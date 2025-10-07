ประวัติ “เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08” ความเป็นมาอย่างไร? เซียนพระซื้อ-ขายหลักล้าน
เปิดประวัติ เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 08 ซื้อ-ขายหลักล้าน พระเครื่องดังที่กำลังเป็นดราม่า มีความเป็นมาอย่างไร?
เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่น เลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 สร้างขึ้นโดย พระครูวิสัยโสภณ (ทิม ธมฺมธโร) หรือ พระอาจารย์ทิม อดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นโทพัดขาว ฝ่ายวิปัสสนา (ท่านได้รับได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี เมื่อปีพ.ศ.2499 มีนามว่า พระครูวิสัยโสภณ)
เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่น เลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 มีด้วยกันหลายเนื้อ และแต่ละเนื้อก็ผลิตออกมาในจำนวนที่ไม่เท่ากัน ดังนี้
- เนื้อทองคำประมาณการกันว่าสร้างไม่เกิน 20 เหรียญ
- เนื้อเงิน สร้างขึ้นประมาณหลักร้อย
- เนื้ออัลปาก้า 3,000 เหรียญ
- เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล 10,000 เหรียญ
- อัลปาก้าชุบนิเกิ้ลไม่มีเส้นผ่าปาก 10,000 เหรียญ
- ทองแดง ไม่เกิน 2,000 เหรียญ
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์นิยมแบ่งออกได้เป็น 2 บล็อก และ 2 ตัวตัดขอบข้างเหรียญ โดยบล็อกแรกและตัวตัดแรก ในวงการพระเครื่องจะเรียกว่า “บล็อกนิยม” และ “ตัวตัดนิยม” ซึ่งมีทั้งเนื้อทองแดงรมดำ และเนื้ออัลปาก้า
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นเหรียญรูปทรงเสมา ด้านหนึ่งเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิ มีอักษรอักขระรอบข้าง มีรูปช้างที่ด้านข้างทั้งสองฝั่ง ที่บริเวณฐานมีอักษรคำว่า “หลวงพ่อทวด วัดช้างให้” มีห่วงในตัว ส่วนอีกด้านหนึ่งมีรูปหลวงปู่ทิมครึ่งองค์หน้าตรง มีอักษรอักขระรอบข้าง และมีอักษรภาษาไทยคำว่า พระครูวิสัยโสภณ (ทิม) งานเลื่อนสมณศักดิ์ 08
ค่านิยมของเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่น เลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ในปัจจุบัน (ขึ้นอยู่กับสภาพของพระ)
- เนื้อทองคำ อยู่ที่หลักล้านกลางขึ้นอยู่กับสภาพความสวยของเหรียญ
- เนื้อเงิน ค่านิยมแสนปลายถึงหลักล้านต้น
- เนื้ออัลปาก้า ราคาค่านิยมหลักแสนกลาง
- เนื้อทองแดง ค่านิยมหลักแสนถึงล้าน
วัตถุมงคล หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
- พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นแรกวัดช้างให้ พ.ศ.2497 พิมพ์ใหญ่หัวขีด ค่านิยมหลักหลายแสนถึงหลักล้าน
- พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นแรกพิมพ์ใหญ่บี พ.ศ.2497 ค่านิยมหลักหลายแสนถึงหลักล้าน
- พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นแรกพิมพ์ใหญ่ไหล่จุด พ.ศ.2497 ค่านิยมหลักหลายแสน
- พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดหน้าใหญ่ พ.ศ.2497 ค่านิยมหลักแสนต้นถึงแสนกลาง
- พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพ.ศ.2497 พิมพ์อื่นก็เช่นกันค่านิยมหลักแสนขึ้นถ้าสภาพสวย
- พระหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังเตารีดใหญ่เนื้อนวโลหะ พ.ศ.2505 ค่านิยมหลักหลายแสนถึงล้าน ยิ่งถ้ารุ่นที่ตีตัวหนังสือ “ฉ” ที่พระเจ้าวรวงศเธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร เป็นองค์อุปถัมภ์การสร้าง หลักล้านกลางถึงปลายในสภาพสวย
- พระหลวงปู่ทวด รุ่นเลขใต้ฐาน ปีพ.ศ.2505 หรือที่เรียกว่า เบตง ราคาหลักแสนปลายถึงล้านขึ้นทุกองค์ ยิ่งหมายเลขมงคล เล่ากันว่าราคาค่านิยมต้องถึงแปดหลักเชียว
- เหรียญเสมาพระหลวงปู่ทวดรุ่นแรก พ.ศ.2500 ค่านิยมหลักหลายแสนถึงล้าน
- รูปเหมือนพระหลวงปู่ทวดบัวรอบรุ่นใต้ฐานลายเซ็น พ.ศ.2508 ค่านิยมหลักแสน
- พระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดใหญ่ กลาง เล็ก ค่านิยมหลักหมื่นถึงแสน (ขึ้นอยู่กับพิมพ์)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เจาะลึก เหรียญพระเนื้ออัลปาก้า คืออะไร? หลัง ‘บอย-โอ๊ต’ ถกเดือดโหนกระแส
- บอย ท่าพระจันทร์ เล่าที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เจอเสนอราคาพุ่ง 10 ล้าน
- โอ๊ต บางแพ ท้าเลิกเล่นพระ ถ้าเหรียญหลวงปู่ทวด ‘บอย ท่าพระจันทร์’ เป็นตัวตัดปี 08
- สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ VS โอ๊ต บางแพ เดิมพันแท้เก๊ เหรียญหลวงปู่ทวด ออกโหนกระแสวันนี้
อ้างอิงจาก : สถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทย
ภาพจาก : ท่าพระจันทร์, ศูนย์พระเครื่องรัชดา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: