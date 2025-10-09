ดีเจแมน เล่ายาว ดราม่าหุ้นส่วนคลินิก สงสาร ‘เม พรีมายา’ เจอมาหนัก ลั่น คนล้มอย่าข้าม

‘ดีเจแมน’ เตรียมเล่าปมดราม่าคลินิก หลังคนสงสัย ‘ใบเตย’ เป็นหุ้นส่วนหรือไม่? ลั่น คนล้มอย่าข้าม เผย สงสาร เม พรีมายา เจอมาหนักมาก เจ้าตัวโผล่เมนต์
ดูเหมือนเรื่องราวจะไม่จบลงง่าย ๆ กรณีที่ เม พรีมายา ออกมาปมความขัดแย้งธุรกิจคลินิกดัง เผยว่าตนถูกเพื่อนที่ไว้ใจหักหลังและฮุบกิจการที่ร่วมสร้างกันมาตั้งแต่ต้น กระทั่งหุ้นส่วนทั้ง 3 คนอย่าง ยาย่า เขมณัฏฐ์, หมอต่อ ภาณุพงศ์ และ หมอกลาง ณัฐณกัณฑ์ ได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการโหนกระแส ซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าจะดำเนินการตามกระบวนกฎหมายต่อไป
ต่อมา เพจดังขุดคลิปเก่าจนกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้ง มีการเผยแพร่คลิปของงานแถลงข่าวเปิดตัวคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามชื่อดัง ซึ่งมีหุ้นส่วนทั้ง 4 คน แต่ที่สะดุดตาคือมี ใบเตย สุธีวัน นักร้องสาวคนดังร่วมเฟรมอยู่ด้วยจนเกิดการตั้งข้อสงสัยว่า ใบเตยถือหุ้นในคลินิกด้วยหรือไม่ เพราะในรายการโหนกระแสมีการเปิดเผยผู้ถือหุ้นเพียง 4 คน ฝั่ง ดีเจแมน พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา ออกมาตอบกลับว่า “มีครับ เป็นชื่อผมเอง เล่ายาว” และ “แต่แค่สงสารน้องเม เพราะเม เริ่มมาแต่แรก เมจะหนักมากครับ เรามีข่าวไม่ดีพร้อมกัน ตอนนั้นพูดอะไรไม่ได้”
ล่าสุด ดีเจแมน ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก พัฒนพล กุญชร เผยว่า “เรื่องหุ้นธุรกิจที่ทำกับน้องเมย์ คือชื่อผมเป็นหุ้นส่วน นะครับ ไม่ใช่ชื่อใบเตย และมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยว ผมมาเล่าให้ฟัง ใน live ของผมใน TikTok พรุ่งนี้ประมาณ 3 ทุ่ม แมน แมนคุยกับ #คนล้มอย่าข้าม เจอกันครับ”
ฝั่ง เม พรีมายา ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Phitnari Tantiwit โพสต์ของดีเจแมน ระบุว่า “ขอให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมกลับคืนนะคะ”
