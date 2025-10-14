ร้านค้า คนละครึ่งพลัส สมัครพรุ่งนี้ วันแรก 15 ต.ค. 68 เปิดวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่

เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 15 ต.ค. – 19 ธ.ค. 68 ร้านค้าเดิมกดยืนยันในแอปถุงเงินได้เลย ส่วนร้านใหม่เช็กขั้นตอนที่นี่
นับถอยหลังสู่โครงการ คนละครึ่งพลัส ซึ่งจะเปิดให้ ร้านค้าและผู้ประกอบการ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (15 ตุลาคม) เป็นต้นไป ทีมข่าว The Thaiger ได้สรุปขั้นตอนและสิ่งที่ต้องเตรียมมาให้ครบจบในที่เดียว เพื่อให้ร้านค้าเตรียมตัวได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับร้านค้าเดิม (ที่เคยเข้าร่วมเฟส 5)
ข่าวดีคือ ท่านไม่ต้องสมัครใหม่ เพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชัน ถุงเงิน และกด ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ของโครงการคนละครึ่งพลัส ก็สามารถรอรับสิทธิ์จากประชาชนได้ทันทีในวันที่ 29 ตุลาคม
สำหรับร้านค้าใหม่ เช็กลิสต์เตรียมตัวสมัคร
สำหรับร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ จะต้องเตรียมตัวและดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. คุณสมบัติเบื้องต้น
- ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย และสมัครใช้งานแอปฯ ถุงเงิน
2. เอกสารที่ต้องเตรียม
- บัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของกิจการ (สัญชาติไทย อายุ ≥16 ปี) รูปถ่ายหน้าร้านที่เห็นเจ้าของและสินค้า/บริการชัดเจน
3. ขั้นตอนการสมัคร
- เริ่มต้นสมัครผ่านแอปฯ ถุงเงิน และกรอกข้อมูลตามขั้นตอน
สำหรับร้านค้าบางประเภท (เช่น ขนส่งสาธารณะ, สปา) อาจต้องใช้แบบฟอร์มที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการก่อนนำไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทย
คุณสมบัติร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
เป็นผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย (ผู้ประกอบการร้านค้าฯ) ดังนี้
1. ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือ ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านค้าธงฟ้าฯ) ที่ไม่ใช่นิติบุคคล เว้นแต่เป็นร้านค้าธงฟ้าฯ ของสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
2. ร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (พ.ร.บ. กองทุนหมู่บ้านฯ) หรือ ร้านค้าของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฯ)
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นร้านค้าที่มีลักษณะเป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ และต้องมีการประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้
เป็นผู้ประกอบการบริการนวด สปา ทำเล็บ ทำผม ที่มีสัญชาติไทย (ผู้ประกอบการบริการฯ) ดังนี้
1. ผู้ประกอบการบริการที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือ
2. ผู้ประกอบการบริการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ตาม พ.ร.บ. กองทุนหมู่บ้านฯ หรือ
3. ผู้ประกอบการบริการของวิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฯ
ทั้งนี้ ต้องมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ และกรณีเป็นผู้ประกอบการบริการนวด สปา จะต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นผู้ประกอบการด้านขนส่งสาธารณะ ที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่นิติบุคคล (ผู้ประกอบการด้านขนส่งสาธารณะฯ) ดังนี้
1. ผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
2. ผู้ประกอบการรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น สามล้อถีบ เป็นต้น
เป็นผู้ประกอบการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะ ได้แก่
1. รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะ (ผู้ประกอบการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะฯ)
เป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก เฉพาะที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และงบการเงินตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด. 50) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2567
1. ซึ่งขายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป หรือให้บริการนวด สปา ทำเล็บ ทำผม และให้บริการขนส่งสาธารณะ โดยมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการนวด สปา หรือผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจะต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
ร้านค้าจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐ ได้แก่
(1) โครงการคนละครึ่ง (2) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (3) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (4) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และ (5) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5
ประเภทสินค้าและบริการ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำเล็บ ทำผม และบริการขนส่งสาธารณะ
-
- โดยไม่รวมถึงสินค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า
ทั้งนี้การกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าและบริการของโครงการฯให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนด
ไทม์ไลน์สำคัญที่ต้องจำ
- 15 ต.ค. – 19 ธ.ค. 68 ช่วงเวลารับสมัครสำหรับ ร้านค้า
- 20 – 26 ต.ค. 68 ช่วงเวลาลงทะเบียนสำหรับ ประชาชนทั่วไป
- 29 ต.ค. 68 วันแรกที่ประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์ได้
ขอแนะนำให้ผู้ประกอบการที่สนใจรีบเตรียมเอกสารและดำเนินการสมัครตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ร้านค้าของคุณพร้อมรับกำลังซื้อจากประชาชนในโครงการคนละครึ่งพลัสที่จะมาถึง
แบบฟอร์มการสมัครร้านค้า
- แบบฟอร์มการสมัครร้านค้า สำหรับกระทรวงมหาดไทย
- แบบฟอร์มการสมัครร้านค้า สำหรับธนาคารกรุงไทย
- คุณสมบัติและประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
- คู่มือการรับสิทธิโครงการคนละครึ่ง พลัส สำหรับร้านค้า
- ดาวน์โหลดโลโก้ และสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
- คู่มือจัดการร้านค้า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เช็กด่วน ร้านค้าหมดสิทธิ์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เปิดเงื่อนไขก่อนลงทะเบียน 15 ต.ค.นี้
- วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสร้านค้า คุณสมบัติ-วิธีสมัคร เช็กร้านค้ามีสิทธิเข้าร่วม
- เคลียร์ชัด ร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-หวย เข้าร่วมคนละครึ่งพลัสได้ไหม
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: