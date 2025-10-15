ข่าวต่างประเทศ

ทั่วโลกร่วมมือ สหรัฐฯ-อังกฤษ คว่ำบาตร “อาณาจักรสแกมเมอร์กัมพูชา” อายัดคฤหาสน์หรู 500 ล้าน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 16:38 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 16:38 น.
96
แฟ้มภาพ

ปฏิบัติการทลายอาณาจักรนรก ! แก๊งคอลเซ็นเตอร์กัมพูชา สหรัฐฯ-อังกฤษ ผนึกกำลังคว่ำบาตรปรินซ์ กรุ๊ป (Prince Group) ตัดท่อน้ำเลี้ยงฮุยวัน กรุ๊ป (Huione Group) เป้าหมาย 146 รายการของมะกัน ส่วนอังกฤษเฮี้ยบสั่งอายัดคฤหาสน์หรู 500 ล้าน

สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรประกาศคว่ำบาตรครั้งใหญ่ร่วมกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (14 ต.ค.) โดยพุ่งเป้าไปที่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีฐานอยู่ใน “ประเทศกัมพูชา” ซึ่งนับเป็นการยกระดับการปราบปรามเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่ง

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศคว่ำบาตรเป้าหมายถึง 146 รายการ ที่อยู่ในเครือข่ายของปรินซ์ กรุ๊ป (Prince Group) องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งนำโดย นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) ชาวกัมพูชา ผู้ถูกระบุว่าอยู่เบื้องหลังอาณาจักรอาชญากรรมระดับโลกผ่านกลโกงการลงทุนออนไลน์

ขณะเดียวกัน เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ ได้ประกาศใช้รัฐบัญญัติความรักปิตุภูมิ (PATRIOT Act) หรือชื่อเต็มว่า “รัฐบัญญัติสร้างความสมานฉันท์และความเข้มแข็งให้แก่อเมริกาโดยกำหนดเครื่องมือที่เหมาะสมอันจำเป็นแก่การขจัดและขัดขวางการก่อการร้าย ค.ศ. 2001” จุดประสงค์เพื่อ “ตัดขาด” กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินของกัมพูชาอย่าง “Huione Group” ออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ โดยสิ้นเชิง

แถลงการณ์ระบุว่า เป็นเวลาหลายปีที่ Huione Group ได้ฟอกเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงและการโจรกรรมเงินคริปโตในนามของกลุ่มอาชญากรไซเบอร์

มาตรการดังกล่าวหมายความว่า สถาบันการเงินของสหรัฐฯ ทั้งหมดจะถูกห้ามไม่ให้เปิดหรือดูแลบัญชีใดๆ ให้กับ Huione Group อีกต่อไป

ขณะที่ นายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า การเติบโตอย่างรวดเร็วของขบวนการฉ้อโกงข้ามชาติได้สร้างความเสียหายแก่พลเมืองอเมริกันหลายพันล้านดอลลาร์ กระทรวงการคลังกำลังดำเนินการเพื่อปกป้องชาวอเมริกันด้วยการปราบปรามกลุ่มมิจฉาชีพในต่างแดนเหล่านี้

ด้านสหราชอาณาจักรมีคำสั่งอายัดคฤหาสน์หรูมูลค่า 16 ล้านดอลลาร์ (ราว 499 ล้านบาท) ในกรุงลอนดอน ซึ่งเป็นของปรินซ์กรุ๊ป รวมถึงอาคารสำนักงานและอพาร์ตเมนต์อีก 17 แห่ง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เครือข่ายดังกล่าวสามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สินเหล่านี้ได้

ภาพ @Adri Salido

เบื้องหลังอาณาจักรอาชญากรรม

แถลงการณ์จากทางการอังกฤษระบุว่า “ศูนย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ขององค์กรเหล่านี้ในกัมพูชา, เมียนมา และส่วนอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้วิธีลงประกาศรับสมัครงานปลอมเพื่อล่อลวงชาวต่างชาติไปยังศูนย์บัญชาการหรือกาสิโนร้าง ที่ซึ่งเหยื่อจะถูกบังคับให้ทำงานต้มตุ๋นออนไลน์ และหากขัดขืนก็จะถูกทรมาน

กลโกงเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อล่อลวงให้เป้าหมายลงทุนเงินจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในแผนการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีปลอม

“มาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะหยุดยั้งผู้ที่หาประโยชน์จากกิจกรรมเหล่านี้ และกันเงินสกปรกออกจากสหราชอาณาจักร” นายเดวิด แฮนสัน รัฐมนตรีกระทรวงปราบปรามการฉ้อโกงของอังกฤษกล่าว

การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นในขณะที่หลายประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตที่พลเมืองของตนตกเป็นเหยื่อ โดยเฉพาะเกาหลีใต้ ซึ่งมีรายงานการลักพาตัวในกัมพูชาสูงถึง 330 กรณีแล้วนับถึงแค่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งตอกย้ำให้เห็นว่า ปฏิบัติการคว่ำบาตรครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การต่อสู้ทางการเงิน แต่คือการพยายามทลาย “นรกบนดิน” ที่ได้ทำลายชีวิตผู้คนไปแล้วนับไม่ถ้วน

ที่มา : กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา

สำหรับบุคคลและองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรในครั้งนี้ ได้แก่

  1. ปรินซ์ กรุ๊ป และ เฉิน จื้อ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ระดับพันล้านปอนด์ ที่มีการลงทุนในหลายภาคส่วนทั่วกัมพูชาและต่างประเทศ ถูกกล่าวหาว่าสร้างคาสิโนและคอมพาวด์ที่ใช้เป็นศูนย์หลอกลวง และมีส่วนในการฟอกเงินจากอาชญากรรมเหล่านี้
  2. จินเป่ย กรุ๊ป กลุ่มธุรกิจบันเทิงและคาสิโนที่เชื่อมโยงกับปรินซ์กรุ๊ป มีโรงแรมและคาสิโนสูง 7 ชั้น เมืองสีหนุวิลล์และศูนย์หลอกลวงหลายแห่ง
  3. โกลเดน ฟอร์จูน รีสอร์ตส์ เวิลด์ จำกัด บริษัทที่อยู่เบื้องหลังศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่ชานกรุงพนมเปญ สร้างโดยบริษัทในเครือปรินซ์และอ้างว่าเป็น “อุทยานเทคโนโลยี”
  4. บายเอ็กซ์ เอ็กซ์เชนจ์ แพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซีที่เชื่อมโยงกับจินเป่ยและปรินซ์กรุ๊ป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

รวบชายอิตาลีสูงวัย “แกล้งตาบอด” นานกว่า 50 ปี หลอกรับเงินสวัสดิการกว่า 38 ล้าน

26 วินาที ที่แล้ว
เช็กเลย! อาหารสุดโปรด เค็มแค่ไหน เปิดลิสต์เมนูเสี่ยงเค็มเกิน บอกเลยคาดไม่ถึง สุขภาพและการแพทย์

เช็กเลย! อาหารสุดโปรด เค็มแค่ไหน เปิดลิสต์เมนูเสี่ยงเค็มเกิน บอกเลยคาดไม่ถึง

31 นาที ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส รถเมล์ การเงิน

ชวนขนส่งสาธารณะทั่วประเทศ ร่วม “คนละครึ่งพลัส” เปิดลงทะเบียนร้านค้าถุงเงินถึงวันไหน ? ไปเช็ก

33 นาที ที่แล้ว
แบมแบม แจกเลขเด็ด 3 ตัวตรงกลางรายการ อากาเซ่ รีบจดก่อนหวยออก 16/10/68 เลขเด็ด

แบมแบม แจกเลขเด็ด 3 ตัวตรงกลางรายการ อากาเซ่ รีบจดก่อนหวยออก 16/10/68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จดด่วน! เลขเด็ด พญาคันคาก งวด 16/10/68 เด่น 0 มาแรงมาก น่าลุ้นสุดๆ Line News

จดด่วน! เลขเด็ด พญาคันคาก งวด 16/10/68 เด่น 0 มาแรงมาก น่าลุ้นสุดๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 15/10/68 งวดวันพุธ ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด เช็กพร้อมกันที่นี่ หวยลาว

หวยลาววันนี้ 15/10/68 งวดวันพุธ ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด เช็กพร้อมกันที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เงินเดือน นักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เท่าไหร่ อึ้ง! ค่าตำแหน่ง-เงินพิเศษ รวมแล้วเป็นแสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฉินจื้อ ฮุนเซน ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ตั้งข้อหาหนัก “เฉิน จื้อ” เจ้าของ Prince Group ยึดบิตคอยน์ครั้งประวัติศาสตร์ 5 แสนล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

ส่องเลย! เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/10/68 ให้เลขเด่นครบชุด บน-ล่าง แบบจัดเต็ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล ผู้ประกาศสาวญี่ปุ่นสุดงง รูปในใบขับขี่เก่ากลายเป็นเงามืด เหมือนภาพจากหนังสยองขวัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 16/10/68 เลขนี้มาแรง คอหวยรีบเก็ง ก่อนเข้าสู่โค้งสุดท้าย Line News

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 16/10/68 เลขนี้มาแรง คอหวยรีบเก็ง ก่อนเข้าสู่โค้งสุดท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิธีแก้แอปฯ ถุงเงิน ไม่ขึ้นแบนเนอร์ คนละครึ่งพลัส ร้านค้าเก่าเคยลงทะเบียน เช็กด่วน!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดเหตุผู้ไม่หวังดีแก้ไขหน้าวิกิพีเดียของ สว.อังคณา ล่าสุดอาสาสมัครแก้ไขกลับคืนพร้อมล็อกหน้าเพจแล้ว ชี้การกระทำอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย ข่าว

มือบอนป่วน! แก้ประวัติ สว.อังคณา ใส่ข้อมูลเท็จ “เกิดที่เขมร” ล่าสุด กลับเป็นปกติแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทั่วโลกร่วมมือ สหรัฐฯ-อังกฤษ คว่ำบาตร “อาณาจักรสแกมเมอร์กัมพูชา” อายัดคฤหาสน์หรู 500 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ ข่าวต่างประเทศ

วิกฤตศรัทธา กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ ปม “นรกสแกมเมอร์กัมพูชา” สถิติลักพาตัวพุ่ง 330 ชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“เจนนี่” ผุดโปรเจคยักษ์ “Live Market Festival” ตั้งบูธไลฟ์สด ทั่วประเทศ เริ่มปีหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด พญาบึ้ง 16/10/68 ส่องเลข 3 ตัวจากปากรู 8-2-7

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สแกมเมอร์กัมพูชา หลอกคนเกาหลี ข่าวอาชญากรรม

เกาหลีใต้ แฉกลลวงใหม่ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์กัมพูชา” ส่ง SMS ล่าเหยื่อทันทีที่เหยียบสนามบิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจไทย ตามฟิกเกอร์มูลค่านับแสนได้คืน คนเก็บของเข้าใจผิดนึกว่าทิ้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วรา&quot; อัด โหนกระแส ไม่แฟร์ให้ &quot;กัน จอมพลัง&quot; พูดฝ่ายเดียว จี้เชิญ &quot;อังคณา&quot; ออกรายการ ข่าว

“วรา” อัด โหนกระแส ไม่แฟร์ให้ “กัน จอมพลัง” พูดฝ่ายเดียว จี้เชิญ “อังคณา” ออกรายการ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยายเสียหลาน 8 ขวบ ข่าว

ของขึ้น! กลางโหนกระแส ซัดเดือดกลุ่มนักสิทธิฯ กันจอมพลัง ถามรู้ไหมสะเก็ดทะลุแก้มพ่อ เจาะกะโหลกลูก 8 ขวบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นาทีชีวิต! นาเดีย เล่าระทึก รถสิบล้ออัดท้ายรถตู้ ลูกสาวลุกจากคาร์ซีท รอดหวุดหวิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;กัน จอมพลัง&quot; สวน &quot;อังคณา&quot; ไม่รู้หน้างาน ยันรับฟังความเห็น แต่อย่าเป็นน้ำเต็มแก้ว ข่าว

“กัน จอมพลัง” ฟาด “อังคณา” ไม่รู้หน้างาน ยันรับฟังความเห็น แต่อย่าเป็นน้ำเต็มแก้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จบดราม่า 6 ปี ศาลจีนตัดสินให้สาวจีนหย่าขาดกับสามี หลังถูกผลักตกหน้าผาในไทย หวังฮุบมรดก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านค้าบุรีรัมย์ แห่ลงทะเบียน &#039;คนละครึ่งพลัส&#039; วันแรก เชื่อกระตุ้นยอดขายปลายปี ข่าว

ร้านค้าบุรีรัมย์ แห่ลงทะเบียน ‘คนละครึ่งพลัส’ วันแรก เชื่อกระตุ้นยอดขายปลายปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 16:38 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 16:38 น.
96
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กเลย! อาหารสุดโปรด เค็มแค่ไหน เปิดลิสต์เมนูเสี่ยงเค็มเกิน บอกเลยคาดไม่ถึง

เช็กเลย! อาหารสุดโปรด เค็มแค่ไหน เปิดลิสต์เมนูเสี่ยงเค็มเกิน บอกเลยคาดไม่ถึง

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
คนละครึ่งพลัส รถเมล์

ชวนขนส่งสาธารณะทั่วประเทศ ร่วม “คนละครึ่งพลัส” เปิดลงทะเบียนร้านค้าถุงเงินถึงวันไหน ? ไปเช็ก

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
แบมแบม แจกเลขเด็ด 3 ตัวตรงกลางรายการ อากาเซ่ รีบจดก่อนหวยออก 16/10/68

แบมแบม แจกเลขเด็ด 3 ตัวตรงกลางรายการ อากาเซ่ รีบจดก่อนหวยออก 16/10/68

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
จดด่วน! เลขเด็ด พญาคันคาก งวด 16/10/68 เด่น 0 มาแรงมาก น่าลุ้นสุดๆ

จดด่วน! เลขเด็ด พญาคันคาก งวด 16/10/68 เด่น 0 มาแรงมาก น่าลุ้นสุดๆ

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
Back to top button