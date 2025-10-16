กัมพูชา วอนขอความเป็นธรรม สหรัฐฯ หลังยึดทรัพย์ “เฉิน จื้อ”
กัมพูชา วอนขอความเป็นธรรม สหรัฐฯ หลังยึดทรัพย์ เฉิน จื้อ และ ปรินซ์ โฮลดิง กรุ๊ป เผยทางกัมพูชาไม่กล่าวหาว่าบุคคลดังกล่าวทำผิด
จากกรณีที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ รายงานว่า นับตั้งแต่วันนี้ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ และ เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน ได้ประสานงานใกล้ชิดกับ สำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนา ของสหราชอาณาจักร ร่วมกันจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ที่เล็งเป้ามายังประชาชน
โดยทางสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศได้ออกมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายจำนวน 146 ราย ที่อยู่ในเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ปรินซ์ โฮลดิง กรุ๊ป (Prince Group TCO) ซึ่งมีฐานอยู่ในกัมพูชา โดยมี เฉิน จื้อ ชาวกัมพูชาเป็นผู้นำ เครือข่ายนี้ดำเนินอาณาจักรอาชญากรรมข้ามชาติผ่าน การหลอกลวงการลงทุนออนไลน์ ที่มุ่งเป้าไปยังชาวอเมริกันและผู้คนทั่วโลก ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดนายทัช สุขะ โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา กล่าวว่า บริษัท ปรินซ์ โฮลดิง กรุ๊ป ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมด ที่จะดำเนินกิจการในกัมพูชา และการที่รัฐบาลกัมพูชามอบสัญชาติให้แก่นายเฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งและประธานของปรินซ์ โฮลดิง กรุ๊ป ซึ่งเป็นชาวจีนนั้น เป็นไปตามกฎหมายของกัมพูชาเช่นกัน
พร้อมระบุด้วยว่าทางกัมพูชาจะให้ความร่วมมือหากมีหลักฐานว่ามีการทำผิดกฎหมายจริง พร้อมย้ำด้วยว่ากัมพูชาไม่ปกป้องคนผิด แต่ย้ำว่าทางกัมพูชาไม่ได้กล่าวหา ปรินซ์ โฮลดิง กรุ๊ป หรือ เฉิน จื้อ ว่ากระทำผิดแต่อย่างใด
นายทัชยังกล่าวปิดท้ายด้วยว่า เขาไม่มีอะไรจะกล่าวมากกับสหรัฐฯหรือสหราชอาณาจักรที่ต้องการจะจับกุมเขา แต่เขาหวังว่าจะมีหลักฐานที่เพียงพอและข้อโต้แย้งที่มีน้ำหนักต่อการกระทำผิดของนายเฉินจื้อ พร้อมหวังว่ากระบวนการจะดำเนินการอย่างเป็นธรรม
