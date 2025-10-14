เช็กด่วน ร้านค้าหมดสิทธิ์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เปิดเงื่อนไขก่อนลงทะเบียน 15 ต.ค.นี้

เปิดเงื่อนไขคนละครึ่งพลัส ร้านค้าต้องรู้ก่อนลงทะเบียน 15 ต.ค. 68 ใครเข้าร่วมได้-ไม่ได้บ้าง? ย้ำร้านสะดวกซื้อแฟรนไชส์หมดสิทธิ์ ห้ามใช้ซื้อเหล้า-เบียร์-บุหรี่ แนะวิธีเช็กพิกัดร้านร่วมโครงการ
ก่อนวันลงทะเบียนอย่างเป็นทางการของผู้ประกอบการกิจการต่าง ๆ ในโครงการคนละครึ่งพลัส ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 19 ธันวาคม 2568 หนึ่งในคำถามที่หลายคนสงสัยคือ ประเภทของร้านค้าและสินค้าใดบ้างที่สามารถและไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ สรุปทุกเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ชัดเจนจากกระทรวงการคลัง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนลงทะเบียน
เช็กลิสต์ร้านค้าห้ามเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส
จากเงื่อนไขของโครงการฯ ได้ระบุประเภทของร้านค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสไว้ ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ และ ร้านค้าที่เคยถูกระงับสิทธิ์ หรือ ถูกเรียกเงินคืน ในโครงการคนละครึ่งเฟส 1, 2, 3, 4 หรือ 5 ตรวจสอบสินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ดังนี้
- สลากกินแบ่งรัฐบาล
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- บัตรกำนัล (Voucher)
- บัตรเงินสด (Cash Card)
- บริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า
ทบทวนคุณสมบัติร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้
โครงการคนละครึ่งพลัสขยายประเภทของร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมได้ ดังนี้
1. ร้านค้าอาหาร, เครื่องดื่ม และ สินค้าทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคลเป็นหลัก เช่น บุคคลธรรมดา, ร้านค้าธงฟ้า, กองทุนหมู่บ้าน, วิสาหกิจชุมชน
2. ร้านค้าบริการ เช่น ร้านนวด, สปา, ทำเล็บ, ทำผม ที่มีสัญชาติไทย สถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและมีใบอนุญาตถูกต้อง
3. ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ ที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่นิติบุคคล ได้แก่ ผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะ เรือโดยสารสาธารณะ และ สามล้อถีบ ที่จดทะเบียนถูกต้อง
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้พร้อม และเตรียมตัวลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี
วิธีเช็กพิกัดร้านค้าคนละครึ่งพลัส
1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.tungngern.krungthai.com
2. กรอกชื่อร้านค้า หรือ สินค้าที่คุณสนใจ ทุกท่านสามารถเลือกค้น้าร้านค้าที่อยู่ใกล้ รวมทั้งจังหวัดที่ตั้งในพื้นที่ได้
3. จากนั้นกด ‘ค้นหา’
4. ระบบจะแสดงรายชื่อร้านค้าและที่ตั้งให้
