บันเทิง

ซิดนีย์ สวีนีย์ “เทคนิคคอนทัวร์ร่องอก” บนโซเชียล มูลค่า 2 พันล้าน อำนาจใหม่แห่งวงการบันเทิงโลก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 11:18 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 11:18 น.
64
แฟ้มภาพ @sydney_sweeney

ซิดนีย์ สวีนีย์ กับเทคนิคคอนทัวร์ร่องอกบนโซเชียล และข้อเสนอมูลค่า 2 พันล้าน สะท้อนอำนาจใหม่แห่งวงการบันเทิงโลก แฟนๆ ไม่ผิดหวังแห่ใส่คอมเมนต์ชมถล่มทลาย

ซิดนีย์ สวีนีย์ (Sydney Sweeney) นักแสดงสาวดาวรุ่งพุ่งแรงวัย 28 ปี ได้ทำให้โลกโซเชียลต้องลุกเป็นไฟอีกครั้ง เมื่อเธอได้เผยคลิปวิดีโอ “เตรียมตัวออกไปท่องราตรี” ซึ่งมีช็อตเด็ดเป็นเทคนิคการใช้เครื่องสำอาง “คอนทัวร์ร่องอก” ของเธออย่างละเอียด

ในคลิปดังกล่าว ซึ่งเธอโพสต์พร้อมแคปชั่นขี้เล่นว่า “เลยเวลานอนแล้ว” ซิดนีย์ในชุดคอร์เซ็ทสีดำสุดวาบหวิว ได้สาธิตวิธีสร้างมิติให้กับหน้าอกของเธออย่างมืออาชีพ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกสายตาจะต้องจับจ้องมาที่เธอเพียงผู้เดียว และแน่นอนว่าแฟนๆ ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง แห่กันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความงามของเธอกันอย่างถล่มทลาย

แต่สำหรับผู้ที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานเช่นเดี๊ยนแล้ว คลิปนี้เป็นมากกว่าแค่การสอนแต่งหน้า… มันคือการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดของดาวรุ่งที่รู้ดีว่า “ภาพลักษณ์” คืออำนาจ และอำนาจนั้นกำลังจะถูกนำไปต่อรองในเกมที่ใหญ่กว่าที่ใครคาดคิด

watching today entertainment
ภาพ IG @sydney_sweeney
ภาพ IG @sydney_sweeney

เบื้องหลังความงาม คือเดิมพันมูลค่า 2 พันล้าน

เพราะในขณะที่ทุกคนกำลังสนใจเรื่องความสวยความงามของเธอ แหล่งข่าววงในได้กระซิบกับเดี๊ยนว่า เบื้องหลังนั้น ซิดนีย์กำลังพิจารณาข้อเสนอช็อกวงการมูลค่ามหาศาลถึง 45 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,920 ล้านบาท) เพื่อรับบทนำในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของบอลลีวู้ด!

ข้อเสนอดังกล่าวประกอบด้วยค่าตัว 35 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) บวกกับข้อตกลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมอีก 10 ล้านปอนด์ (426 ล้านฯ) ซึ่งจะทำให้เธอเป็นหนึ่งในนักแสดงฮอลลีวู้ดที่ได้รับค่าตัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์วงการหนังอินเดีย

แหล่งข่าววงในเผยว่า ตอนแรกซิดนีย์ถึงกับช็อกกับข้อเสนอนี้แต่โปรเจกต์มันน่าสนใจมาก และมันสามารถยกระดับโปรไฟล์ของเธอในตลาดโลกให้สูงขึ้นไปอีก วงการหนังอินเดียในตอนนี้ทรงพลังและกำลังเติบโต และหนังเรื่องนี้ก็ถูกออกแบบมาเพื่อนำผลงานของพวกเขาไปสู่ตลาดนานาชาติโดยเฉพาะ

“ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆ แต่ซิดนีย์กำลังพิจารณาทางเลือกของเธออย่างรอบคอบ เงินไม่ใช่ทุกอย่างก็จริง แต่บทบาทนี้อาจจะผลักดันเธอไปสู่ขีดจำกัดใหม่ในฐานะนักแสดงก็ได้”

เดี๊ยนขอบอกเลยว่านี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของวงการบันเทิงยุคใหม่ ในสมัยก่อน ทุกเส้นทางมุ่งสู่ฮอลลีวู้ด แต่สำหรับดาวรุ่งแห่งยุคอย่างซิดนีย์แล้ว ทั่วทั้งโลกคือเวทีของเธอ และไม่ว่าเธอจะตัดสินใจอย่างไร เดี๊ยนเชื่อว่าทั้งโลกก็จะจับตามองเธออย่างแน่นอน (ดูคลิป).

Hollywood today 2025
ภาพ IG @sydney_sweeney
ซิดนีย์วันนี้ 16 ตุลา
ภาพ IG @sydney_sweeney
ภาพ IG @sydney_sweeney
ภาพ IG @sydney_sweeney
ภาพ IG @sydney_sweeney
ภาพ IG @sydney_sweeney
ภาพ IG @sydney_sweeney
ภาพ IG @sydney_sweeney
ภาพ IG @sydney_sweeney
ภาพ IG @sydney_sweeney
ภาพ IG @sydney_sweeney
ซิดนีย์ สวีนีย์ - 2
ภาพจาก Instagram : sydney_sweeney
ซิดนีย์ โต้กลับคำวิจารณ์ แครอล บอม
ภาพจาก IG : sydney_sweeney
ซิดนีย์ โต้กลับคำวิจารณ์ แครอล บอม
ภาพจาก IG : sydney_sweeney
ซิดนีย์ โต้กลับคำวิจารณ์ แครอล บอม
ภาพจาก IG : sydney_sweeney
สวีนนีย์ ดาราฮอลลีวู้ดชาวอเมริกัน
ภาพ IG @sydney_sweeney

อ่านข่าวบันเทิงสากล-นานาชาติ ทั่วโลกวันนี้ 16 ตุลาคม 2025 เด่นประจำสัปดาห์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ลือสะพัด ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ลือสะพัด! สื่อเกาหลีตีข่าว ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศไทย โชว์ภาพปฏิบัติการทางอากาศ ไม่มีคำว่าพลาด

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาว่าไง? ผู้เชี่ยวชาญชี้ ทุ่มระเบิด PMN-2 ที่คร่าชีวิตทหารไทย เพิ่งถูกฝังใหม่ ไม่ใช่ของเก่า

19 นาที ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่ ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

42 นาที ที่แล้ว
อย. เตือน &#039;อินฟลูฯ-ครีเอเตอร์&#039; โฆษณาเกินจริง ระวัง &#039;ช่องปลิว&#039; แถมโทษจำคุก ข่าว

อย. เตือน ‘อินฟลูฯ-ครีเอเตอร์’ โฆษณาเกินจริง ระวัง ‘ช่องปลิว’ แถมโทษจำคุก

55 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนเพลงใจหาย Paramount เตรียมปิดช่อง “MTV” ทั่วยุโรปในปี 2025

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลบแล้ว! สื่อเขมรบอก “ฮุนเซน” ไม่อดทนไทยอีกต่อไป วันนี้อาจเกิดเหตุเลวร้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI ออกหนังสือ “เบน สมิธ” ประวัติขาวสะอาด ไม่เคยถูกดำเนินคดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์รักชนกกันจอมพลัง ข่าว

เดือดต่อ ไอซ์ รักชนก ตอกกันจอมพลัง การเมืองไทยสกปรกจริง! แนะปรึกษา “ธรรมนัส” ก่อนทิ้งบอมบ์ “พี่กันรับบริจาคทั้งหมดเท่าไหร่?”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มูลนิธิสตรีไต้หวันเรียกร้องภาครัฐ เพิ่มระดับความปลอดภัยในที่สาธารณะ หลังเกิดเหตุข่มขืนกลางสถานีรถไฟ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สิ้น “นาท ภูวนัย” อดีตพระเอกดัง-รองผู้ว่าฯ เสียชีวิตในวัย 79 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหยื่อแก๊งคอลฯ ชาวเกาหลีใต้ เล่านาทีสยอง ในกัมพูชา เผยถูกทุบตีด้วยท่อเหล็ก-ช็อตไฟฟ้า ข่าวต่างประเทศ

เหยื่อแก๊งคอลฯ ชาวเกาหลีใต้ เล่านาทีสยอง ในกัมพูชา เผยถูกทุบตีด้วยท่อเหล็ก-ช็อตไฟฟ้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คณะพิเศษเกาหลีใต้” เข้าพบ “ฮุน มาเนต” คุยปราบแก๊งสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนคลับช็อก “เรียวโกะ โยเนคุระ” ถูกตำรวจค้นบ้าน พบยาเสพติด-อุปกรณ์การเสพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

ตามรอยฝัน หนุ่มเกษียณตัวเองบนวัย 32 สู่ชีวิตเรียบง่ายในเชียงใหม่ ด้วยกฎ 70% และตัวเลขมหัศจรรย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ย้อนดูโพสต์ สว.อังคณา เดือน ก.ค. เรียกร้องเขมรเคารพหลักมนุษยธรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“พี่หนุ่ม” ขอโทษไม่ได้มีเจตนา ยอมรับ “โหนกระแส” รายงานด้านเดียวจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจเกาหลี สกัดหนุ่มวัย 30 เตรียมบินไปกัมพูชาได้ทัน หลังเจอพิรุธ ส่อเป็นเหยื่อแก๊งคอลฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แห่เป็นห่วง! ทนายเกิดผล โพสต์เล่าความดันต่ำขณะฟอกไต อ่านจบถึงกับถอนหายใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่แจกบ้าน 1 หลัง บันเทิง

สรุปยอด “เจนนี่ไลฟ์ 6 วัน”พุ่ง 600 ล้าน ลั่น 10 วันแตะยอดนี้แจกบ้าน 1 หลัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา งวด 16 ตุลาคม 2568 เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา ลุ้นหวยออกวันพฤหัสบดี 16 ต.ค. 68 ใบเต็มโค้งสุดท้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” บ่นการเมืองสกปรก ชี้เจอ “ธรรมนัส” น้อยกว่า “พรรคส้ม” อีก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! หมูกระทะเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ สิ้นตำนาน 30 ปีคู่เมืองเชียงใหม่ เศรษฐกิจ

ใจหาย! หมูกระทะเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ สิ้นตำนาน 30 ปีคู่เมืองเชียงใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บึ้มนราธิวาส หน้าร้านน้ำชา ใกล้วัดยี่งอ ปชช.-จนท. เจ็บ 8 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขปิงปอง ฮาย อาภาพร จับมือ ตั๊ก สิริพร-สุนารี ล้วงไหย่านาค โชว์ชัดเลขท้าย 3 ตัวตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 11:18 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 11:18 น.
64
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลือสะพัด ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา

ลือสะพัด! สื่อเกาหลีตีข่าว ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568

กองทัพอากาศไทย โชว์ภาพปฏิบัติการทางอากาศ ไม่มีคำว่าพลาด

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568

กัมพูชาว่าไง? ผู้เชี่ยวชาญชี้ ทุ่มระเบิด PMN-2 ที่คร่าชีวิตทหารไทย เพิ่งถูกฝังใหม่ ไม่ใช่ของเก่า

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
Back to top button