อกอีแป้นจะแตก ! ศร.ปวิน ช็อกคนทำโพลล์ถาม “กันจอมพลัง” สมควรเป็นนายกไหม ?
จากกรณี กัน จอมพลัง เสียสละอาสาอออกมาเป็น แถวหน้าช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความตรึงเครียด บริเวณแนวชายแดนไทย กัมพูชา ล่าสุดผลพวงพลังอุตสาหะ ประชาชนแห่ทำโพลสำรวจความเห็นยกอนาคตน่าเป็นนายกรัฐมนตรี “ผู้นำประเทศ” เรื่องถึงหู ศาสตราจารย์ ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ม.เกียวโต หล่นอุทานแรงอกอีแป้นแทบระเบิด !
วันนี้ (14 ต.ค.68) ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ร่ายยาวความรู้สึกจากก้นบึ้งหัวอกคนคร่ำหวอดแวดวงวิชารการบ้านการเมืองมาเกือบสารพัดรูปแบบ โดยล่าสุดเจ้าตัวไม่รอช้าที่จะใส่เนื้อหาจิกกัดพร้อมกับพ่วงประโยคตีแสกหน้าตามสไตล์นักรัฐศาสตร์และอดีตนักการทูตชาวไทยฝีปากกล้าระดับแถวหน้า
โดยเนื้อหาล่าสุดซึ่งลงไว้สดๆ ร้อนๆ หลังเกิดกรณีกลุ่มคนบางส่วน เริ่มสร้างกระแสทำโพลสำรวจควาคิดเห็นเกี่ยวกับการมองความเหมาะสมว่า “กัน จอมพลัง” หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ มีเกียรติคุณดีงามหาศาลให้บ้านเมืองขนาดที่ต้องออกมาทำโพลอะไรแบบนี้กันเลยหรืออย่างไร !
“มีคนทำโพลล์ถามว่า กันจอมพลัง สมควรเป็นนายกไหม อกอีแป้น ! คนกดไลค์เพียบ !! นี่คือสังคมอุดมคนโง่ แต่การตอบว่าเพราะคนมันโง่อาจจะง่ายเกินไป มันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้ในการอธิบายว่า ทำไมหลายๆ คนยังเห็นกันจอมพลังเป็นฮีโร่”
ศ.ปวิน ระบุต่อว่า คนไทยไม่มีความรู้ในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถ้ารู้ก็เป็นแบบ Selective
วิชาไออาร์ (IR) หรือ “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” มันไปซ่อนอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์ ถ้าอยากรู้ลึกต้องรอถึงในระดับอุดมศึกษา ทีนี้พอมันไปซ่อนในวิชาประวัติศาสตร์ และดันเป็นประวัติศาสตร์ชาตินิยมแบบไทยๆ การมองไออาร์ (IR) ของชาวบ้านทั่วไปจึงมีอคติและตามอำเภอใจ
นักการเมืองไทยไม่รู้-ไม่ใส่ใจประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ “เรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน-นโยบายทางการทูต” ไม่เคยอยู่ในการหาเสียงการเลือกตั้ง
“ยุคที่พอจะเห็นแสงสว่างทางการทูต คือ ยุคทักษิณไทยรักไทย แต่นั่นก็เป็นการทูตแบบไทยคือศูนย์กลางจักรวาล ขาดความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน จะมีความพยายามเป็นมิตร ก็กลับจะไปครอบงำเค้า นักการเมืองทั่วไปไม่รู้เรื่อง World Affairs ดิชั้นกล้าท้าว่า ครึ่งหนึ่งของ สส ในสภาไม่รู้ว่าอาเซียนมีกี่ประเทศ อะไรบ้าง แม้แต่เด็กรัฐศาสตร์อย่างแพทองธาร ยังพูดหน้าตาลอยว่าในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนมีนายก 2 คนในเวลาเดียวกัน ทั้งๆ ที่มันมีจริงในกัมพูชาและ “อังเคิล” ของแพทองธารนั่นแหละ เป็น 1 ในนายกร่วมของเขมรในทศวรรษที่ 1990s”
นักวิชาการประจำ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต อธิบายต่อว่า “พรรคการเมือง” ที่มีฐานเสียงในจังหวัดติดกับเพื่อนบ้านก็ไม่มีความพยายามที่จะชงนโยบายส่งเสริมสันติภาพกับเพื่อนบ้านเหล่านั้น ในทางตรงข้ามกลับยั่วยุให้เกิดสงคราม
แม้ว่ามันจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ของฐานเสียงตัวเอง ผู้นำระดับชาติขาดความรู้ทางการทูต ปล่อยให้อินฟลูตลาดล่างจับเอาเขมรเป็นตัวประกัน ปลุกปั่นความเกลียดชัง ทำให้งานการทูตโดยทูตมืออาชีพทำงานลำบากมากขึ้นไปอีก ประชาชนทั่วไปที่ไม่รู้เรื่อง IR ที่มองความสัมพันธ์กับเขมรผ่านเลนส์ประวัติศาสตร์ที่บิดเบี้ยว ก็จมอยู่กับชาตินิยมเพ้อฝัน ประเทศเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้น ดังนั้นเราต้องไม่แพ้ ในความที่ต้องไม่แพ้ เราทำอะไรก็ได้ที่ลดอำนาจฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะต้องใช้รถดูดขี้หรือซีดีเพลงผีเป็นอาวุธก็ตาม
ตอนท้าย อ.ปวิน อายุ 54 ปี กล่าวเชิงตั้งคำถามว่า ปัจจุบันถึงเวลาแล้วหรือยัง ? ที่สังคมต้องตื่นรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
“มันไม่ไกลตัวคุณเลย มันจับต้องได้ ถ้าจะคุยว่าเราต้องเป็นศูนย์กลางโน่นนี่ ศูนย์กลางผลิตรถยนต์-ศูนย์กลางแฟชั่น-ศูนย์กลางอาหารโลก-ศูนย์กลางซอฟต์เพาเวอร์ (Soft Power) แก่นแXดอะไรนั่น เราต้องรู้เรื่องการเมืองต่างประเทศค่ะ ! เราต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก (World Affairs) และคนที่ต้องทำหน้าที่นี้ คือ ภาครัฐ ที่ต้องสร้างกลไกในการให้ความรู้นี้ เพื่อที่ชาวบ้านจะไม่ตกเป็นเหยื่ออินฟลูฯ ตลาดล่าง จนยกยอปอปั้นว่าเหมาะที่จะเป็นนายกฯ คนต่อไป Xูจะอ้วกค่ะ”.
