สหรัฐฯ เอาจริงตัด “Huione” บริษัทหลาน “ฮุนเซน” ออกจากระบบการเงิน
สหรัฐฯ เอาจริงตัด Huione Group บริษัทหลาน ฮุนเซน ออกจากระบบการเงิน ชี้บริษัทดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินและฐานสแกมเมอร์
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ รายงานว่า นับตั้งแต่วันนี้ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ และ เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน ได้ประสานงานใกล้ชิดกับ สำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนา ของสหราชอาณาจักร ร่วมกันจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ที่เล็งเป้ามายังประชาชน
โดยทางสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศได้ออกมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายจำนวน 146 ราย ที่อยู่ในเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Prince Group (Prince Group TCO) ซึ่งมีฐานอยู่ในกัมพูชา โดยมี เฉิน จื้อ ชาวกัมพูชาเป็นผู้นำ เครือข่ายนี้ดำเนินอาณาจักรอาชญากรรมข้ามชาติผ่าน การหลอกลวงการลงทุนออนไลน์ ที่มุ่งเป้าไปยังชาวอเมริกันและผู้คนทั่วโลก
นอกจากนี้ สำนักงานเฝ้าระวังอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ยังได้ออกกฎขั้นสุดท้ายภายใต้มาตรา 311 ของกฎหมาย USA PATRIOT Act เพื่อ ตัดขาดกลุ่มบริษัทการเงิน Huione Group ซึ่งมีฐานอยู่ในกัมพูชา ออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Huione Group มีส่วนในการ ฟอกเงินที่ได้จากการหลอกลวงและการปล้นในโลกคริปโต ให้กับผู้ก่ออาชญากรรมไซเบอร์ที่เป็นอันตราย
ตามที่ระบุไว้ในกฎดังกล่าว Huione Group ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางสำคัญในการฟอกเงินที่ได้จากการปล้นทางไซเบอร์โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หรือ เกาหลีเหนือ รวมถึงจาก องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มาจากการหลอกลงทุนสกุลเงินดิจิทัล หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “pig butchering” และอาชญากรรมรูปแบบอื่น ๆ
โดยมีข้อมูลว่า Huione Group ได้ฟอกเงินอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ในจำนวนเงินผิดกฎหมาย 4,000 ล้านดอลลาร์นั้น FinCEN พบว่า Huione Group ฟอกเงินอย่างน้อย 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการปล้นทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ อย่างน้อย 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการหลอกลงทุนสกุลเงินดิจิทัล 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากอาชญากรรมไซเบอร์ประเภทอื่น ๆ
การออกกฎขั้นสุดท้ายนี้มีผลให้ สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ ถูกห้ามไม่ให้เปิดหรือคงไว้ซึ่งบัญชีธนาคารตัวแทน (correspondent account) สำหรับหรือในนามของ Huione Group และต้อง ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Huione Group ผ่านบัญชีธนาคารตัวแทนของสถาบันการเงินต่างประเทศในสหรัฐฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ Huione Group เข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐฯ โดยทางอ้อม
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าบริษัท Huione Group นั้นเป็นบริษัทหลานของสมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
