ดีเจแมน เล่ายาว ดราม่าหุ้นส่วนคลินิก สงสาร ‘เม พรีมายา’ เจอมาหนัก ลั่น คนล้มอย่าข้าม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 10:17 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 10:21 น.
100
ดีเจแมน เตรียมเล่าเรื่องดราม่าธุรกิจเกี่ยวเม พรีมายา

‘ดีเจแมน’ เตรียมเล่าปมดราม่าคลินิก หลังคนสงสัย ‘ใบเตย’ เป็นหุ้นส่วนหรือไม่? ลั่น คนล้มอย่าข้าม เผย สงสาร เม พรีมายา เจอมาหนักมาก เจ้าตัวโผล่เมนต์

ดูเหมือนเรื่องราวจะไม่จบลงง่าย ๆ กรณีที่ เม พรีมายา ออกมาปมความขัดแย้งธุรกิจคลินิกดัง เผยว่าตนถูกเพื่อนที่ไว้ใจหักหลังและฮุบกิจการที่ร่วมสร้างกันมาตั้งแต่ต้น กระทั่งหุ้นส่วนทั้ง 3 คนอย่าง ยาย่า เขมณัฏฐ์, หมอต่อ ภาณุพงศ์ และ หมอกลาง ณัฐณกัณฑ์ ได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการโหนกระแส ซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าจะดำเนินการตามกระบวนกฎหมายต่อไป

ต่อมา เพจดังขุดคลิปเก่าจนกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้ง มีการเผยแพร่คลิปของงานแถลงข่าวเปิดตัวคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามชื่อดัง ซึ่งมีหุ้นส่วนทั้ง 4 คน แต่ที่สะดุดตาคือมี ใบเตย สุธีวัน นักร้องสาวคนดังร่วมเฟรมอยู่ด้วยจนเกิดการตั้งข้อสงสัยว่า ใบเตยถือหุ้นในคลินิกด้วยหรือไม่ เพราะในรายการโหนกระแสมีการเปิดเผยผู้ถือหุ้นเพียง 4 คน ฝั่ง ดีเจแมน พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา ออกมาตอบกลับว่า “มีครับ เป็นชื่อผมเอง เล่ายาว” และ “แต่แค่สงสารน้องเม เพราะเม เริ่มมาแต่แรก เมจะหนักมากครับ เรามีข่าวไม่ดีพร้อมกัน ตอนนั้นพูดอะไรไม่ได้”

ดีเจแมน เผย มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจคลินิกดัง
ภาพจาก Facebook : Lady Society

ล่าสุด ดีเจแมน ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก พัฒนพล กุญชร เผยว่า “เรื่องหุ้นธุรกิจที่ทำกับน้องเมย์ คือชื่อผมเป็นหุ้นส่วน นะครับ ไม่ใช่ชื่อใบเตย และมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยว ผมมาเล่าให้ฟัง ใน live ของผมใน TikTok พรุ่งนี้ประมาณ 3 ทุ่ม แมน แมนคุยกับ #คนล้มอย่าข้าม เจอกันครับ”

ฝั่ง เม พรีมายา ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Phitnari Tantiwit โพสต์ของดีเจแมน ระบุว่า “ขอให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมกลับคืนนะคะ”

ดีเจแมน เตรียมเล่าเรื่อง หุ้นส่วนคลินิก
ภาพจาก Facebook : พัฒนพล กุญชร
เม พรีมายา โผล่เมนต์หลังดีเจแมนเตรียมเล่าเรื่องหุ้นส่วนธุรกิจ
ภาพจาก Facebook : Phitnari Tantiwit
ดีเจแมน และ ใบเตย
ภาพจาก Instagram : dj_man9999
เม พรีมายา
ภาพจาก Facebook : Phitnari Tantiwit

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

