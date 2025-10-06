“ฮุนเซน” งอแงคนไทยเอาหน้าตัวเองเป็นเป้ายิงปืน ถามนี่ชาติที่มีอารยธรรม?
ฮุนเซน ร่ายยาว งอแงคนไทยเอาหน้าเป็นเป้ายิงปืน ถามนี่ชาติที่มีอารยธรรม บอกการกระทำเช่นนี้ไร้มนุษยธรรม เลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์
สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพร้อมแนบคลิปของงานวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่นำภาพของสมเด็จฮุนเซน มาใช้เป็นเป้าในการยิงแลกของรางวัล
โดย ฮุน เซน ระบุว่า “นี่คือสิ่งที่เราเรียกชาติที่มีอารยธรรม ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และอารยธรรมอันสูงส่ง?
ผมขอเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาทุกคนอย่ากระทำการอันน่าอับอายเช่นนี้ ซึ่งไร้มนุษยธรรมและเลวร้ายยิ่งกว่าการกระทำของสัตว์เสียอีก ไม่ว่าวิดีโอนี้จะถูกสร้างโดยมนุษย์หรือ AI ก็ตาม ล้วนแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือกลุ่มใด
ที่ผ่านมา มีเพื่อนร่วมชาติของเราบางส่วนได้ขอให้ผม โต้ตอบ ด้วยการนำภาพถ่ายหรือพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ไทย มาตั้งแล้วยิงเพื่อรับรางวัล เช่นเดียวกับที่ชาวไทยบางคนได้ทำและกำลังทำอยู่ ผมได้ตอบกลับไปว่า หากเราเห็นว่าการกระทำของพวกเขาเป็นสิ่งที่ผิด ก็อย่าแข่งขันกันทำผิดเลย เพราะการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์
ผมได้อธิบายเพิ่มเติมว่า พวกเขาทำเช่นนี้โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ผมหมดความอดทน ในช่วงเวลาที่การหยุดยิงยังอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง หรืออย่างน้อยก็เพื่อยั่วยุให้กองทัพและประชาชนของเราบางส่วนโต้ตอบในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเป็นศัตรู
ผมขอให้เพื่อนร่วมชาติทุกคน อย่าใช้พระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ไทยหรือผู้นำไทยในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือในลักษณะที่ไม่เคารพ
แม้เราจะเป็นชาติเล็กๆ ประชากรจำกัด เศรษฐกิจไม่ดี แต่เราจะต้องไม่อ่อนแอในด้านจริยธรรม เราต้องดำรงในฐานะชาติที่มีจริยธรรมสูงส่ง
ถ้าหากไม่พอใจกับประเทสไทย ก็ขอให้หยุดซื้อสินค้าไทยหรือหยุดใช้เงินบาทในกัมพูชา เพื่อเสริมความเป็นอิสระทางการเงินของชาติ
และขออย่ากระทำใดๆที่กระทบกับบริษัทในประเทศไทยหรือชาวไทยที่ทำงานในกัมพูชา ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนไม่อยากเป็นศัตรูกับคนเขมร
มีคนไทยบางกลุ่ม รวมถึงผู้นำไทยบางคน กำลังประเมินเศรษฐกิจของกัมพูชาอย่างไม่ถูกต้อง โดยกล่าวว่าประเทศของเรากำลังประสบความลำบากเพราะการปิดพรมแดนของไทย ทำให้ขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค
ผมต้องขอขอบคุณผู้นำไทยที่โดยไม่ตั้งใจได้ช่วยเราไว้ เพราะในแต่ละปี กัมพูชาใช้เงินไม่น้อยกว่าห้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อสินค้าจากไทย การหันมาใช้จ่ายเงินจำนวนนี้กับสินค้าในประเทศของเราเอง จะช่วยสร้างตลาดและโอกาสในการเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจกัมพูชา
เราไม่เคยไปขอให้สินค้าจากไทยมาขายในตลาดของเรา เราจ่ายเงินซื้อของเหล่านั้นเอง ผู้นำไทยไม่ควรเข้าใจผิดหรือดูหมิ่นกัมพูชาอีกต่อไป เรารู้ดีว่าไทยร่ำรวยกว่ากัมพูชา แต่ท่านก็ควรยอมรับด้วยว่า เราเป็นฝ่ายใช้เงินซื้อสินค้าจากท่าน ซึ่งก็เป็นรายได้ให้กับคนไทยเช่นกัน
สำหรับพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยที่เคยค้าขายในกัมพูชา อย่าได้เสียใจที่สูญเสียลูกค้ารายใหญ่ไป เพราะนั่นไม่ใช่ความผิดของกัมพูชา
ท้ายที่สุด ผมขอแจ้งต่อประชาชนของเรา โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ชายแดนไทย ให้รีบแลกเงินบาทเป็นเงินเรียลหรือดอลลาร์สหรัฐโดยด่วน เพราะในอนาคตอันใกล้นี้ ท่านอาจเผชิญกับการขาดทุนอย่างหนัก ค่าเงินบาทอาจกลายเป็นเครื่องมือกดดันเราได้ เหมือนกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในกรณีของไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต และน้ำมัน
การเปลี่ยนจากการใช้เงินบาทมาใช้เงินเรียล จะช่วยเสริมสร้างอธิปไตยทางการเงินของชาติเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ฮุนเซน” เคยโดนลอบสังหาร ลั่นถ้าตายไป คงไร้สันติภาพ ยึดมั่น หวังอยู่ต่ออีก 27 ปี
- เข้าตัวเองทั้งนั้น! “เขมร” สวนถ้อยคำแถลง “สีหศักดิ์” ตั้งคำถาม 9 ข้อ
- กลัวพยาธิก่อน! ทหารเขมรขู่ทหารไทย ขู่จะฉีกกินดิบ ถ้าล้ำแผ่นดินอีก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: