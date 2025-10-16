งานเข้าไม่หยุด! พบศพหญิงเกาหลีใต้ในเวียดนาม ใกล้ชายแดนกัมพูชา
พบศพหญิงเกาหลีใต้ในเวียดนา ใกล้ชายแดนกัมพูชา ตำรวจเกาหลีใต้เร่งสอบหาสาเหตุเสียชีวิตที่แท้จริง คาดเกี่ยวกับกลุ่มอาชญากรรมในพื้นที่
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม สำนักข่าว ยอนฮัป ของเกาหลีใต้ รายงานว่า เจ้าหน้าที่พบศพของหญิงชาวเกาหลีใต้ในช่วงอายุ 30 ปี เสียชีวิตในเวียดนาม ใกล้ชายแดนกัมพูชา โดยศพถูกพบตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนแต่อย่างใด
อ้างอิงจากทางการเกาหลีใต้ระบุว่าพวกเขาได้ร่วมชันสูตรพลิกศพแล้ว ไม่พบความผิดปกติภายนอกแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามตำรวจเชื่อว่าหญิงคนดังกล่าวน่าจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมในพื้นที่
โดยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ระบุว่า พวกเขาขอให้ทางการเวียดนามตรวจสอบว่าหญิงคนดังมาจากไหน พร้อมระบุด้วยว่าตำรวจในท้องที่ได้รับแจ้ง หลังจากชาวเกาหลีอีกคนที่หลบหนีจากแก๊งฉ้อโกงฟิชชิ่งในกัมพูชาเป็นผู้แจ้ง พร้อมกันนี้ยังได้รับข้อมูลด้วยว่าผู้ตายถูกคุมตัวในโรงแรมเป็นระยะเวลาหนึ่ง
ตำรวจและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคาดว่าหญิงคนดังกล่าวน่าจะเสียชีวิต ขณะกำลังจะถูกส่งตัวกลับไปประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนเพิ่มเติม และรอรับผลชันสูตรพลิกศพจากตำรวจเวียดนามเพื่อทราบสาเหตุที่ชัดเจนต่อไป
