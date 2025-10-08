“โรม” มอง “ทรัมป์” อยากได้โนเบลเป็นเรื่องส่วนตัว รับปัญหาซุกพรมชายแดนเยอะ
รังสิมันต์ โรม มอง โดนัลด์ ทรมัป์ อยากได้โนเบลสันติภาพเป็นเรื่องส่วนตัว รับปัญหาซุกพรมชายแดนเยอะ ย้ำต้องมองละเอียด
นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการปลุกระดมของกัมพูชา ว่า ตนประสานกับฝ่ายความมั่นคงเป็นระยะ อยากให้ทุกอย่างจบลงอย่างที่เราสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย อยากให้จบลงอย่างเรียบง่ายที่สุดและไม่อยากให้เรื่องนี้บานปลาย ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้
ส่วนเรื่องที่สื่อต่างชาติรายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ขอเป็นประธานในการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย ในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในช่วงปลายเดือนนี้ เพื่อใช้ผลักดันรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ว่า เรื่องรางวัลสันติภาพเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ตนคิดว่าเรื่องนี้ต้องดูในรายละเอียด จะบอกว่าทุกคนตกลงกันมาแยกย้ายแล้วจบ มันไม่ใช่ เพราะมีรายละเอียดเยอะ ต้องยอมรับว่าปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ซุกใต้พรมไว้เยอะ ใครบ้างเกี่ยวข้องต้องไปไล่บี้กันทีหลัง
แต่ด้วยความที่ถูกซุกเอาไว้ใต้พรมเป็นเวลานาน การจัดการไม่ใช่เรื่องง่าย เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นไปตามที่มหาอำนาจต้องการ บางครั้งเขาไม่ได้มีข้อมูล เราต้องคุยกับเขา เราต้องให้ข้อมูลกับเขา รายละเอียดแบบนี้เป็นรายละเอียดที่สำคัญ ถ้าเปรียบเทียบทางสหรัฐฯ เองก็มีปัญหาหลายอย่างคล้ายกัน
ส่วนประเด็นที่จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียน อาจจะมีการประชุมที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการเป็นประธานลงนามยกเลิกข้อตกลงหยุดยิงไทย-กัมพูชา โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีจีนมาเกี่ยวข้อง นายรังสิมันต์ ระบุว่า คงต้องคุยกันก่อน เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราจะสามารถตัดสินได้ทันที คิดอ่านได้อย่างรวดเร็วทันที เราต้องมองจังหวะก้าว แต่เราต้องยอมรับว่าเราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจ ดังนั้น ความสำคัญที่สุดของเรื่องนี้คือเราจะทำอย่างไรที่เราจะรักษาผลประโยชน์ของชาติไทยสูงสุด ในท่ามกลางความขัดแย้งดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้ต้องมองละเอียด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สื่อดังแฉ “ทรัมป์” อยากเป็นประธานพิธีสันติภาพ “ไทย-กัมพูชา” ใช้ชิงโนเบล
- “ฮุนเซน” งอแงคนไทยเอาหน้าตัวเองเป็นเป้ายิงปืน ถามนี่ชาติที่มีอารยธรรม?
- “ทรัมป์” ขู่ถ้าไม่ได้รางวัลโนเบลสันติภาพ ถือเป็นการหยามสหรัฐฯ ครั้งใหญ่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: