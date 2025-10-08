ข่าว

ตระกูลคณานุรักษ์ แจง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เนื้อทองคำ ใครคือผู้สร้างตัวจริง?

85

ชัดเจน! ลูกหลานใน ตระกูลคณานุรักษ์ โพสต์แจงปม เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เนื้อทองคำ ที่กำลังเป็นดราม่า ใครคือผู้สร้างตัวจริง? เซียนพระทั้งหลายเลิกเถียงได้แล้ว

จากกรณีที่เซียนพระชื่อดัง อย่าง บอย ท่าพระจันทร์ และ โอ๊ต บางแพ เปิดประเด็นถกเถียงกันอย่างดุเดือดเกี่ยวกับ เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้อทองคำ ว่าเป็น พระแท้หรือพระเก๊ ซึ่งเมื่อวานนี้ (7 ต.ค. 68) ทั้งสองคนก็ได้มาร่วมในรายการโหนกระแสด้วย โดยต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลมาสนับสนุนตัวเอง

บอย ท่าพระจันทร์ ยืนยันว่า เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เนื้อทองคำ ที่ตนเช่ามาในราคา 5 ล้านบาทเป็นพระแท้ ในขณะที่ โอ๊ต บางแพ ก็ส่วนกลับทันควันว่า พระเก๊แน่นอน เพราะเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นนี้ไม่เคยมีหลักฐานและข้อมูลที่บอกว่าเคยสร้างเนื้อทองคำขึ้นมาแต่อย่างใด อีกทั้งคนของฝั่งโอ๊ต ก็ให้ข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมว่า ได้มีการพูดคุยกับคนในตระกูลคณานุรักษ์ซึ่งเป็นผู้สร้างเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นนี้แล้ว โดยได้รับการยืนยันว่า ไม่มีเหรียญเนื้อทองคำอยู่ในรายการสร้าง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันจากเซียนพระทางภาคใต้ด้วย

สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ VS โอ๊ต บางแพ เดิมพันแท้เก๊ เหรียญหลวงปู่ทวด ออกโหนกระแสวันนี้

ทว่าล่าสุด 7 ตุลาคม 2568 ได้ปรากฎโพสต์จากทางหน้าเฟซบุ๊กของ นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ ลูกหลานสายตรงในตระกูลคณานุรักษ์ ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดราม่า เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้อทองคำ ที่กำลังเป็นดราม่าร้อนสะเทือนวงการพระเครื่องอยู่ในขณะนี้ ระบุว่า

“07/10/2568 คืนนี้คงโดนปู่กับพ่อมาเขกกะบาล ในฐานะที่กูห้ามแล้วไม่ฟัง ยังเสือกเขียนเรื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้

เขียนเล่าเป็นวิทยาทานคนก็ชอบนำไปมโนตามที่อยากจะเอาไปโม้ต่อ

แล้วที่อ้างคนชื่อแบงค์ ที่ติดต่อคนนามสกุลคณานุรักษ์ที่เป็นคนสร้างเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ แบงค์เป็นใคร

ปู่ผมมีลูก 8 คน มีหลานปู่หลานตารวมกัน 40 คน 48 คน ไม่มีใครชื่อแบงค์ แต่หลาน 1 คนมีลูกชื่อแบงค์ จึงมีศักดิ์เป็นเหลนของปู่ แบงค์คนนี้ไม่คบค้าสมาคมกับเซียนพระ ตัดออกไปเลย มีแบงค์อีกคนที่นามสกุลคณานุรักษ์ แต่เป็นคนละสายกับปู่ และเกิดไม่ทันปู่ ก็ไม่น่าจะเป็นคนที่ให้ข้อมูล ตกลงแบงค์คือใคร แบงค์ถามใคร ฮิ ๆ ๆ

วันนี้นั่งฟังโหนกระแส ต่างฝ่ายต่างก็หาเหตุผลมาสนับสนุนตนเอง และต่างก็หาสมัครพรรคพวกมาสนับสนุน แต่เท่าที่ฟัง ไม่มีใครเลยที่บอกว่ารู้เห็นกับการสร้างเหรียญรุ่นนี้ มีแต่การคาดคะเนเอาเอง กับอ้างว่าถามผู้สร้าง ฮิ ๆ ๆ ผมสรุปสั้น ๆ จะได้ไม่มโนต่อว่า

….ปู่ผมนายอนันต์ คณานุรักษ์ ไม่มีส่วนรู้เห็นในการสร้างเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เพราะวางมือและลาออกจากการเป็นกรรมการวัดช้างให้

ส่วนจะมีคณานุรักษ์คนอื่นไปเป็นคนสร้างหรือไม่ ไม่ปรากฏในบันทึกของปู่ หรือคำบอกเล่าของพ่อเหล่งหรือลุงสุนนท์ และพ่อ

สรุปอีกทีว่า ไม่เคยมีการบันทึกหรือเล่าให้ผมฟังถึงการสร้างเหรียญรุ่นนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการสร้าง เพียงแต่เราไม่รู้รายละเอียดในการสร้าง

ถ้าจะมีการอ้างถึงผู้สร้างเหรียญรุ่นนี้ที่เป็นคนตระกูลคณานุรักษ์ ขอให้รู้ว่าไม่ใช่ทายาทนายอนันต์ คณานุรักษ์ แต่อย่างใด จบข่าว……”

ชัดเจน คนใน ตระกูลคณานุรักษ์ แจงปม เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 ใครคือผู้สร้างตัวจริง

ในเวลาต่อมาเพียงไม่นานโพสต์ดังกล่าวก็ถูกลบออกจากหน้าเฟซบุ๊กของคุณปานเทพ แต่ท่านก็ได้มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมถึงกรณีนี้ ระบุว่า “07/10/2568 จบเองดีกว่า ก่อนจะบานปลาย ยังเคยมีเซียนดูพระลุงผม พระผม พระหลานผมแล้วบอกว่าเก๊ ไม่ว่ากันเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน ดังนั้น จงเชื่อในสิ่งที่ถูกสอนมา และเคยเห็นจริง”

ชัดเจน คนใน ตระกูลคณานุรักษ์ แจงปม เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 ใครคือผู้สร้างตัวจริง-1

ชัดเจน คนใน ตระกูลคณานุรักษ์ แจงปม เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 ใครคือผู้สร้างตัวจริง-2

ชัดเจน คนใน ตระกูลคณานุรักษ์ แจงปม เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 ใครคือผู้สร้างตัวจริง-3 ชัดเจน คนใน ตระกูลคณานุรักษ์ แจงปม เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 ใครคือผู้สร้างตัวจริง-4

อ้างอิงจาก : FB พระเครื่องเมืองไทย – Amulet Thailand, ปานเทพ คณานุรักษ์

85
