เคลียร์ชัด ร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-หวย เข้าร่วมคนละครึ่งพลัสได้ไหม

ร้านค้าต้องรู้! คนละครึ่งพลัสขายอะไรได้บ้าง? ร้านเหล้า-เบียร์ สลากกินแบ่งรัฐบาล เข้าร่วมได้หรือไม่ เตรียมลงทะเบียน 15 ตุลาคม 2568
ใกล้เข้ามาทุกที่กับการใช้สิทธิ์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ‘คนละครึ่งพลัส’ จะเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ หนึ่งในคำถามสำคัญที่ผู้ประกอบการจำนวนมากสงสัยคือ ประเภทของร้านค้าและสินค้าใดบ้างที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยเฉพาะร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทีมข่าวการเงินได้สรุปทุกเงื่อนไขและข้อกำหนดจากกระทรวงการคลัง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนลงทะเบียน
จากเงื่อนไขของโครงการฯ ร้านค้าที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ แต่สิทธิ์คนละครึ่งพลัสของประชาชน ไม่สามารถนำมาใช้ชำระค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
นอกเหนือจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว โครงการฯ ยังได้กำหนดประเภทสินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ไว้อย่างชัดเจน ได้แก่
- สลากกินแบ่งรัฐบาล
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- บัตรกำนัล (Voucher)
- บัตรเงินสด (Cash Card)
- บริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า
ทบทวนคุณสมบัติร้านค้าที่เข้าร่วมคนละครึ่งพลัส
โครงการคนละครึ่งพลัสได้ขยายประเภทของร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมได้ ดังนี้
1. เป็นผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย (ผู้ประกอบการร้านค้าฯ) ดังนี้
ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือ
- ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านค้าธงฟ้าฯ) ที่ไม่ใช่นิติบุคคล เว้นแต่เป็นร้านค้าธงฟ้าฯ ของสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
- ร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (พ.ร.บ. กองทุนหมู่บ้านฯ) หรือ
- ร้านค้าของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฯ)
ต้องไม่เป็นร้านค้าที่มีลักษณะเป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ และต้องมีการประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้
2. ผู้ประกอบการบริการนวด สปา ทำเล็บ ทำผม ที่มีสัญชาติไทย (ผู้ประกอบการบริการฯ) ดังนี้
- ผู้ประกอบการบริการที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือ
- ผู้ประกอบการบริการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ตาม พ.ร.บ. กองทุนหมู่บ้านฯ หรือ
- ผู้ประกอบการบริการของวิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฯ
ทั้งนี้ ต้องมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ และกรณีเป็นผู้ประกอบการบริการนวด สปา จะต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
3. ผู้ประกอบการด้านขนส่งสาธารณะ ที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่นิติบุคคล (ผู้ประกอบการด้านขนส่งสาธารณะฯ) ดังนี้
- ผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- ผู้ประกอบการรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น สามล้อถีบ เป็นต้น
-
4. ผู้ประกอบการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะ (ผู้ประกอบการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะฯ)
5. เป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก เฉพาะที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และงบการเงินตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด. 50) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2567 ซึ่งขายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป หรือให้บริการนวด สปา ทำเล็บ ทำผม และให้บริการขนส่งสาธารณะ โดยมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการนวด สปา หรือผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจะต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
6. ร้านค้าจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐ ได้แก่
(1) โครงการคนละครึ่ง (2) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (3) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (4) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และ (5) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5
7. ประเภทสินค้าและบริการ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำเล็บ ทำผม และบริการขนส่งสาธารณะ
โดยไม่รวมถึงสินค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า
อย่างไรก็ดี การกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าและบริการของโครงการฯให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนด ขอให้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้พร้อม และเตรียมตัวลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี
