ทั่วโลกร่วมมือ สหรัฐฯ-อังกฤษ คว่ำบาตร “อาณาจักรสแกมเมอร์กัมพูชา” อายัดคฤหาสน์หรู 500 ล้าน
ปฏิบัติการทลายอาณาจักรนรก ! แก๊งคอลเซ็นเตอร์กัมพูชา สหรัฐฯ-อังกฤษ ผนึกกำลังคว่ำบาตรปรินซ์ กรุ๊ป (Prince Group) ตัดท่อน้ำเลี้ยงฮุยวัน กรุ๊ป (Huione Group) เป้าหมาย 146 รายการของมะกัน ส่วนอังกฤษเฮี้ยบสั่งอายัดคฤหาสน์หรู 500 ล้าน
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรประกาศคว่ำบาตรครั้งใหญ่ร่วมกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (14 ต.ค.) โดยพุ่งเป้าไปที่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีฐานอยู่ใน “ประเทศกัมพูชา” ซึ่งนับเป็นการยกระดับการปราบปรามเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่ง
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศคว่ำบาตรเป้าหมายถึง 146 รายการ ที่อยู่ในเครือข่ายของปรินซ์ กรุ๊ป (Prince Group) องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งนำโดย นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) ชาวกัมพูชา ผู้ถูกระบุว่าอยู่เบื้องหลังอาณาจักรอาชญากรรมระดับโลกผ่านกลโกงการลงทุนออนไลน์
ขณะเดียวกัน เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ ได้ประกาศใช้รัฐบัญญัติความรักปิตุภูมิ (PATRIOT Act) หรือชื่อเต็มว่า “รัฐบัญญัติสร้างความสมานฉันท์และความเข้มแข็งให้แก่อเมริกาโดยกำหนดเครื่องมือที่เหมาะสมอันจำเป็นแก่การขจัดและขัดขวางการก่อการร้าย ค.ศ. 2001” จุดประสงค์เพื่อ “ตัดขาด” กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินของกัมพูชาอย่าง “Huione Group” ออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ โดยสิ้นเชิง
แถลงการณ์ระบุว่า เป็นเวลาหลายปีที่ Huione Group ได้ฟอกเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงและการโจรกรรมเงินคริปโตในนามของกลุ่มอาชญากรไซเบอร์
มาตรการดังกล่าวหมายความว่า สถาบันการเงินของสหรัฐฯ ทั้งหมดจะถูกห้ามไม่ให้เปิดหรือดูแลบัญชีใดๆ ให้กับ Huione Group อีกต่อไป
ขณะที่ นายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า การเติบโตอย่างรวดเร็วของขบวนการฉ้อโกงข้ามชาติได้สร้างความเสียหายแก่พลเมืองอเมริกันหลายพันล้านดอลลาร์ กระทรวงการคลังกำลังดำเนินการเพื่อปกป้องชาวอเมริกันด้วยการปราบปรามกลุ่มมิจฉาชีพในต่างแดนเหล่านี้
ด้านสหราชอาณาจักรมีคำสั่งอายัดคฤหาสน์หรูมูลค่า 16 ล้านดอลลาร์ (ราว 499 ล้านบาท) ในกรุงลอนดอน ซึ่งเป็นของปรินซ์กรุ๊ป รวมถึงอาคารสำนักงานและอพาร์ตเมนต์อีก 17 แห่ง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เครือข่ายดังกล่าวสามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สินเหล่านี้ได้
เบื้องหลังอาณาจักรอาชญากรรม
แถลงการณ์จากทางการอังกฤษระบุว่า “ศูนย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ขององค์กรเหล่านี้ในกัมพูชา, เมียนมา และส่วนอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้วิธีลงประกาศรับสมัครงานปลอมเพื่อล่อลวงชาวต่างชาติไปยังศูนย์บัญชาการหรือกาสิโนร้าง ที่ซึ่งเหยื่อจะถูกบังคับให้ทำงานต้มตุ๋นออนไลน์ และหากขัดขืนก็จะถูกทรมาน
กลโกงเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อล่อลวงให้เป้าหมายลงทุนเงินจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในแผนการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีปลอม
“มาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะหยุดยั้งผู้ที่หาประโยชน์จากกิจกรรมเหล่านี้ และกันเงินสกปรกออกจากสหราชอาณาจักร” นายเดวิด แฮนสัน รัฐมนตรีกระทรวงปราบปรามการฉ้อโกงของอังกฤษกล่าว
การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นในขณะที่หลายประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตที่พลเมืองของตนตกเป็นเหยื่อ โดยเฉพาะเกาหลีใต้ ซึ่งมีรายงานการลักพาตัวในกัมพูชาสูงถึง 330 กรณีแล้วนับถึงแค่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งตอกย้ำให้เห็นว่า ปฏิบัติการคว่ำบาตรครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การต่อสู้ทางการเงิน แต่คือการพยายามทลาย “นรกบนดิน” ที่ได้ทำลายชีวิตผู้คนไปแล้วนับไม่ถ้วน
ที่มา : กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา
สำหรับบุคคลและองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรในครั้งนี้ ได้แก่
- ปรินซ์ กรุ๊ป และ เฉิน จื้อ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ระดับพันล้านปอนด์ ที่มีการลงทุนในหลายภาคส่วนทั่วกัมพูชาและต่างประเทศ ถูกกล่าวหาว่าสร้างคาสิโนและคอมพาวด์ที่ใช้เป็นศูนย์หลอกลวง และมีส่วนในการฟอกเงินจากอาชญากรรมเหล่านี้
- จินเป่ย กรุ๊ป กลุ่มธุรกิจบันเทิงและคาสิโนที่เชื่อมโยงกับปรินซ์กรุ๊ป มีโรงแรมและคาสิโนสูง 7 ชั้น เมืองสีหนุวิลล์และศูนย์หลอกลวงหลายแห่ง
- โกลเดน ฟอร์จูน รีสอร์ตส์ เวิลด์ จำกัด บริษัทที่อยู่เบื้องหลังศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่ชานกรุงพนมเปญ สร้างโดยบริษัทในเครือปรินซ์และอ้างว่าเป็น “อุทยานเทคโนโลยี”
- บายเอ็กซ์ เอ็กซ์เชนจ์ แพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซีที่เชื่อมโยงกับจินเป่ยและปรินซ์กรุ๊ป
