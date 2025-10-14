ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ เคลื่อนไหว เหรียญหลวงปู่ทวดของแท้ พยัพ คำพันธุ์ เอ่ยปากเช่าต่อ 6 ล้าน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 16:27 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 16:27 น.
85

โพสต์ล่าสุด บอย ท่าพระจันทร์ เคลื่อนไหวทันที หลังเซียนรุ่นใหญ่ ยืนยัน เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 ของแท้ พยัพ คำพันธุ์ ถึงขั้นเอ่ยปากขอเช่าต่อ 6 ล้าน

ดูท่าว่ามหากาพย์ เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ที่ 2 เซียนพระอย่าง บอย ท่าพระจันทร์ และ โอ๊ต บางแพ เปิดศึกโต้เถียงกันอย่างดุเดือด จะจบลงอย่างสวยงามและเป็นประชามติแล้ว เพราะในรายการ โหนกระแส วันนี้ (14 ต.ค. 68) ได้เชิญเซียนพระรุ่นใหญ่มาร่วมเช็กความจริง เพื่อยืนยันว่าเหรียญดังกล่าวแท้หรือเก๊

ทาง นายชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ได้วิเคราะห์ตัวเหรียญอย่างละเอียดแล้ว ยืนยันว่า “เปอร์เซ็นต์แท้สูง…ออกบัตรรับรองได้อยู่แล้ว เพราะมันแท้”

ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 “ของแท้” รายละเอียดชัดตามตำรา

ล่าสุดในเฟซบุ๊กของ บอย ท่าพระจันทร์ ซึ่งเป็นผู้ที่เช่าเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 มาในราคา 5 ล้านบาท ได้มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นทันทีหลังจบรายการ โหนกระแส ระบุว่า

“ผมเป็นเพียงแค่เซียนพระตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง แต่สิ่งที่ผมยืนหยัดมาตลอดปีเกือบ 33 ปี คือ “ศรัทธา” และความจริง ผมไม่อาจเปลี่ยนความคิดใครได้ แต่ผมเลือกที่จะ “ทำในสิ่งที่ถูกต้อง” เพราะเชื่อว่า… เมื่อเราทำด้วยความจริงใจ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นเสมอ

ขอบคุณ รายการโหนกระแส และทุก ๆ กำลังใจที่ทำให้ผมยังเดินบนเส้นทางนี้ ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและศรัทธา”

บอย ท่าพระจันทร์ เคลื่อนไหว หลังพยัพ คำพันธุ์ เอ่ยปากเช่าต่อเหรียญหลวงปู่ทวด

นอกจากนั้น บอย ท่าพระจันทร์ ยังได้ตอบกลับคำถามของ พยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ที่เอ่ยปากขอเช่าเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 ต่อจากตนในราคา 6 ล้านบาท หลังได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นของแท้ ว่า “ขออนุญาต นะครับป๋า 12,000,000ได้ไหมครับ”

บอย ท่าพระจันทร์ เคลื่อนไหว หลังพยัพ คำพันธุ์ เอ่ยปากเช่าต่อเหรียญหลวงปู่ทวด-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB บอย ท่าพระจันทร์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รัสเซียนรูเล็ต ซินซินเนติ ข่าวต่างประเทศ

รัสเซียนรูเล็ต คร่าชีวิต “สาววัย 23” เพื่อนหนุ่มยิงดับกลางบ้าน ปมเล่นเกมมรณะยังปริศนา

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รูปปั้นไอร์แลนด์ ทำนมใหม่ ซ่อมแซมหลังโดนนักท่องเที่ยวจับจนสีลอก

17 นาที ที่แล้ว
คอนเทนต์เสี่ยงตาย! หนุ่มเกาหลี บุกไลฟ์สด ถึงถิ่นแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา จนถูกตามถ่ายรูป ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มเกาหลี บุกไลฟ์สดประท้วง ถึงถิ่นแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา จนถูกชายปริศนาตามถ่ายรูป

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บิชอปเปรู ลาออกจากตำแหน่ง คบชู้มากถึง 17 คน โป๊ะเพราะส่งข้อความผิด

47 นาที ที่แล้ว
มาแล้ว เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์-เลขธูปฤาษีเณร 16/10/68 คอหวยซูมแนวทาง 2 ตัว 3 ตัว ข่าว

มาแล้ว เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์-เลขธูปฤาษีเณร 16/10/68 คอหวยซูมแนวทาง 2 ตัว 3 ตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

“บิ๊กเต่า” ขยายผลสอบเส้นทางเงิน “วัดนาป่าพง” โยง 20 บัญชี ยันคดีอาญา ยอมความไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ร้านค้าเช็กด่วน คุณสมบัติสมัคร “คนละครึ่งพลัส” รอบนี้รับ SME ขนาดเล็กด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉลามจัส เปิดตัวแฟนใหม่? เจ้าตัวยืนยันไม่โสดแล้ว เพจดังเปิดวาร์ปโมเมนต์หวาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปรากฏการณ์ครั้งใหม่ เจนนี่ รัชนก ยกระดับไลฟ์ขายของสู่ ‘เทศกาลเจนนี่’ เปิดไลน์อัปซุปตาร์แน่นจอ นำโดย อั้ม พัชราภา แฟนคลับเตรียม F ของกันสนั่น บันเทิง

ห้ามพลาด! ‘เจนนี่’ คอนเฟิร์ม ‘อั้ม พัชราภา’ นำทัพดาราบุกไลฟ์สดคืนนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

มาตามนัด! เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี งวด 16/10/68 เปิดเลขลุ้นรวย ก่อนหมดแผง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาก่อนใคร! เลขเด็ด “แม่จำเนียร” 16/10/68 เผย 10 เลขดังขายดี สรุปครบจบทุกตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มติครม.ตั้ง 5 ขรก.การเมือง “อัยรินทร์-ลลิดา” ฉลุยนั่งรองโฆษกรัฐบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ เผย พลเมืองสูญหาย ในกัมพูชา 80 คน ตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรม ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ เผย พลเมืองติดในกัมพูชา 80 คน ยังไม่รู้ชะตากรรม พร้อมจ่อยกระดับ เตือนภัยเดินทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ เคลื่อนไหว เหรียญหลวงปู่ทวดของแท้ พยัพ คำพันธุ์ เอ่ยปากเช่าต่อ 6 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 15 ต.ค. - 19 ธ.ค. 68 ร้านค้าเดิมกดยืนยันในแอปถุงเงินได้เลย ส่วนร้านใหม่เช็กขั้นตอนที่นี่ เศรษฐกิจ

ร้านค้า คนละครึ่งพลัส สมัครพรุ่งนี้ วันแรก 15 ต.ค. 68 เปิดวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กันจอมพลังควรเป็นนายกไหม ข่าว

อกอีแป้นจะแตก ! ศร.ปวิน ช็อกคนทำโพลล์ถาม “กันจอมพลัง” สมควรเป็นนายกไหม ?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ำคืนแห่งดาวมิชลิน Blue by Alain Ducasse x บ้านเทพา รังสรรค์ดินเนอร์สุดพิเศษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เจนนี่&quot; ไลฟ์สดมาราธอน กวาดกว่า 400 ล้าน เตรียมบริจาครถฉุกเฉิน &quot;เมย์ วาสนา&quot; ร่วมวงช่วยเพิ่ม บันเทิง

“เจนนี่” กวาดรายได้ ไลฟ์มาราธอน กว่า 400 ล้าน เตรียมบริจาครถฉุกเฉิน “เมย์ วาสนา” ร่วมวงช่วยเพิ่ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศูนย์กลางพายุ นัคครี อยู่ไกลไม่กระทบไทยโดยตรง แต่ร่องมรสุมทำพิษ เตือนภาคกลาง-ตะวันออก-ใต้ เจอฝนหนัก คลื่นสูงกว่า 2 เมตร เรือเล็กงดออกจากฝั่ง ข่าว

พายุลูกใหม่ “นัคครี” ก่อตัว ยัน ไม่กระทบไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอคนเก่งสำลักควันเสียชีวิต คนเปิดประตูหนีไฟค้างเอาไว้ ขณะไฟไหม้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 “ของแท้” รายละเอียดชัดตามตำรา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟย เดินป่า บันเทิง

ชีเสิร์ฟไม่พักจนดราม่า “เฟย” เคลียร์เดินป่าล้อสงคราม สายตรงหา “วรรณสิงห์” ยกบทเรียนใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกท.จ่อทาบ &quot;เสก โลโซ&quot; ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์คอนเฟิร์ม ข่าวกีฬา

กกท.จ่อทาบ “เสก โลโซ” ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์ไฟเขียว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาเลฯ เผย “ทรัมป์” ร่วมประชุมอาเซียน หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว บันเทิง

สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 16:27 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 16:27 น.
85
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัสเซียนรูเล็ต ซินซินเนติ

รัสเซียนรูเล็ต คร่าชีวิต “สาววัย 23” เพื่อนหนุ่มยิงดับกลางบ้าน ปมเล่นเกมมรณะยังปริศนา

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

รูปปั้นไอร์แลนด์ ทำนมใหม่ ซ่อมแซมหลังโดนนักท่องเที่ยวจับจนสีลอก

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
คอนเทนต์เสี่ยงตาย! หนุ่มเกาหลี บุกไลฟ์สด ถึงถิ่นแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา จนถูกตามถ่ายรูป

หนุ่มเกาหลี บุกไลฟ์สดประท้วง ถึงถิ่นแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา จนถูกชายปริศนาตามถ่ายรูป

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

บิชอปเปรู ลาออกจากตำแหน่ง คบชู้มากถึง 17 คน โป๊ะเพราะส่งข้อความผิด

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
Back to top button