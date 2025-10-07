สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ VS โอ๊ต บางแพ เดิมพันแท้เก๊ เหรียญหลวงปู่ทวด ออกโหนกระแสวันนี้
สงครามเซียนพระ สรุปดราม่า มหากาพย์ “บอย ท่าพระจันทร์” ปะทะ “โอ๊ต บางแพ” เดิมพัน 10 ล้าน ชี้ขาดเหรียญหลวงปู่ทวด ออกโหนกระแส หนุ่ม กรรชัย วันนี้
วงการพระเครื่องร้อนยิ่งกว่าอากาศเมืองไทย 2 เซียนพระชื่อดังของเมืองไทยอย่าง “บอย ท่าพระจันทร์” (อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย) กับ “โอ๊ต บางแพ” เปิดศึกวิวาทะผ่านโลกออนไลน์อย่างดุเดือด ว่าด้วยความแท้-เก๊ ของ “เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้อทองคำ บล็อกไม่ผ่าปาก” ซึ่งบานปลายไปสู่การท้าทายวางเงินเดิมพันหลักล้านบาท นัดเผชิญหน้ากันในรายการ “โหนกระแส” วันที่ 7 ตุลาคม 2568 เพื่อหาข้อสรุปต่อหน้าสาธารณชน
ดราม่า เริ่มต้นขึ้นจากความเห็นที่แตกต่างกันในมาตรฐานการพิจารณาพระเครื่องระหว่างเซียนพระทั้งสอง โดยฝั่ง โอ๊ต บางแพ ได้ออกมาให้ข้อมูลยืนยันอย่างหนักแน่นว่า เหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นดังกล่าว “บล็อกไม่ผ่าปาก” นั้น ไม่มีการสร้างเป็นเนื้อทองคำ ที่ผ่านมามีเพียงบล็อก “ผ่าปาก” เท่านั้นที่วงการยอมรับเป็นสากล โอ๊ต บางแพ ยังชี้ให้เห็นถึงจุดที่เชื่อว่าเป็นพิรุธ อ้างว่าเหรียญที่ บอย ท่าพระจันทร์ นำมาเสนอนั้น อาจมีลักษณะเป็นการ “ถอดพิมพ์” หรือทำปลอมขึ้นมา
คำกล่าวหานี้สร้างความไม่พอใจให้กับ บอย ท่าพระจันทร์ เซียนพระระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองและยืนยันว่าเหรียญทองคำบล็อกไม่ผ่าปากนั้นเป็น “ของแท้” อย่างแน่นอน
บอยได้ออกมาโต้ตอบอย่างเผ็ดร้อนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ท้าทายให้มีการพิสูจน์ความจริง พร้อมวางเงินเดิมพันสูงถึง 5 ล้านบาท ระบุว่าหากผลการพิสูจน์ออกมาว่าเหรียญของตนเป็นของปลอม เขาจะจ่ายเงินให้คู่กรณีเป็นสองเท่า คือ 10 ล้านบาท แต่หากเหรียญเป็นของแท้ เขาจะรับเงินจากฝั่งโอ๊ตเพียง 5 ล้านบาท การท้าทายด้วยเงินเดิมพันจำนวนมหาศาลนี้ได้ยกระดับความขัดแย้งให้กลายเป็นประเด็นที่คนทั้งในและนอกวงการพระเครื่องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
บอย ท่าพระจันทร์ ยังได้โพสต์ภาพคลังสะสมหลวงปู่ทวดกว่า 2,000 องค์ของตนเอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาและความเชี่ยวชาญที่มีต่อพระเครื่องสายนี้โดยเฉพาะ
วิวาทะที่ดำเนินมานานหลายสัปดาห์ ได้เดินทางมาถึงจุดไคลแม็กซ์ เมื่อทั้งคู่ฝ่ายตอบรับคำเชิญของ หนุ่ม กรรชัย เพื่อมาเผชิญหน้า หาข้อสรุปกันในรายการโหนกระแส จะออกอากาศในวันที่ 7 ตุลาคม 2568 เทปนี้ คนไทยรอดูทั้งประเทศ ไม่เพียงแต่เป็นการดีเบตของสองเซียนพระ แต่ยังเป็นการนำเสนอหลักฐานและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ ในวงการ เพื่อให้สังคมได้ร่วมกันพิสูจน์และหาข้อยุติว่า ข้อเท็จจริงของเหรียญหลวงปู่ทวดเจ้าปัญหานี้คืออะไร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทุกคำด่ามีราคา “บอย ท่าพระจันทร์” ชนะคดีหมิ่นประมาท คนด่าโดนคุก 32 เดือน ไม่รอลงอาญา
- บอย ท่าพระจันทร์ เดือด เว็บพนัน เต้าข่าว DSI บุกบ้าน ตั้งค่าหัว 1 แสน ลากคอคนร้าย
- (มีคลิป) เดือดสุด ‘รถถัง’ เดินปรี่เอาเรื่องแข้งต่างชาติ เข้าบอลหนักใส่ บอย ท่าพระจันทร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: