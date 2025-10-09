คิม คาร์ดาเชียน ศัลย์ หมอไทย ย้อนตำนาน “น้องพริ้ง” เด็กหญิงผู้เคยปฏิเสธเป็นลูกบุญธรรม
ย้อนรอย 2 เหตุการณ์ดังของ คิม คาร์ดาเชียน ในไทย ล่าสุด โพสต์ชมฝีมือหมอไทยที่ คลินิก The Demis Clinic ย้อนเรื่องราวในอดีตกับ น้องพริ้ง เด็กหญิงที่เธอเคยอยากรับเป็นลูกบุญธรรม
ชื่อของ คิม คาร์ดาเชียน (Kim Kardashian) กลับมาเป็นกระแสในประเทศไทยอีกครั้ง เมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ชื่นชมฝีมือของ นพ.ดิสพงศ์ ปณิฐาภรณ์ หรือ หมอโจ้ และ The Demis Clinic ในกรุงเทพฯ ซึ่งสร้างความฮือฮาและทำให้แวดวงความงามของไทยถูกพูดถึงในระดับโลก
“OBSESSED w treatments from all over the world. Thank you @drjoe_thedemis @thedemis I love your work #ThaiBeauty”
ย้อนรอย ตำนาน น้องพริ้ง เด็กหญิงผู้เลือกแผ่นดินเกิด
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2014 ระหว่างการถ่ายทำรายการเรียลลิตี้ Keeping Up with the Kardashians ที่จังหวัดพังงา คิมได้พบกับ น้องพิ้งค์ (หรือพริ้ง) เด็กหญิงวัย 13 ปี ที่มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต และได้แสดงความจำนงว่าอยากจะรับเธอไปเป็นลูกบุญธรรม
เรื่องราวกลับน่าประทับใจยิ่งขึ้น เมื่อน้องพิ้งค์ได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเธอมีความสุขกับชีวิตที่เมืองไทย ต้องการเรียนหนังสือและเติบโตที่นี่เพื่อช่วยเหลือชุมชนของเธอต่อไป
“ทุกคนต้องการที่จะมีชีวิตที่แตกต่าง หรือ ดีกว่าที่เป็นอยู่ แต่เมื่อหนูลองคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ หนูรู้สึกว่ามันคงไม่ดีสำหรับหนู เพราะหนูไม่อยากจากคนที่นี่ไป หนูไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับที่ที่ไม่ใช่ที่นี่ หนูมีความฝันว่าอยากจะเรียนในไทยแล้วจบมาทำงานช่วยเหลือสถานสงเคราะห์ต่อไปค่ะ และเด็กในสถานสงเคราะห์ทุกคนเหมือนเป็นพี่น้องกันทุกคน หนูรู้สึกไม่ดีหากต้องเอาตัวรอดไปคนเดียวและทิ้งพี่น้องไว้ข้างหลังแบบนี้ค่ะ”
นอกจากนี้ ผู้ดูแลมูลนิธิยังชี้แจงว่าน้องพิ้งค์ไม่ได้เป็นเด็กกำพร้าและไม่เข้าเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายไทย
หลังจากเหตุการณ์นั้น เรื่องราวของน้องพิ้งค์ก็เลือนหายไปจากหน้าสื่อเป็นเวลานาน แต่ล่าสุดในโลกโซเชียลได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่อ้างว่าเป็นโพสต์ของเธอ ซึ่งได้ระบายความรู้สึกน้อยใจในชีวิตว่า
“รู้สึกน้อยใจกับชีวิตตัวเอง ผิดพลาดไปหมดทุกเรื่อง เหนื่อยสุด ๆ ชีวิตเราเคยมีเรื่องดีกับเขาบ้างไหมถามตัวเอง”
จากเรื่องราวในวันนั้นถึงวันนี้ แม้บริบทการมาเยือนประเทศไทยของคิม คาร์เดเชียน จะเปลี่ยนไป แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอยังคงสร้างกระแสและนำพาสายตาจากทั่วโลกให้หันมามองประเทศไทยอยู่เสมอ ทั้งในมุมของความงามระดับโลก และในมุมของเรื่องราวชีวิตที่น่าจดจำของเด็กสาวคนหนึ่ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คิมเบอร์ลี่ โพสต์หลังอดีตผู้จัดการออกโหนกระแส ลั่น “หยุดอ้างชื่อให้ตัวเองน่าเชื่อถือ”
- เซอร์ไพรส์วันครบรอบสุดเจ็บปวด สาวปริ้นหลักฐาน แชทนอกใจ ให้แฟนหนุ่มดูซึ่งๆ หน้า
- นาทีเดือด หนุ่ม กรรชัย ถึงกับไหว้ขอ เบรก ทนายตั้ม “อย่าเพิ่งพูดได้ไหม”
ข้อมูลจาก/ภาพจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: