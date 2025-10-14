การเงินเศรษฐกิจ

เช็กด่วน ร้านค้าหมดสิทธิ์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เปิดเงื่อนไขก่อนลงทะเบียน 15 ต.ค.นี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2568 18:53 น.
68
ร้านค้าคนละครึ่งพลัสถูกตัดสิทธิ์

เปิดเงื่อนไขคนละครึ่งพลัส ร้านค้าต้องรู้ก่อนลงทะเบียน 15 ต.ค. 68 ใครเข้าร่วมได้-ไม่ได้บ้าง? ย้ำร้านสะดวกซื้อแฟรนไชส์หมดสิทธิ์ ห้ามใช้ซื้อเหล้า-เบียร์-บุหรี่ แนะวิธีเช็กพิกัดร้านร่วมโครงการ

ก่อนวันลงทะเบียนอย่างเป็นทางการของผู้ประกอบการกิจการต่าง ๆ ในโครงการคนละครึ่งพลัส ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 19 ธันวาคม 2568 หนึ่งในคำถามที่หลายคนสงสัยคือ ประเภทของร้านค้าและสินค้าใดบ้างที่สามารถและไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ สรุปทุกเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ชัดเจนจากกระทรวงการคลัง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนลงทะเบียน

เช็กลิสต์ร้านค้าห้ามเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส

จากเงื่อนไขของโครงการฯ ได้ระบุประเภทของร้านค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสไว้ ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ และ ร้านค้าที่เคยถูกระงับสิทธิ์ หรือ ถูกเรียกเงินคืน ในโครงการคนละครึ่งเฟส 1, 2, 3, 4 หรือ 5 ตรวจสอบสินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ดังนี้

  • สลากกินแบ่งรัฐบาล
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
  • บัตรกำนัล (Voucher)
  • บัตรเงินสด (Cash Card)
  • บริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า

ทบทวนคุณสมบัติร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้

โครงการคนละครึ่งพลัสขยายประเภทของร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมได้ ดังนี้

1. ร้านค้าอาหาร, เครื่องดื่ม และ สินค้าทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคลเป็นหลัก เช่น บุคคลธรรมดา, ร้านค้าธงฟ้า, กองทุนหมู่บ้าน, วิสาหกิจชุมชน

2. ร้านค้าบริการ เช่น ร้านนวด, สปา, ทำเล็บ, ทำผม ที่มีสัญชาติไทย สถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและมีใบอนุญาตถูกต้อง

3. ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ ที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่นิติบุคคล ได้แก่ ผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะ เรือโดยสารสาธารณะ และ สามล้อถีบ ที่จดทะเบียนถูกต้อง

4. เป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก เฉพาะที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และงบการเงินตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด. 50) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2567 ที่ขายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป หรือให้บริการนวด สปา ทำเล็บ ทำผม และให้บริการขนส่งสาธารณะ โดยมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการนวด สปา หรือผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจะต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้พร้อม และเตรียมตัวลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี

วิธีเช็กพิกัดร้านค้าคนละครึ่งพลัส

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.tungngern.krungthai.com

2. กรอกชื่อร้านค้า หรือ สินค้าที่คุณสนใจ ทุกท่านสามารถเลือกค้น้าร้านค้าที่อยู่ใกล้ รวมทั้งจังหวัดที่ตั้งในพื้นที่ได้

3. จากนั้นกด ‘ค้นหา’

4. ระบบจะแสดงรายชื่อร้านค้าและที่ตั้งให้

วิธีตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการโครงการคนละครึ่ง
ภาพจาก : tungngern

