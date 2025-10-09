“อนุทิน” ยินดี “ทรัมป์” เสนอตัวเป็นตัวกลางเจรจาไทย-กัมพูชา ย้ำข้อตกลง 4 ข้อ
อนุทิน ยินดี โดนัลด์ ทรัมป์ เสนอตัวเป็นตัวกลางเจรจาไทย-กัมพูชา ย้ำหากจะมีการเจรจา ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อตกลง 4 ข้อ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เสนอความพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการเจรจาสันติภาพระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ว่า คนที่เข้ามาเป็นตัวกลางถือว่ามีเจตนาดี แต่การเจรจาจะเกิดขึ้นได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่เคยตกลงกันไว้ก่อน ซึ่งประเทศไทยเป็นฝ่ายที่ถูกรุกรานและถูกกระทำก่อน
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า หากจะมีการเจรจาใดๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานของ ข้อตกลง 4 ข้อหลัก คือ การถอนกำลังและอาวุธทั้งหมดออกจากพื้นที่ขัดแย้ง การจัดการบุคคลที่เข้ามารุกรานให้ออกจากเขตอธิปไตยไทย การเก็บกู้สิ่งที่เป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ การยืนยันความเคารพในอธิปไตยของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
“ไทยพร้อมเจรจา หากปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้ได้ครบ เพราะเรากับเขาเป็นประเทศเพื่อนบ้าน บ้านติดกัน ส่วนคนกลางอยู่อีกทวีปหนึ่ง ถ้าทรัมป์จะช่วยโน้มน้าวให้กัมพูชาปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ได้ ก็ถือเป็นเรื่องดี เพื่อให้ไทยมั่นใจว่าจะไม่ถูกรุกรานอีก” นายอนุทินกล่าว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลกัมพูชาเสนอชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ทางการเมือง นายอนุทินตอบว่า “ผมสนใจเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทย เรื่องอื่นใครจะได้รางวัลอะไร ก็ยินดีด้วย” ส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวว่า ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ อาจมีกัมพูชาขนคนเข้ามาเพิ่มในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว นายกรัฐมนตรีตอบอย่างชัดเจนว่า “เรื่องนี้เรามีกฎหมายอยู่แล้ว และมีการเตรียมแผนรับมือไว้พร้อม หากมีการรุกล้ำอธิปไตยของไทย ก็จะดำเนินการทันที ไม่ต้องไปกำหนดวัน ประเทศไทยไม่มีวันยอม”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “โรม” มอง “ทรัมป์” อยากได้โนเบลเป็นเรื่องส่วนตัว รับปัญหาซุกพรมชายแดนเยอะ
- สื่อดังแฉ “ทรัมป์” อยากเป็นประธานพิธีสันติภาพ “ไทย-กัมพูชา” ใช้ชิงโนเบล
- วุฒิสภากัมพูชา จี้ รัฐบาลไทย หามาตรการป้องกัน ปมเป้ายิงหน้าฮุนเซน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: