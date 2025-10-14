ข่าว

อกอีแป้นจะแตก ! ศร.ปวิน ช็อกคนทำโพลล์ถาม “กันจอมพลัง” สมควรเป็นนายกไหม ?

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 15:54 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 18:34 น.
70
กันจอมพลังควรเป็นนายกไหม
แฟ้มภาพ

จากกรณี กัน จอมพลัง เสียสละอาสาอออกมาเป็น แถวหน้าช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความตรึงเครียด บริเวณแนวชายแดนไทย กัมพูชา ล่าสุดผลพวงพลังอุตสาหะ ประชาชนแห่ทำโพลสำรวจความเห็นยกอนาคตน่าเป็นนายกรัฐมนตรี “ผู้นำประเทศ” เรื่องถึงหู ศาสตราจารย์ ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ม.เกียวโต หล่นอุทานแรงอกอีแป้นแทบระเบิด !

วันนี้ (14 ต.ค.68) ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ร่ายยาวความรู้สึกจากก้นบึ้งหัวอกคนคร่ำหวอดแวดวงวิชารการบ้านการเมืองมาเกือบสารพัดรูปแบบ โดยล่าสุดเจ้าตัวไม่รอช้าที่จะใส่เนื้อหาจิกกัดพร้อมกับพ่วงประโยคตีแสกหน้าตามสไตล์นักรัฐศาสตร์และอดีตนักการทูตชาวไทยฝีปากกล้าระดับแถวหน้า

โดยเนื้อหาล่าสุดซึ่งลงไว้สดๆ ร้อนๆ หลังเกิดกรณีกลุ่มคนบางส่วน เริ่มสร้างกระแสทำโพลสำรวจควาคิดเห็นเกี่ยวกับการมองความเหมาะสมว่า “กัน จอมพลัง” หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ มีเกียรติคุณดีงามหาศาลให้บ้านเมืองขนาดที่ต้องออกมาทำโพลอะไรแบบนี้กันเลยหรืออย่างไร !

“มีคนทำโพลล์ถามว่า กันจอมพลัง สมควรเป็นนายกไหม อกอีแป้น ! คนกดไลค์เพียบ !! นี่คือสังคมอุดมคนโง่ แต่การตอบว่าเพราะคนมันโง่อาจจะง่ายเกินไป มันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้ในการอธิบายว่า ทำไมหลายๆ คนยังเห็นกันจอมพลังเป็นฮีโร่

ศ.ปวิน ระบุต่อว่า คนไทยไม่มีความรู้ในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถ้ารู้ก็เป็นแบบ Selective

วิชาไออาร์ (IR) หรือ “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” มันไปซ่อนอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์ ถ้าอยากรู้ลึกต้องรอถึงในระดับอุดมศึกษา ทีนี้พอมันไปซ่อนในวิชาประวัติศาสตร์ และดันเป็นประวัติศาสตร์ชาตินิยมแบบไทยๆ การมองไออาร์ (IR) ของชาวบ้านทั่วไปจึงมีอคติและตามอำเภอใจ

นักการเมืองไทยไม่รู้-ไม่ใส่ใจประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ “เรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน-นโยบายทางการทูต” ไม่เคยอยู่ในการหาเสียงการเลือกตั้ง

“ยุคที่พอจะเห็นแสงสว่างทางการทูต คือ ยุคทักษิณไทยรักไทย แต่นั่นก็เป็นการทูตแบบไทยคือศูนย์กลางจักรวาล ขาดความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน จะมีความพยายามเป็นมิตร ก็กลับจะไปครอบงำเค้า นักการเมืองทั่วไปไม่รู้เรื่อง World Affairs ดิชั้นกล้าท้าว่า ครึ่งหนึ่งของ สส ในสภาไม่รู้ว่าอาเซียนมีกี่ประเทศ อะไรบ้าง แม้แต่เด็กรัฐศาสตร์อย่างแพทองธาร ยังพูดหน้าตาลอยว่าในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนมีนายก 2 คนในเวลาเดียวกัน ทั้งๆ ที่มันมีจริงในกัมพูชาและ “อังเคิล” ของแพทองธารนั่นแหละ เป็น 1 ในนายกร่วมของเขมรในทศวรรษที่ 1990s”

กัน จอมพลัง กำลังถ่ายรูปคู่กับปืน
แฟ้ทภาพ FB@กันจอมพลังช่วยสู้

นักวิชาการประจำ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต อธิบายต่อว่า “พรรคการเมือง” ที่มีฐานเสียงในจังหวัดติดกับเพื่อนบ้านก็ไม่มีความพยายามที่จะชงนโยบายส่งเสริมสันติภาพกับเพื่อนบ้านเหล่านั้น ในทางตรงข้ามกลับยั่วยุให้เกิดสงคราม

แม้ว่ามันจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ของฐานเสียงตัวเอง ผู้นำระดับชาติขาดความรู้ทางการทูต ปล่อยให้อินฟลูตลาดล่างจับเอาเขมรเป็นตัวประกัน ปลุกปั่นความเกลียดชัง ทำให้งานการทูตโดยทูตมืออาชีพทำงานลำบากมากขึ้นไปอีก ประชาชนทั่วไปที่ไม่รู้เรื่อง IR ที่มองความสัมพันธ์กับเขมรผ่านเลนส์ประวัติศาสตร์ที่บิดเบี้ยว ก็จมอยู่กับชาตินิยมเพ้อฝัน ประเทศเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้น ดังนั้นเราต้องไม่แพ้ ในความที่ต้องไม่แพ้ เราทำอะไรก็ได้ที่ลดอำนาจฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะต้องใช้รถดูดขี้หรือซีดีเพลงผีเป็นอาวุธก็ตาม

ตอนท้าย อ.ปวิน อายุ 54 ปี กล่าวเชิงตั้งคำถามว่า ปัจจุบันถึงเวลาแล้วหรือยัง ? ที่สังคมต้องตื่นรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

“มันไม่ไกลตัวคุณเลย มันจับต้องได้ ถ้าจะคุยว่าเราต้องเป็นศูนย์กลางโน่นนี่ ศูนย์กลางผลิตรถยนต์-ศูนย์กลางแฟชั่น-ศูนย์กลางอาหารโลก-ศูนย์กลางซอฟต์เพาเวอร์ (Soft Power) แก่นแXดอะไรนั่น เราต้องรู้เรื่องการเมืองต่างประเทศค่ะ ! เราต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก (World Affairs) และคนที่ต้องทำหน้าที่นี้ คือ ภาครัฐ ที่ต้องสร้างกลไกในการให้ความรู้นี้ เพื่อที่ชาวบ้านจะไม่ตกเป็นเหยื่ออินฟลูฯ ตลาดล่าง จนยกยอปอปั้นว่าเหมาะที่จะเป็นนายกฯ คนต่อไป Xูจะอ้วกค่ะ”.

กันจอมพลังช่วยสู้
แฟ้มภาพ ภาพ @กันจอมพลังช่วยสู้
pavinchachavalpongpun
แฟ้มภาพ Facebook @pavinchachavalpongpun

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

