โอ๊ต บางแพ ท้าเลิกเล่นพระ ถ้าเหรียญหลวงปู่ทวด ‘บอย ท่าพระจันทร์’ เป็นตัวตัดปี 08
เดือด ‘โอ๊ต บางแพ’ ลั่น ถ้าหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ของ บอย ท่าพระจันทร์ เป็นพระเครื่องปี 2508 จะเลิกเล่นพระ ท้าเดิมพันกลางโหนกระแส
วงการพระเครื่องเดือด รายการโหนกระแสวันนี้ได้รับเกียรติจากเซียนพระอย่าง โอ๊ต บางแพ หรือ นายณัฐวัฒน์ ปรียาธร ที่กำลังมีประเด็นถกเถียงกับ บอย ท่าพระจันทร์ หรือ นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย มีการตั้งข้อสงสัยว่า เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 บล็อกไม่ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าจากหลวงปู่ทิม ที่อีกฝ่ายมีอยู่นั้นเป็นของแท้หรือไม่
หลังจากที่ ในช่วงตันรายการ บอย ท่าพระจันทร์ เล่าที่มาแล้วว่า เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 2508 นั้นตนได้มาจากห้างพันทิปงามวงศ์วานชั้น 3 ในราคา 5 ล้านบาท ยืนยันว่าเป็นของแท้เนื่องจากตัวตัดและรายละเอียดอื่น ๆ ถูกต้องตามแบบฉบับพระเครื่องเนื้ออัลปาก้า
ต่อมา โอ๊ต บางแพ ได้ตั้งประเด็นว่าวันนี้จะพูดถึงประเด็นที่ว่า เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ของ บอย ท่าพระจันทร์นั้นเป็นพระเครื่องในปี 2508 ใช่หรือไม่ เจ้าตัวอธิบายเพิ่มเติมว่า “ผมโอเวอร์ให้ไปถึงเลยว่าเหรียญนี้สร้างก่อนหลวงปู่ทิมมรณภาพหรือไม่ หรือ สร้างก่อนหลวงปู่ทิมมรณภาพหรือไม่ เพราะหลวงปู่ทิมมรณภาพปี 2512 ผมบอกง่าย ๆ ว่าการดูพระไม่ได้ยาก เท่าที่ฟังคุณบอยอธิบายมาคือพระเครื่องจบโดยการดูที่ใดที่หนึ่ง จบที่เซียนที่มีชื่อชั้นการันตี ผมย้อนถามกลับไปว่าเซียนที่ชื่อโดนพระเก๊บ้างไหม ถ้าบอกว่าเหรียญนี้ถูกสร้างในก่อนปี 2512 เป็นไปไม่ได้ เผื่อจะมีคนบอกว่าเหรียญนี้มันเป็นบล็อกย้อนหรือทำทีหลัง
การสร้างพระเครื่องซ้ำหลาย ๆ ครั้งโดยใช้บล็อกเดิมได้ ผู้สร้างต้องเป็นคนเดียวกัน คนมาสร้างใหม่ก็ต้องแกะบล็อกใหม่ แต่เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ สร้างเป็นบล็อกผ่าปาก เกิดจากการตีสเกลก่อนแกะหน้าหลวงปู่ทวด ดังนั้นสิ่งที่ผมเตรียมมาวันนี้คือการผลิตพระ ทุกวันนี้เราใช้วิธีการจำตำหนิและการใช้พวกดู แต่เรารู้ไหมว่าวิธีการผลิตเหรียญแบบแท้ผลิตแบบไหน และ วิธีการผลิตแบบเก๊คือแบบไหน“
ต่อมา โอ๊ต บางแพ อธิบายต่อว่า “เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ครั้งแรกสร้างปี พ.ศ. 2508 มีเนื้อเงินและเนื้อทองคำ จากนั้นมีการทำอีกครั้งหนึ่ง ผมถามว่าถ้าเหรียญนี้มีเนื้อทองคำ ทำไมไม่มีเนื้อเงิน หลักการสร้างพระคนทั่วไปฟังเข้าใจได้ เมื่อไหร่ที่การสร้างพระเนื้อพิเศษ ทำไมมีเนื้ออัลปาก้าแล้วกระโดดไปเนื้อทองคำเลย จริง ๆ เนื้อเงินต้องมีด้วย
ทำไมผมถึงบอกว่า เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ของ บอย ท่าพระจันทร์ ไม่ได้สร้างในปี 2508 หากพระเครื่องมาจากตัวตัดตัวเดียวกัน หมายความว่าเส้นรอบวงต้องเท่ากัน แต่จากที่ดูเหรียญของอีกฝ่ายไม่ต้องดูจากตัวตัดเลย ถ้าเหรียญดังกล่าวเป็นตัวตัดเดียวกับปี 2508 รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าจริง ตนจะยกกล้องส่องพระให้แล้วเลิกเล่นพระด้วย
ตามหลักการสร้างพระคือ หลังอักษรประดิษฐ์บล็อกหลังผ่าปากต้องพังแล้ว มันใช้ไม่ได้จึงต้องแกะบล็อกใหม่ ซึ่งต้องสร้างหลังบล็อกไม่ผ่าปากแน่นอน เพราะบล็อกมันพังแล้ว ตอนนี้ถ้าใครมีเหรียญอยู่ในมือหยิบมาดูเลยว่าเหรียญหลังอักษรประดิษฐ์ที่บอกว่าปี 2508 มี 2 ตัวตัดมันไม่จริง มันสร้างทีหลัง
ดูง่าย ๆ คือ ถ้าพระออกมาจากตัวตัดเดียวกัน เส้นรอบวงเดียวต้องเท่ากัน เมื่อนำมาวางด้วยกันแล้วจะประกบติดกันสนิท ต่อให้เป็นเนื้อทองหรือเนื้ออัลปาก้าก้ต้องเท่ากันเพราะออกมาจากตัวตัดเดียวกัน แต่ถ้าเล็กหรือใหญ่กว่าไม่ใช่แล้ว“
