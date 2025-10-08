วุฒิสภากัมพูชา จี้ รัฐบาลไทย หามาตรการป้องกัน ปมเป้ายิงหน้าฮุนเซน
วุฒิสภากัมพูชา จี้ รัฐบาลไทย หามาตรการป้องกัน ปมเป้ายิงหน้าฮุนเซน อ้างเป็นการรักษาความเคารพซึ่งกันและกันของทั้งสองชาติ
จากกรณีที่ สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และ ประธานคณะองคมนตรี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กออกลูกงอแงว่า คนไทยนำหน้าตนเองไปใช้เป็นเป้ายิง พร้อมถามประเทศไทยว่านี่เป็นชาติที่มีอารยธรรม บอกการกระทำเช่นนี้ไร้มนุษยธรรม เลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด สำนักข่าว Kampuchea Thmey Daily รายงานว่า วุฒิสภากัมพูชา ได้ออกมาประณามพฤติกรรมดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นการด้อยความเป็นมนุษย์ บ่อนทำลายความเคารพและความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีระหว่างไทยและกัมพูชา
วุฒิสภากัมพูชา ยังได้กล่าวชื่นชม สมเด็จ ฮุน เซน ที่ตอบโต้ได้อย่างเหมาะสมเป็นผู้นำ ฉลาด และ มีความยับยั้ง พร้อมย้ำคำพูดของสมเด็จ ฮุน เซน ว่าอย่าตอบโต้
พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ไทยใช้มาตรการอย่างเหมาะสมในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำขึ้นอีก เพื่อที่ทั้งสองชาติจะยังรักษาความเคารพซึ่งกันและกัน ความเท่าเทียม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
