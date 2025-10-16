ข่าว

“ฐปณีย์” ส่งกำลังใจถึง “อังคณา” หลังเจอทัวร์ลง ถูกล่าแม่มด วอนสังคมเข้าใจ

เผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 11:25 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 11:25 น.
"ฐปณีย์" ส่งกำลังใจถึง "อังคณา" หลังเจอทัวร์ลง ถูกล่าแม่มด วอนสังคมเข้าใจ

“แยม ฐปณีย์” ให้กำลังใจ “สว.อังคณา” ย้อนรอยวันที่ตนถูกเรียกว่า “โรฮิงแยม” ชี้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย วอนทุกฝ่ายอย่าลืมความเป็นมนุษย์ และสื่อมวลชนหยุดกระพือเรื่องนี้

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าวชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก โดยจั่วหัวเรื่องว่า “จากโรฮิงแยม ถึง พี่อังคณา นีละไพจิตร” เพื่อแสดงจุดยืนและส่งกำลังใจให้กับ นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา ที่กำลังเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา

“ตั้งต้นแบบนี้ เพราะไม่เคยลืมว่า เมื่อ 10 ปีก่อน ที่แยมทำข่าวโรฮิงญา จนถูกเรียกว่า ‘โรฮิงแยม’ ก็เจอสถานการณ์เดียวกันกับที่พี่อังกำลังเจอในวันนี้จากกรณีกัมพูชา ผ่านมา 10 ปี คิดว่าสังคมไทย จะเข้าใจคำว่าสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มากกว่านี้ แต่เหมือนกลับมาที่เดิม

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่อัง จนถึงขั้นเรียกร้องให้ปลดจาก สว.หรือการตั้งคำถามของสื่อ ว่าทำไมไม่เรียกร้องอย่างนั้นอย่างนี้ แยมอยากให้เราหันมาทำความเข้าใจกันใหม่ค่ะ

จากคนที่เคยถูกกล่าวหาด้วยถ้อยคำรุนแรง เพราะการออกมาพูดเรื่องสิทธิมนุษยชน จริงๆพี่แยมใช้เวลาช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทำงานอย่างหนัก เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า การทำข่าวเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน การเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ เราทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไร เราไม่ได้โลกสวย และการทำแบบนี้ไม่ใช่ไม่รักชาติ ไม่ได้ขายชาติ แต่บางเรื่องต้องยืนหยัดในหลักการ ต้องกล้าพูดในสิ่งที่อาจเห็นต่างจากคนส่วนใหญ่ เพื่อให้สังคมได้เห็นอีกมุมมอง

ฐปณีย์ เอียดศรีไชย โพสต์ให้กำลังใจ อังคณา นีละไพจิตร
FB/ Thapanee Eadsrichai

กรณีนี้ไม่มีใครถูกผิดไปทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณกัน จอมพลังที่ทำสิ่งต่างๆ ด้วยความหวังดี ซึ่งเราต่างขอบคุณในความทุ่มเทนั้น แต่เราก็ต้องยอมรับว่าการกระทำบางอย่างอาจมีคนไม่เห็นด้วย เราก็ต้องรับฟัง กรณีพี่อัง เมื่อมีคนไม่เห็นด้วยก็ต้องรับฟัง

เราต้องรับฟังและเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แยมผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาแล้ว ช่วงเวลาที่ถูกไล่ล่าแม่มด ถูกกล่าวหาใส่ร้ายโจมตี ซึ่งช่วงชีวิตในการทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนของพี่อัง ก็เจอมามากมายเช่นเดียวกัน แต่พี่อังก็ต่อสู้ และยืนหยัดที่จะพูด

อยากให้กำลังใจพี่อังค่ะ ในขณะเดียวกัน เราก็ให้กำลังใจและขอบคุณทุกคน ทหาร เจ้าหน้าที่ อินฟู ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อประเทศชาติ เพื่อรักษาอธิปไตย แต่เราอย่าลืมความเป็นมนุษย์กันเลยค่ะ อย่าให้เราต้องมาไล่ล่ากันเองเลยค่ะ เพราะพี่อังก็บอกทุกคนแล้วว่าพี่อังก็รักชาติเหมือนทุกคน พี่แยมก็เช่นเดียวกัน เราต่างก็รักชาติกันทุกคน

เราพักหายใจลึกๆ โดยเฉพาะสื่อมวลชน หยุดกระพือเรื่องนี้ แล้วหันมานำเสนอข่าวที่เป็นแก่นสารของปัญหาความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ปัญหาสแกมเมอร์ รวมถึงการหาแนวทางเพื่อจะหาทางออก สร้างสันติภาพร่วมกันดีกว่าไหมคะ ด้วยรักและปราถนาดีค่ะ”

Suriyen J.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 11:25 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 11:25 น.

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

