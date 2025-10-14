ร้านค้า คนละครึ่งพลัส สมัครพรุ่งนี้ วันแรก 15 ต.ค. 68 เปิดวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่

การเงินเศรษฐกิจ

เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 16:00 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 17:06 น.
เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 15 ต.ค. - 19 ธ.ค. 68 ร้านค้าเดิมกดยืนยันในแอปถุงเงินได้เลย ส่วนร้านใหม่เช็กขั้นตอนที่นี่

เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 15 ต.ค. – 19 ธ.ค. 68 ร้านค้าเดิมกดยืนยันในแอปถุงเงินได้เลย ส่วนร้านใหม่เช็กขั้นตอนที่นี่

นับถอยหลังสู่โครงการ คนละครึ่งพลัส ซึ่งจะเปิดให้ ร้านค้าและผู้ประกอบการ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (15 ตุลาคม) เป็นต้นไป ทีมข่าว The Thaiger ได้สรุปขั้นตอนและสิ่งที่ต้องเตรียมมาให้ครบจบในที่เดียว เพื่อให้ร้านค้าเตรียมตัวได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับร้านค้าเดิม (ที่เคยเข้าร่วมเฟส 5)

ข่าวดีคือ ท่านไม่ต้องสมัครใหม่ เพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชัน ถุงเงิน และกด ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ของโครงการคนละครึ่งพลัส ก็สามารถรอรับสิทธิ์จากประชาชนได้ทันทีในวันที่ 29 ตุลาคม

สำหรับร้านค้าใหม่ เช็กลิสต์เตรียมตัวสมัคร

สำหรับร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ จะต้องเตรียมตัวและดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณสมบัติเบื้องต้น

  • ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย และสมัครใช้งานแอปฯ ถุงเงิน

2. เอกสารที่ต้องเตรียม

  • บัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของกิจการ (สัญชาติไทย อายุ ≥16 ปี) รูปถ่ายหน้าร้านที่เห็นเจ้าของและสินค้า/บริการชัดเจน
สมัครเป็นร้านค้าผ่านถุงเงิน
ถุงเงิน

3. ขั้นตอนการสมัคร

สำหรับร้านค้าบางประเภท (เช่น ขนส่งสาธารณะ, สปา) อาจต้องใช้แบบฟอร์มที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการก่อนนำไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทย

คู่มือลงทะเบียน ร้านค้า คนละครึ่งพลัส
ภาพจาก : คนละครึ่งพลัส.com

คุณสมบัติร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

เป็นผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย (ผู้ประกอบการร้านค้าฯ) ดังนี้

1. ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือ ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านค้าธงฟ้าฯ) ที่ไม่ใช่นิติบุคคล เว้นแต่เป็นร้านค้าธงฟ้าฯ ของสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ

2. ร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (พ.ร.บ. กองทุนหมู่บ้านฯ) หรือ ร้านค้าของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฯ)

ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นร้านค้าที่มีลักษณะเป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ และต้องมีการประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้

คู่มือลงทะเบียน ร้านค้า คนละครึ่งพลัส 2
ภาพจาก : คนละครึ่งพลัส.com

เป็นผู้ประกอบการบริการนวด สปา ทำเล็บ ทำผม ที่มีสัญชาติไทย (ผู้ประกอบการบริการฯ) ดังนี้

1. ผู้ประกอบการบริการที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือ

2. ผู้ประกอบการบริการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ตาม พ.ร.บ. กองทุนหมู่บ้านฯ หรือ

3. ผู้ประกอบการบริการของวิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฯ

ทั้งนี้ ต้องมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ และกรณีเป็นผู้ประกอบการบริการนวด สปา จะต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

คู่มือลงทะเบียน ร้านค้า คนละครึ่งพลัส 3
ภาพจาก : คนละครึ่งพลัส.com

เป็นผู้ประกอบการด้านขนส่งสาธารณะ ที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่นิติบุคคล (ผู้ประกอบการด้านขนส่งสาธารณะฯ) ดังนี้

1. ผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย

2. ผู้ประกอบการรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น สามล้อถีบ เป็นต้น

เป็นผู้ประกอบการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะ ได้แก่

1. รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะ (ผู้ประกอบการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะฯ)

คู่มือลงทะเบียนร้านค้า คนละครึ่ง พลัส 4
ภาพจาก : คนละครึ่งพลัส.com

เป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก เฉพาะที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และงบการเงินตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด. 50) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2567

1. ซึ่งขายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป หรือให้บริการนวด สปา ทำเล็บ ทำผม และให้บริการขนส่งสาธารณะ โดยมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการนวด สปา หรือผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจะต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

คู่มือลงทะเบียนร้านค้า คนละครึ่ง พลัส 5
ภาพจาก : คนละครึ่งพลัส.com

ร้านค้าจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐ ได้แก่

(1) โครงการคนละครึ่ง (2) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (3) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (4) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และ (5) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5

ประเภทสินค้าและบริการ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำเล็บ ทำผม และบริการขนส่งสาธารณะ

    • โดยไม่รวมถึงสินค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า

ทั้งนี้การกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าและบริการของโครงการฯให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนด

คู่มือลงทะเบียนร้านค้า คนละครึ่ง พลัส 6
ภาพจาก : คนละครึ่งพลัส.com

ไทม์ไลน์สำคัญที่ต้องจำ

  • 15 ต.ค. – 19 ธ.ค. 68 ช่วงเวลารับสมัครสำหรับ ร้านค้า
  • 20 – 26 ต.ค. 68 ช่วงเวลาลงทะเบียนสำหรับ ประชาชนทั่วไป
  • 29 ต.ค. 68 วันแรกที่ประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์ได้

ขอแนะนำให้ผู้ประกอบการที่สนใจรีบเตรียมเอกสารและดำเนินการสมัครตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ร้านค้าของคุณพร้อมรับกำลังซื้อจากประชาชนในโครงการคนละครึ่งพลัสที่จะมาถึง

แบบฟอร์มการสมัครร้านค้า

ข้อมูลจาก

เศรษฐกิจ

เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 16:00 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 17:06 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

