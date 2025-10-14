บอย ท่าพระจันทร์ เคลื่อนไหว เหรียญหลวงปู่ทวดของแท้ พยัพ คำพันธุ์ เอ่ยปากเช่าต่อ 6 ล้าน
โพสต์ล่าสุด บอย ท่าพระจันทร์ เคลื่อนไหวทันที หลังเซียนรุ่นใหญ่ ยืนยัน เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 ของแท้ พยัพ คำพันธุ์ ถึงขั้นเอ่ยปากขอเช่าต่อ 6 ล้าน
ดูท่าว่ามหากาพย์ เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ที่ 2 เซียนพระอย่าง บอย ท่าพระจันทร์ และ โอ๊ต บางแพ เปิดศึกโต้เถียงกันอย่างดุเดือด จะจบลงอย่างสวยงามและเป็นประชามติแล้ว เพราะในรายการ โหนกระแส วันนี้ (14 ต.ค. 68) ได้เชิญเซียนพระรุ่นใหญ่มาร่วมเช็กความจริง เพื่อยืนยันว่าเหรียญดังกล่าวแท้หรือเก๊
ทาง นายชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ได้วิเคราะห์ตัวเหรียญอย่างละเอียดแล้ว ยืนยันว่า “เปอร์เซ็นต์แท้สูง…ออกบัตรรับรองได้อยู่แล้ว เพราะมันแท้”
ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 “ของแท้” รายละเอียดชัดตามตำรา
ล่าสุดในเฟซบุ๊กของ บอย ท่าพระจันทร์ ซึ่งเป็นผู้ที่เช่าเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 มาในราคา 5 ล้านบาท ได้มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นทันทีหลังจบรายการ โหนกระแส ระบุว่า
“ผมเป็นเพียงแค่เซียนพระตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง แต่สิ่งที่ผมยืนหยัดมาตลอดปีเกือบ 33 ปี คือ “ศรัทธา” และความจริง ผมไม่อาจเปลี่ยนความคิดใครได้ แต่ผมเลือกที่จะ “ทำในสิ่งที่ถูกต้อง” เพราะเชื่อว่า… เมื่อเราทำด้วยความจริงใจ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นเสมอ
ขอบคุณ รายการโหนกระแส และทุก ๆ กำลังใจที่ทำให้ผมยังเดินบนเส้นทางนี้ ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและศรัทธา”
นอกจากนั้น บอย ท่าพระจันทร์ ยังได้ตอบกลับคำถามของ พยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ที่เอ่ยปากขอเช่าเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 ต่อจากตนในราคา 6 ล้านบาท หลังได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นของแท้ ว่า “ขออนุญาต นะครับป๋า 12,000,000ได้ไหมครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 “ของแท้” รายละเอียดชัดตามตำรา
- ประวัติ “เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08” ความเป็นมาอย่างไร? เซียนพระซื้อ-ขายหลักล้าน
- ตระกูลคณานุรักษ์ แจง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เนื้อทองคำ ใครคือผู้สร้างตัวจริง?
อ้างอิงจาก : FB บอย ท่าพระจันทร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: