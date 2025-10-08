ข่าว

เซอร์ไพรส์วันครบรอบสุดเจ็บปวด สาวปริ้นหลักฐาน แชทนอกใจ ให้แฟนหนุ่มดูซึ่งๆ หน้า

เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 13:28 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 13:27 น.
191
ภาพจาก : เพจเฟซบุ๊ก อรรถรส

คลิปไวรัลใน TikTok หญิงสาวยิ้มทั้งน้ำตา ยื่นหลักฐานแฟนนอกใจให้ดูในวันครบรอบ ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจ พร้อมชื่นชมความใจเด็ด

กลายเป็นคลิปไวรัลที่สร้างความรู้สึกจุกไปทั้งโซเชียล เมื่อเพจเฟซบุ๊ก อรรถรส ได้แชร์ภาพของผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอการเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มในวันครบรอบ แต่ของขวัญที่เธอมอบให้กลับไม่ใช่สิ่งของมีค่า แต่เป็นแชทนอกใจ ที่เธอปริ้นออกมาเป็นปึก ๆ

ในคลิป หญิงสาวได้ยื่นกองกระดาษซึ่งเป็นหลักฐานการนอกใจให้แฟนหนุ่มดูต่อหน้า แม้ว่าเธอจะยังคงยิ้ม แต่แววตากลับนิ่งเฉย ขณะที่ฝ่ายชายมีสีหน้าตกใจและพูดอะไรไม่ออก

เพจดังแฉคลิปสุดสะเทือนใจ
ภาพจาก : เพจเฟซบุ๊ก อรรถรส

ต่อมาเจ้าของคลิปได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่า “จับได้ว่านอกใจ เลยปริ้นแชทมาให้ดูในวันครบรอบ” และเธอบอกกับแฟนหนุ่มว่า “มันหลายรอบแล้ว รับไม่ได้แล้ว”

แอดมินเพจ อรรถรส อธิบายว่า ผู้หญิงที่ยังยิ้มได้ทั้งที่เจ็บปวด ไม่ใช่เพราะไม่รู้สึก แต่เพราะเขาผ่านจุดที่เคยร้องขอ ให้อภัย และผิดหวังซ้ำๆ มาแล้ว จนไม่เหลือแรงที่จะเรียกร้องอะไรอีก ความเงียบและรอยยิ้มที่นิ่งเฉยจึงกลายเป็นสัญญาณของการบอกลาที่เด็ดขาดที่สุด

จับได้ว่านอกใจ เลยปริ้นแชทมาให้ดูในวันครบรอบ
ภาพจาก : เพจเฟซบุ๊ก อรรถรส

เรื่องราวนี้ได้กลายเป็นบทเรียนให้กับหลาย ๆ คน โดยชาวเน็ตฝากข้อคิดไว้ว่า อย่าคิดว่าความเงียบคือการให้อภัย เพราะบางครั้งมันคือการลากันอย่างสงบ และความรักที่ดีไม่ควรจบลงด้วยการทนอยู่กับความผิดซ้ำซาก

จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า สาวเจ้าของคลิปดังกล่าว ได้คอมเมนต์อธิบายว่า

“สำหรับคนที่ไม่ได้ยินเสียงนะคะ เค้าจับได้ว่านอกใจเค้าเลยปริ้นแชทมาให้เขาดูในวันครบรอบค่ะ ส่วนหลัง ๆเค้าพูดเบาค่ะเพราะเค้าก็เกือบร้องไห้แต่เค้าพูดประมาณว่า เค้าไม่อยู่แล้วนะมันหลายรอบแล้ว รับไม่ได้แล้วประมาณนี้ค่ะ”













