“ทรัมป์” ขู่ถ้าไม่ได้รางวัลโนเบลสันติภาพ ถือเป็นการหยามสหรัฐฯ ครั้งใหญ่
โดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ถ้าไม่ได้รางวัลโนเบลสันติภาพ ถือเป็นการเหยียดหยามสหรัฐฯ ครั้งใหญ่ บ่นคณะกรรมการจะเอารางวัลไปให้คนที่ไม่ทำอะไรแทน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม สำนักข่าว NDTV รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวต่อหน้าทหารระดับนายพลหลายร้อยคน ณ ฐานทัพนาวิกโยธินที่ควอนติโก ใกล้กรุงวอชิงตัน เกี่ยวกับรางวัลโนเบลสันติภาพ ซึ่งนายทรัมป์แสดงความต้องการที่จะคว้ารางวัลนี้ว่า
“ผมจะได้รางวัลโนเบลไหม? ไม่มีทาง พวกเขาจะให้รางวัลนี้กับคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย” พร้อมกล่าวต่อว่า “นั่นจะเป็นการเหยียดหยามครั้งใหญ่ต่อประเทศสหรัฐอเมริกา”
ก่อนหน้านี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้โพสต์ข้อความและรูประบุว่า “ประธานาธิบดีแห่งสันติภาพ – หยุด 7 สงคราม ใน 7 เดือน”
โดยในภาพเขียนว่า “ประธานาธิบดีทรัมป์ : หยุด 7 สงคราม ในเวลาแค่ 7 เดือน” พร้อมไล่รายชื่อว่า “ไทย-กัมพูชา / โคโซโว-เซอร์เบีย / สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC)-รวันดา / ปากีสถาน-อินเดีย / อิสราเอล-อิหร่าน / อียิปต์-เอธิโอเปีย และ อาร์เมเนีย-อาเซอร์ไบจาน”
