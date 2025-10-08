สื่อดังแฉ “ทรัมป์” อยากเป็นประธานพิธีสันติภาพ “ไทย-กัมพูชา” ใช้ชิงโนเบล
SCMP สื่อฮ่องกง เผย โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงตัวอยากเป็นประธานพิธีสันติภาพ ระหว่าง ไทย-กัมพูชา เพื่อนำภาพไปใช้ชิงรางวัลโนเบลสันติภาพ
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม สำนักข่าว SCMP สื่อฮ่องกง รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ขอเป็นประธานในการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย ในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในช่วงปลายเดือนนี้
โดย SCMP ระบุว่า สาเหตุที่นายทรัมป์ต้องการเป็นประธาน เพราะเขาต้องการภาพ เพื่อนำไปใช้ในการชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ซึ่งเป็นรางวัลที่นายทรัมป์แสดงตัวชัดเจนว่าอยากได้ และทางรัฐบาลสหรัฐฯ ยังเคยระบุด้วยว่าเป็นประธานาธิบดีแห่งสันติภาพ
จากการพูดคุยกับแหล่งข่าวที่ไม่ขอจะเปิดเผยตัวตน กล่าวว่า “พิธีสันติภาพ” อาจจะเกิดขึ้น แต่ยังไม่ได้สรุปในรายละเอียดตรงนี้ และต้องอยู่ที่ว่าประเทศไทยจะยอมรับในรายละเอียดตรงนี้หรือไม่ นอกจากนี้ทางทำเนียบขาวยังบอกด้วยว่าพวกเขาไม่อยากให้ตัวแทนจากทางการจีนร่วมในพิธีนี้
ทั้งนี้ทางตัวแทนของนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และ ทางกระทรวงต่างประเทศมาเลเซียยังไม่ได้ตอบคำถามจากสำนักข่าวแต่อย่างใด
