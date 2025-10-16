ซิดนีย์ สวีนีย์ “เทคนิคคอนทัวร์ร่องอก” บนโซเชียล มูลค่า 2 พันล้าน อำนาจใหม่แห่งวงการบันเทิงโลก
ซิดนีย์ สวีนีย์ กับเทคนิคคอนทัวร์ร่องอกบนโซเชียล และข้อเสนอมูลค่า 2 พันล้าน สะท้อนอำนาจใหม่แห่งวงการบันเทิงโลก แฟนๆ ไม่ผิดหวังแห่ใส่คอมเมนต์ชมถล่มทลาย
ซิดนีย์ สวีนีย์ (Sydney Sweeney) นักแสดงสาวดาวรุ่งพุ่งแรงวัย 28 ปี ได้ทำให้โลกโซเชียลต้องลุกเป็นไฟอีกครั้ง เมื่อเธอได้เผยคลิปวิดีโอ “เตรียมตัวออกไปท่องราตรี” ซึ่งมีช็อตเด็ดเป็นเทคนิคการใช้เครื่องสำอาง “คอนทัวร์ร่องอก” ของเธออย่างละเอียด
ในคลิปดังกล่าว ซึ่งเธอโพสต์พร้อมแคปชั่นขี้เล่นว่า “เลยเวลานอนแล้ว” ซิดนีย์ในชุดคอร์เซ็ทสีดำสุดวาบหวิว ได้สาธิตวิธีสร้างมิติให้กับหน้าอกของเธออย่างมืออาชีพ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกสายตาจะต้องจับจ้องมาที่เธอเพียงผู้เดียว และแน่นอนว่าแฟนๆ ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง แห่กันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความงามของเธอกันอย่างถล่มทลาย
แต่สำหรับผู้ที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานเช่นเดี๊ยนแล้ว คลิปนี้เป็นมากกว่าแค่การสอนแต่งหน้า… มันคือการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดของดาวรุ่งที่รู้ดีว่า “ภาพลักษณ์” คืออำนาจ และอำนาจนั้นกำลังจะถูกนำไปต่อรองในเกมที่ใหญ่กว่าที่ใครคาดคิด
เบื้องหลังความงาม คือเดิมพันมูลค่า 2 พันล้าน
เพราะในขณะที่ทุกคนกำลังสนใจเรื่องความสวยความงามของเธอ แหล่งข่าววงในได้กระซิบกับเดี๊ยนว่า เบื้องหลังนั้น ซิดนีย์กำลังพิจารณาข้อเสนอช็อกวงการมูลค่ามหาศาลถึง 45 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,920 ล้านบาท) เพื่อรับบทนำในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของบอลลีวู้ด!
ข้อเสนอดังกล่าวประกอบด้วยค่าตัว 35 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) บวกกับข้อตกลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมอีก 10 ล้านปอนด์ (426 ล้านฯ) ซึ่งจะทำให้เธอเป็นหนึ่งในนักแสดงฮอลลีวู้ดที่ได้รับค่าตัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์วงการหนังอินเดีย
แหล่งข่าววงในเผยว่า ตอนแรกซิดนีย์ถึงกับช็อกกับข้อเสนอนี้แต่โปรเจกต์มันน่าสนใจมาก และมันสามารถยกระดับโปรไฟล์ของเธอในตลาดโลกให้สูงขึ้นไปอีก วงการหนังอินเดียในตอนนี้ทรงพลังและกำลังเติบโต และหนังเรื่องนี้ก็ถูกออกแบบมาเพื่อนำผลงานของพวกเขาไปสู่ตลาดนานาชาติโดยเฉพาะ
“ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆ แต่ซิดนีย์กำลังพิจารณาทางเลือกของเธออย่างรอบคอบ เงินไม่ใช่ทุกอย่างก็จริง แต่บทบาทนี้อาจจะผลักดันเธอไปสู่ขีดจำกัดใหม่ในฐานะนักแสดงก็ได้”
เดี๊ยนขอบอกเลยว่านี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของวงการบันเทิงยุคใหม่ ในสมัยก่อน ทุกเส้นทางมุ่งสู่ฮอลลีวู้ด แต่สำหรับดาวรุ่งแห่งยุคอย่างซิดนีย์แล้ว ทั่วทั้งโลกคือเวทีของเธอ และไม่ว่าเธอจะตัดสินใจอย่างไร เดี๊ยนเชื่อว่าทั้งโลกก็จะจับตามองเธออย่างแน่นอน (ดูคลิป).
อ่านข่าวบันเทิงสากล-นานาชาติ ทั่วโลกวันนี้ 16 ตุลาคม 2025 เด่นประจำสัปดาห์
