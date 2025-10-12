วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสร้านค้า คุณสมบัติ-วิธีสมัคร เช็กร้านค้ามีสิทธิเข้าร่วม

เปิดคู่มือร้านค้า ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส เริ่ม 15 ตุลาคม 2568 เช็กคุณสมบัติ-วิธีสมัคร ตรวจสอบให้ชัวร์ร้านค้าใดเข้าร่วม-ไม่ร่วมโครงการ
นับถอยหลัง 3 วันก่อน โครงการคนละครึ่งพลัสเปิดให้ผู้ประกอบการ้านค้าลงทะเบียนในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ วันนี้ทีมข่าวการเงินได้รวบรวมคุณสมบัติของร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมได้ และขั้นตอนการสมัครสำหรับร้านค้าใหม่และร้านค้าเดิม พร้อมเช็กไทม์ไลน์โครงการที่นี่
เช็กคุณสมบัติร้านค้า ใครเข้าร่วมได้บ้าง?
โครงการคนละครึ่งพลัสขยายประเภทของร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมได้ โดยมีคุณสมบัติหลัก ๆ ดังนี้
สำหรับร้านค้าอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าทั่วไป
- ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล (ยกเว้นร้านค้าธงฟ้าของสหกรณ์, ร้านของกองทุนหมู่บ้าน หรือวิสาหกิจชุมชน)
- ต้องไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์
ร้านค้าบริการ (นวด/สปา/ทำเล็บ/ทำผม)
- ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล, กองทุนหมู่บ้าน หรือวิสาหกิจชุมชน
- ต้องมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง และมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ
- ต้องเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่ใช่นิติบุคคล) เช่น แท็กซี่, รถตู้, สามล้อ, สองแถว, วินมอเตอร์ไซค์
- ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้อง
ส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก (Micro SMEs) รอบนี้เปิดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กเข้าร่วมได้ โดยต้องมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท (ตามข้อมูลงบการเงินปี 2567 ของกรมสรรพากร)
ทั้งนี้ ร้านค้าที่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งเฟส 1-5 จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
สินค้าและบริการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วม คนละครึ่งพลัส
สำหรับสินค้าและบริการที่เข้าร่วมได้ ได้แก่ อาหาร, เครื่องดื่ม, สินค้าทั่วไป, บริการนวด สปา ทำผม, และบริการขนส่งสาธารณะ
ส่วนสินค้าและบริการที่ไม่เข้าร่วม ประกอบด้วย สลากกินแบ่งรัฐบาล, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาสูบ, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด และบริการชำระล่วงหน้า
คู่มือลงทะเบียน ร้านค้าใหม่-ร้านค้าเดิม ต้องทำอย่างไร
สำหรับร้านค้าเดิมที่ผ่านเกณฑ์และเคยเข้าร่วมแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงเข้าไปที่แอปพลิเคชันถุงเงิน
- กดที่เมนู คนละครึ่งพลัส และกดยอมรับข้อตกลง ก็สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อโครงการเริ่ม
ส่วนร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งมาก่อน ทำตามขั้นตอนนี้
-
- สมัครร้านค้าถุงเงิน ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย และสมัครใช้บริการแอปฯ ถุงเงิน ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยให้เรียบร้อยก่อน
- สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครจากเว็บไซต์ WWW.คนละครึ่งพลัส.com
- ยื่นเอกสารและอนุมัติ : นำใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปติดต่อที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เพื่อขออนุมัติเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. – 19 ธ.ค. 68
1. สมัครร้านค้าถุงเงิน เฉพาะร้านค้าที่ ไม่เคยสมัครบริการแอปฯ ถุงเงิน
- มีบัญชีธนาคารกรุงไทย (ประเภทออมทรัพย์/กระแสรายวัน)
- สมัครร้านค้าถุงเงินผ่านเว็บไซต์ถุงเงินกรุงไทย
2. ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ WWW.คนละครึ่งพลัส.com โดยกรอกใบสมัครพร้อมบัตรประจําตัวประชาชน และรูปถ่ายร้านค้าที่มีรูปเจ้าของขณะประกอบกิจการ น่าเอกสารติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตาม หน่วยงานที่กําหนดเงื่อนไขของกลุ่มร้านค้า
3. นำเอกสาร และหลักฐาน ติดต่อที่สาขา ธนาคารกรุงไทย เพื่อขออนุมัติเข้าร่วม โครงการคนละครึ่ง พลัส ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. – 19 ธ.ค. 68
หากได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ จะ แสดงเมนูคนละครึ่ง พลัส บนแอปฯ ถุงเงิน รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. – 31 ธ.ค. 58 เวลา 06:00 – 23:00 น.
ทั้งนี้ ผลการเข้าร่วมโครงการ จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกําหนด
เปิดไทม์ไลน์โครงการคนละครึ่งพลัสสำหรับร้านค้า
- 15 ตุลาคม 2568 : เปิดลงทะเบียนร้านค้าใหม่เข้าร่วมโครงการวันแรก
- 29 ตุลาคม 2568 : ร้านค้าถุงเงินรับสิทธิวันแรก 29 ต.ค. 68
- 3 พฤจิกายน 2568 : ลงทะเบียนฟู้ดเดลิเวอรี่
- 7 พฤจิกายน 2568 : ร้านค้าถุงเงินรับสิทธิผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวิอรี่ที่เข้าร่วมรายการ
- 31 ธันวาคม 2568 : สิ้นสุดโครงการ
