุงเทพมหานคร

ตามความคืบหน้า ถนนสามเสนทรุด หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. ผู้ว่าฯ ชัชชาติ อัปเดตเช้าวันนี้ 20 ตุลาคม 2568 ลงหินคลุกไปแล้ว 1700 ลูกบาศก์เมตรครบตามที่ต้องการ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ถนนสามเสนทรุด บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต โดยกล่าวว่า อัปเดตเช้าวันนี้ลงหินคลุกไปแล้ว 1,700 ลบ.ม. ครบตามที่ต้องการ พร้อมพรมน้ำบดอัดและเจาะรูดูระดับน้ำใต้ดินโดยตอนนี้อยู่ที่ -13 เมตร สูงกว่าอุโมงค์ใต้ดิน

ส่วนดินที่ถมไปไม่มีการขยับตัว สามารถลงเดินได้แล้ว จากนี้จะรื้อถอน สน. สามเสน และเตรียมทำถนนคืนให้ รพ. วชิรพยาบาลต่อ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวต่อว่า แผนการวันนี้ ในช่วงเช้าจะปูแผ่นเหล็กหน้า สน.สามเสน เพื่อให้รถลงพื้นที่เข้าไปทำการรื้อถอน คาดว่าจะใช้เวลา 4 วัน ซึ่งการรื้อพื้นอาคาร สน.สามเสน นั้นมีความยากอยู่ เนื่องจากพื้นเป็น Post-tension คือระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงหลังการก่อสร้าง ที่ใช้การดึงลวดเหล็กแรงสูงหลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว หากทำการตัดไม่ดีลวดจะดีดตัวได้ ส่วนสถานการณ์โดยรอบ มีการตรวจวัดตลอด ไม่พบการเคลื่อนของ อาคารแฟลตตำรวจ ไม่พบการแตกร้าวเพิ่มของห้องแถวที่ติดกับหลุม

ภาพ Fb.@bangkokbma

ทั้งนี้ มีขั้นตอนหลังจากนี้ที่สำคัญ และต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบคือการกู้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินคืนกลับมา เพราะสุดท้ายแล้วเราต้องใช้อุโมงค์ต่อ รวมถึงส่วนที่ต้องทำคืนคือ ประปาท่อใหญ่ ระบบระบายน้ำ และถนนทั้ง 2 ฝั่ง

“อาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ตอนแรก แต่เราก็ต้องเดินหน้าด้วยความปลอดภัย มั่นใจ เรื่องการจราจรยังไม่ได้กำหนดว่าจะเปิดใช้เมื่อไหร่ ต้องดูงานทุกมิติให้พร้อมก่อน รวมถึงการตรวจสอบหาสาเหตุก็ทำอยู่ตลอด เพื่อเป็นบทเรียนที่จะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ทิ้งท้าย (ดูคลิป).

ข่าวถนนสามเสน 20 ตุลาคม 2568
ภาพ Fb.@bangkokbma
ข่าวถนนสามเสน ยุบ ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมหลังผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ลงติดตามงานซ่อมล่าสุด
ภาพ Fb.@bangkokbma
สามเสน ทรุดตัว
ภาพ Fb.@bangkokbma
ภาพ Fb.@bangkokbma
ภาพ Fb.@bangkokbma
ภาพ Fb.@bangkokbma
ภาพ Fb.@bangkokbma
ภาพ Fb.@bangkokbma
ภาพ Fb.@bangkokbma
ภาพ Fb.@bangkokbma
ภาพ Fb.@bangkokbma

เผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 13:45 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 14:58 น.
60
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

