อาการวิกฤต! หามตัว นักร้องดังยุค 90 เข้า ICU ด่วน แฟน ๆ แห่ส่งกำลังใจ
ช็อกวงการเพลง! นักร้องดังยุค 90 “กวนชุกยี” วัย 59 ปี ถูกหามตัวส่งห้องฉุกเฉิน หลังล้มป่วยเฉียบพลัน ล่าสุดอาการยังวิกฤต แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 สื่อต่างประเทศรายงานว่า “กวนชุกยี” (Shirley Kwan) นักร้องหญิงระดับตำนานของฮ่องกง วัย 59 ปี เจ้าของบทเพลงอมตะ “Rarely a Lover” ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) กะทันหัน หลังล้มป่วยเฉียบพลัน และอาการอยู่ในขั้นวิกฤต ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ
สื่อท้องถิ่นของฮ่องกงรายงานเพิ่มเติมว่า คุณพ่อของนักร้องดังเฝ้ารออยู่หน้าห้องด้วยสีหน้าวิตกกังวล ด้านลูกชายของเธอเองก็เป็นห่วงแม่ที่นอนป่วยไม่ได้สติอยู่ในห้อง ICU จนต้องหลั่งน้ำตาออกมา นับเป็นภาพที่สลดใจเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ขณะนี้แฟนคลับจากทั่วทุกมุมโลกต่างร่วมกันส่งกำลังใจผ่านโซเชียลมีเดีย ขอให้ “กวนชุกยี” ตำนานที่ยังมีลมหายใจคนนี้ ฟื้นตัวจากอาการป่วยและกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งโดยเร็ว
ประวัติ “กวนชุกยี” ราชินีเพลงเศร้าแห่งเอเชีย
สำหรับ “กวนชุกยี” เธอคือหนึ่งในดีว่าที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการเพลงฮ่องกงในยุค 90 ด้วยเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์และลึกซึ้งกินใจ จนได้รับฉายาว่า “ราชินีเพลงเศร้าแห่งเอเชีย” ก่อนที่เธอจะค่อย ๆ หายหน้าไปจากวงการในปี 2001 หลังตั้งครรภ์และย้ายไปใช้ชีวิตที่ประเทศแคนาดา
กวนชุกยี ได้ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเธอเป็น แม่เลี้ยงเดี่ยว และยอมรับว่าพ่อของลูกคือ “พระ” ชาวภูฏาน หลังจากนั้นเธอก็ต้องเผชิญกับมรสุมต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามา ทั้งปัญหาเรื่องสุขภาพจิต และการเลี้ยงดูลูกด้วยตัวคนเดียว จนเมื่อปี 2012 ปรากฎข้อความลาตายของเธอถูกเผยแพร่ออกมา
ต่อมาในปี 2016 มีข่าวว่า กวนชุกยี กระโดดลงทะเลระหว่างเดินเล่นกับเพื่อนบนถนนเลียบชายหาดในดิสคัฟเวอรีเบย์ และในปี 2017 ระหว่างเข้าพักที่โรงแรมในดิสคัฟเวอรีเบย์ เธอไม่พอใจที่ทางโรงแรมเปลี่ยนนโยบายการเข้าพักกะทันหัน จึงผลักหน้าอกพนักงานชายอย่างแรง พนักงานจึงแจ้งความ เธอถูกตั้งข้อหาข่มขู่ทางอาญา 1 กระทง และทำร้ายร่างกายทั่วไป 1 กระทง ต่อมาข้อหาข่มขู่ถูกถอน เธอรับสารภาพข้อหาทำร้ายร่างกายและถูกปรับ 2,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 8,340 บาท)
อ้างอิงจาก : hk01
